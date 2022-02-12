作者指出，台灣特技演員陳竹音熱愛中國，所以，她寧願放棄台灣健保福利，不讓人說東道四，對於這樣的人格只能給她祝福，祝福她在奴隸之國，不會受到迫害。示意圖／擷自陳竹音微博

英國腦神經醫學權威奧立佛薩克森，在他寫的《蕨樂園》一書中說：「動物也會感染疾病，但是，只有人，會深陷病態中」，我深有同感，並把它改成：「人也會生病，但是只有國家會深陷病態中」，當一個人決定；從台灣一個不正常國家，跳進另一個中共國病態國家生活，而且態度從容不迫，對於這樣的人，除了按讚以外，我只能給她祝福，祝福陳竹音在奴隸之國，不會受到迫害。

陳竹音是台灣女孩，也是特技演員，我並不認識她，她也不是第一位投共的台灣人，但是，比起其他人，像方芳、黃安，或其他紅色名嘴，至少陳竹音不嬌情，不扭扭捏捏，也不故作姿態，更不會去煽動別人，簡單說，她是比黃安們更值得敬重的普通人，她愛中國祖國，就徹底愛，不會選擇性，不會挑東挑西，就像愛一個人，愛到極致，就必須包容對方的壞，不管中國是不是一個獨裁專制國家，國際認證的迫害人權的惡棍，所以，她寧願放棄台灣健保福利，不讓人說東道四，所以對於這樣的人格，我給她按個讚。

第一次聽到她的名字，是她與劉樂妍一起，陳竹音自稱是一個特技演員，選擇到中國發展事業，兩位台灣女孩在北京牽起手，高喊祖國萬歲，後來，陳竹音就與劉樂妍鬧翻了，2月8日傳來訊息說：她在2021年已經拿到台胞居住證，目前正在申請放棄台灣國籍身分證，並辦理拋棄健保，事實上，依照現行法令，只要拋棄台灣身分證，所謂健保也就很自然消失了，從此，陳竹音就是徹底的中國人了。

如同小英總統所說；沒有人必須因為他對國家的認同選擇而被打壓，陳竹音選擇了紅色中國，而且分手不說惡語，也不強迫其他人跟著她腳步，因此，我們給她滿滿祝福。

我的高興原因有二：第一，台灣長期陷入國家認同和統獨的爭論中，我在專欄中一再申論：最和平處理這個糾纏矛盾問題的方法，就是趕快在國會通過歸化法案，而在法案未見蹤影之前，陳竹音已經用自己先行示範，值得鼓勵，並且給予滯留台灣的中國人可以依循。

所以，如何幫助願意歸化者安全回到中國家鄉，政府應該設立公部門，對這些人給予協助，包含轉移財產或申請護照，以及申請中國身分證，所謂陸委會或海基會，與其讓這些機構關門養蚊子，處理歸化案件相關的事情，才是這兩個部門應該做的業務，就像1895年，日本處理滯留台灣的中國人回中國一樣。



作者指出，台灣長期陷入國家認同和統獨的爭論中，最和平處理這個糾纏矛盾問題的方法，就是趕快在國會通過歸化法案，讓滯留台灣的中國人可以方便回歸。示意圖／民報合成

第二個原因，國家的領土爭端，也涉及主權爭端，但是，重要的是生活在上面的人命，而不是土地，簡單說，土地上的人，才有權決定自己的命運，而不是任何政權或政府，用暴力掠奪方法，強迫某些人變成某種人，就像最近陷入爭端的烏克蘭頓巴斯地區，頓巴斯地區的居民應該在國際見證下，舉行和平公投，決定自己要成為哪一國人，說真的，俄羅斯夠大，可以容納這幾百萬人，而不是俄羅斯用兵臨城下的方法壓迫，要求烏克蘭讓出土地。

兩個中國問題已經持續七十幾年，國共鬥爭鬥到人民厭倦，天怒人怨，甚至搞到國內政黨無法正常發展，自陷國家矛盾，人民分裂，不管舊中國或者新台灣，居住在台灣的人，有權利自己決定成為台灣人或中國人，可惜，台灣就是很多糟糕的政客，喜歡玩弄統一或被統一語言，把惡意併吞說成善意統一，使領土和人民糾纏不清，就像洪秀柱，如果她真的愛中國，喜歡作起與中國崛起同樣的夢，那麼就應該像陳竹音那樣勇敢，離開台灣加入中國陣營，如同她自己所說：中國崛起不能少了洪秀柱，因為，台灣多數人，正編織著與中國人不同的夢，我不邀請你入夢，你也無須自己跑來湊熱鬧。

在此，祝福陳竹音多一些，也順便祝福洪秀柱，你對中國雪中送炭也就罷了，但是，請妳自己去做妳的大頭夢吧，妳的中國夢沒有我，更沒有台灣。