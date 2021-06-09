作者指出，台灣遭到變種病毒攻擊，打著「要疫苗愛台灣」的政客，還在總統府外雨中散步，遊覽車掛上「智慧革命」布條，按喇叭繞行，暗示要推翻政府，仗著言論自由權力，趁機展開政黨惡鬥。示意圖／擷自Pixabay，網路，民報合成

當國家人民陷入險境，通常是野心政客奪權，累積聲量最好機會。

台灣遭到變種病毒攻擊，人民生活大亂，民心脆弱，這個月來，紅色縱隊成員紛紛冒出頭，紅色媒體用詞更是惡毒，親共名嘴加碼，鼓動不爛之舌，酸言酸語，野心家敢如此拋頭露面，絕非他們更懂醫療，而是欺負多數老百姓不懂，仗著言論自由權力，趁機想鬥倒民進黨而已，言行已經超越全民防疫的理性建議。

打著「要疫苗愛台灣」的政客，還在總統府外雨中散步，遊覽車掛上「智慧革命」布條，按喇叭繞行，暗示要推翻政府，這批政客無腦無極限，革命是這樣搞的嗎？難怪方外之人釋昭慧法師，也看不下去，忍不住跳出來批評這些人品格低下，甘為中共犬馬，對老共阻擋台灣取得國際疫苗，嘴巴一家親，老鄉見老鄉，背後打一槍，老共要害死台灣人證據，就攤在陽光下，藍色政客也不敢吭聲，卻有志一同與國台辦隔海唱合，推薦中共疫苗，擾亂台灣社會，這個非常時期，倒讓我想起國共最後一戰。

所謂國共最後一戰，指的就是川康戰役，解放軍突破長江防線，國民黨軍全部進入四川，西康，四川腹地四面環山，蜀漢時代，就被孔明稱為巴蜀天險，易守難攻，蔣介石和美國評估國民黨軍入川戰略，先穩定再反攻，也認為守住川康，國民黨不見得會失敗，萬萬沒想到，國民黨六十萬大軍，被老共十萬大軍包圍，短暫兩個月，川康就拱手讓人，當年親自參與戰爭的劉錦，在他所寫的《1949國共最後一戰》書中說：「總結國民黨失敗原因，第五縱隊的深水炸彈發揮作用」。

疫苗事件讓牛鬼蛇神現身

什麼叫作深水炸彈？第一，甘為中共犬馬，傳聲筒，隱藏在國民黨內部的特務，多如牛毛，第二，準備投靠老共，為自己未來打算的國民黨高幹，更可以車戴斗量，這批人談話間，以和老共高幹交往為榮，牽親念故，這種社會氛圍下，國民黨敗到一蹋糊塗，但是絕非偶然。

內戰中，蔣介石先派親信張群，擔任西南行政長官，統整軍務，後來由顧祝同接任，副手是胡宗南，這些黨國高官所指揮的軍團，幾乎是一大堆擁有兵權的紅色深水炸彈，如鄧錫候，劉文輝，戰爭還沒開打，這些人已經被洗腦，不反共，而且早就預備好前程，準備擇期帶槍倒戈了，明白說，是叛國，好聽說，是起義，今天中共政權赤化中國，紅色特務功勞很大，媒體發揮力量，更不能小看，當時成都最大媒體《華西日報》，老闆屬於民盟，完全不理國民黨，總主筆楊伯愷就是共產黨，每天罵國民黨，替共產黨讚揚，被停刊後，死性不改，又搞了《華西晚報》，開始罵國民黨不民主，不給言論自由，當時，四川民心已經投降老共，國民黨六十萬大軍，只能紛紛投降，川康易幟，僅僅兩個月，老蔣落荒離開成都，老美也感到震驚，裡面超過三分之二守軍是投靠共產黨。

疫苗事件是一面照妖鏡，引出台灣內部牛鬼蛇神，川康大地失守，更是歷史的經驗法則，筆的力量大於劍，老共最厲害的就是滲透，心理認知作戰，到現在也是這一套，但是關鍵還在台灣人民手上，面對突然爆炸的疫情，以平常心看待，作好自我保護，不信謠言，才不會丟掉老命，也丟掉台灣。



作者指出，此時面對台灣突然爆炸的疫情，民眾應以平常心看待，作好自我保護，不信謠言，才不會丟掉老命，也丟掉台灣。示意圖／Pixabay，網路，民報合成