蔡總統第二任期，有必要回應最新民意，延攬全國菁英，組成超黨派內閣，以問題導向丶行動內閣，符合人民期待，促進台灣的政治經濟社會發展。凝聚民意，團結民心，因應中國大陸的文攻武嚇。圖／蔡英文競選辦公室提供

近日民意調查顯示，蘇貞昌內閣主要閣員的社會知名度，十二位重要部長，只有兩位超過百分之十，有八位低於百分之五，甚至有三位低於百分之一。內閣閣員不必譁眾取寵，但是社會知名度如此偏低，也令人嘖嘖稱奇，值得深思探討。

台灣不是內閣制，行政院部會首長非由立法委員兼仼。總統民選之後，數度政黨輪替，行政院長更迭頻繁，部會首長更有如走馬燈。因此不少國人不知道部會首長何人，有的連行政院長丶副院長也不知何人。為何造成此種現象，國民黨威權統治時期，若干知名的部長，迄今仍然被人稱道，例如孫運璿丶李國鼎丶俞大維等。部會首長肩負重責，領導常任文官，真正規劃重大政策，攸關國家發展丶全民福祉。

行政院所轄部會，經過組織改造，調整各部會業務，但是承擔業仍然有別，經濟部丶交通部，包括附屬公營企業，預算丶員額，均超過五千億元，員工高達數萬人。其他規模中等的部會，例如文化部，包括附屬機關丶行政法人丶財團法人，預算也超過三百億，總員額不可低估。行政院本部組織擴大，處及辦公室超過二十個，設置發言人室，統一發言。此種設計有利有弊。行政一體，政府只有一個，行政院統合協調，跨部會運作，統一宣布政策，固然值得肯定。

閣員社會知名度偏低

但是真正政策規劃丶執行，仍是各部會。各部會首長丶政務副首長，均是政治仼命，雖與內閣制國家有別，但是與多數總統制丶半總統制國家大同小異。能夠擔任部會首長，通常在各領域有一定程度的歷練，例如民選中央民代丶地方首長，高級文官丶學者專家，企業領袖，社會團體負責人等。可是近十年，不少初任部會首長，沒有太多社會歷練，社會知名度偏低。加上總統丶行政院長站在第一線，事必躬親，人民丶媒體丶甚至網路，均以民選總統丶行政院長為對象，部會首長又未勇於為政策說明丶辯論，形成此種有違常理的政治怪象。

今年二月，新的立法院正式成立，蔡英文總統高票連任。蘇貞昌內閣依據憲法慣例辭職，獲得總統慰留。民進黨在立法院超過半數，蘇院長施政滿意度居高不下，繼續執政到5月19日，不言而喻。但是蔡英文總統5月20日就仼，內閣仍然需要重新任命。蔡總統獲得百分之五十七選票，民進黨不分區立委政黨票只有百分之三十四，相差三百多萬票。蔡的連任，不少因為國際環境丶世代政治等因素，與民進黨社會支持度，大相逕庭。

蔡有必要深思熟慮，第二任期，回應最新民意，了解支持力量來源，以全民總統自我期許。延攬全國菁英，組成超黨派內閣，以問題導向丶行動內閣，符合人民期待，促進台灣的政治經濟社會發展。凝聚民意，團結民心，因應中國大陸的文攻武嚇。