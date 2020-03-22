走進雙口呂Siang Kháu Lu文化廚房，大灶上熱氣蒸騰，古樸的三合院飄逸著年糕的米香氣味，在這個空間裡，用自己獨特的方式，詮釋傳統米食與生活文化的美味關係。

去年12月開張的雙口呂文化廚房，是黃騰威和周佩儀這對年輕夫妻，藉由手作米食體驗課程串連起台灣特色的文化實踐，兩人懷抱著用米食文化讓世界認識台灣的熱忱，開張以來吸引許多國內外旅客來到廚房裡停留，以台灣米食展開味覺與記憶的「食物旅行」。

異國旅途中的文化反思

雙口呂文化廚房的構想，來自兩人在國外旅行的經驗，他們發現每個人的味蕾都存著對料理的獨特記憶，而飲食是認識一個地方生活及文化的捷徑。黃騰威進一步分享，2014年到歐洲自助旅行時，外國朋友好奇地問，「最能代表台灣的食物是什麼？」這個提問在旅程結束後，仍刺激他們找尋答案，成為種子在兩人心中發芽。

黃騰威說，「在許多觀光宣傳中，牛肉麵、小籠包、蚵仔煎總是榜上有名，但這些食物其實不是一般人會做的家常料理。」直到周佩儀想起阿嬤年節時總是在三合院炊粿縛粽，發粿、年糕、蘿蔔糕等傳統米食，不僅是食物，更是台灣文化的縮影。對料理有興趣的兩人，開始跟著阿嬤學做粿，同時也在台灣展開「尋味之旅」。

當時還是上班族的兩人，利用假日學甜點、學釀造，甚至到台南學習台菜，重新認識這塊土地。兩人相信不論是食材本身的生產過程與其社會關係，餐具器皿所隱含的物質文化，甚至是餐桌或餐廳裡的空間意涵，食物旅行能將抽象的文化進行轉譯，讓食慾和知慾同時被滿足。



不僅是料理教室，也透過食物、食材帶大家認識台灣米食文化。圖／雙口呂文化廚房

雙口呂文化廚房的誕生

文化廚房的構想在兩人心中逐漸成形，而為了完整呈現阿嬤在傳統三合院炊粿的身影，他們開始尋找適合的三合院，希望在三合院的空間氛圍裡，為遠道而來的外國遊客提供深刻的台灣體驗。另一方面，也開始經營部落格，並結識一群桃園在地青年，提供免費的外語城市導覽，帶著外國旅客走進巷弄裡發掘桃園。



廚房裡的大灶熱氣蒸騰，這口灶讓兩人下定決心選擇這幢三合院。圖／雙口呂文化廚房

黃騰威回憶，「辭掉工作時，家裡長輩滿不能諒解的，他們覺得市場一個才賣30元的粿賺不了錢，上班才是穩當的工作。」不過，這樣的價值觀衝突並沒有減損兩人完成這個構想的決心。然而，因為產權破碎、土地多人持分的情形，光是尋找合適的三合院就花了將近一年的時間，後來總算在友人的介紹下落腳在大溪高陽堂，而起名為「雙口呂Siang Kháu Lu文化廚房」，不僅是阿嬤的姓氏，也蘊含著夫妻倆傳承阿嬤手藝的心意。



大溪高陽堂是傳統三合院，也是雙口呂文化廚房所在之處。圖／董昱

為了讓空間氛圍呼應雙口呂的理念，他們找來在大稻埕以轉譯台灣傳統美學的風格選物品牌「地衣荒物」的設計師謝欣翰，留住三合院的傳統元素與溫度，重新詮釋、轉譯成年輕人能接受的形式。從認識做粿的故事到背後的文化脈絡，謝欣翰說，這是他花最多時間做田野調查的案子，他用「當代古典」來界定雙口呂的設計風格，「把阿嬤做粿這件事找回來，跟地衣荒物做文化拾荒一樣，很多應該被重視卻逐漸被遺忘的東西，值得我們找回來重新擦亮它。」從家具擺飾到廚房，盡可能選用質樸自然粗糙材質的物件，像是把竹蒸籠作為燈罩使用，他表示，看似粗糙的紋理會更顯細緻，空間更有溫度。



菜包粿就從認識台灣米和蘿蔔乾開始，再把揉碎的粿粹加入粿婆搓揉。圖／董昱

米食的文化意涵

因為製作繁複費時，往往得在過年過節祭祀時才會製作，像是過年常見的年糕、發粿，背後都隱含著文化意義，「糕」與「高」的諧音，以及「發」粿都有祝福、吉祥的意涵。周佩儀分享為什麼阿嬤會在凌晨起床做粿，「發粿發得漂不漂亮，象徵著來年的家運，所以蒸發粿時阿嬤不喜歡有小朋友在旁邊嬉鬧玩耍。」

用米做粿也正反映著台灣米食與農業特色，談到米食文化的價值，黃騰威感嘆地說，「大家會去咖啡廳花120元買一片西式蛋糕，但願意用一樣的錢買一個粿嗎？」這顯示出西化飲食排擠傳統米食，也讓米食的文化意涵隨之消逝，他們很希望年輕朋友能透過粿重新親近米食。



從泡米、磨漿都需要耐心，還得等待它隨著時間發酵。圖／雙口呂文化廚房

過年過節做粿縛粽

雙口呂文化廚房依循著年節時令，以「共學共食」的理念開設課程。像今年農曆春節安排的是「食甜甜好過年」的年糕，和「平安圓滿」的元宵，此外也有紅龜粿、草仔粿、粽子等課程。黃騰威說，「原先我們預想的目標客群是外國遊客，但開張以來發現很多台灣人對傳統米食，也有著陌生但感興趣的狀況。」他分享曾聽到小朋友說粿是用麵粉做的，顯示新世代對傳統米食認識的不足。

教學步驟主要由周佩儀細心引導，不僅會準備食譜跟食材，也會帶著學員從認識食材與背後的文化意涵開始，呈現這些米食從產地、製作流程與工序，到最終端上餐桌的過程。完成後放入大灶上的傳統木蒸籠炊煮，做出香甜可口的傳統米食，最後再一起圍坐在圓形飯桌上，分享著自己完成的美味米食。雙口呂文化廚房不僅是一個料理教室，更是台灣米食文化的嶄新演繹，兩人用阿嬤的手藝，在古色古香的空間裡，讓傳統米食文化與當代生活重新接軌。



走到戶外參與馬村市集，讓更多人親近、認識雙口呂文化廚房這個品牌。圖／雙口呂文化廚房

※本文轉載自《桃園誌》No：57