期待自5月31日開始的第四波高峰能順利往下，不要再有第五波的出現。短期內要達到此結果，中央、地方的分工，衞生、醫療的合作以及全民自我禁足，減少人與人不必要的接觸遠比疫苗更加重要。示意圖／陳惠卿

每天看疫情的變化，也都被問到相同的問題，「疫情真的樂觀嗎？」、「疫情會越來越嚴重嗎？」、「防疫警戒有可能升到4级嗎？」、「什麼時候才可以降到二級甚至一级？」

流行病學家每天都要看數字說話，最痛苦的是疫情指揮中心每天公布的數字跳來跳去，難以解讀。

我們都知道，一個人從感染、發病、採檢、檢驗到公告確認，每步驟都有時間間隔。爆發流行時，由於個案越來越多，每個步驟都可能塞車，愈塞愈多，時間間隔就拖愈長，數字更加扭曲，每天公告的確診個案有新有舊，亂成一團。

指揮中心知道這種情況，雖然有心改善，但篩檢、檢驗人力有限，增加量能無法一蹴可幾，因此每天數字變來變去，連內部也難了解真正意涵。人力增加後，逐步把以前堆積的個案出清，但似乎沒有一個系統性的處理，以致每天檢查出來的校正回歸個案，甚至可以推到一個禮拜前。

這一、二天堆積的樣本幾乎全部出清，每天校正回歸的個案大為減少，而且只需校正到前兩、三天。指揮官說數字已經穩定，亦即比較能夠看出真正的變化了，未來不再提校正數字。

以「發病日流行曲線」解讀疫情變化

我都是看流行曲線來做分析，在混亂數據中我選擇「發病日流行曲線」來解讀疫情的變化。發病日離感染日只有平均五天左右的潛伏期，比用檢驗確診日較能了解感染的變化。

我一開始看到發病日曲線有下降的趨勢，合理的認為三級警戒已經發生效果。有些朋友認為我太樂觀了，有些人認為我是在替指揮中心護航。其實我只是看數字說話，但事實證明數字的降低並不讓人滿意。

理論上三級警戒一定可以發揮效果，如果能像去年疫情剛發生時，大家對檢疫（集中或居家）的緊張跟落實，此波疫情應該很快會得到控制。可惜除了剛開始，原本等比級數增加的個案數目有被抑制，其後每天的新增個案還是居高不下。

雙北還有很多未被發現個案

從發病月流行曲線來看，5月17號是最高峰，之後還是有一波一波的流行。顯然在台北市及新北市還有很多未被發現的個案，可能是症狀輕微或是無症狀感染者，還在社區散播甚至擴展到其他的縣市。

地方政府對這一些疑似感染者的檢疫，可能因防疫人力或訓練不足而束手無策，或因注意力集中在重症者的醫療資源調配，或只想依賴疫苗的施打來解決問題，忘了預防散播和確實做好三級防疫，這才是最基本的公共衛生原則。

我實在不敢再太樂觀，疫情的確還很嚴重，從發病日流行曲來看，的確一波未平一波又起，如果再繼續擴散全國各縣市，想要6月14日解除三級警戒恐有困難。還好5月17日以後，一波比一波高峰持續下降。

期待自5月31日開始的第四波高峰能順利往下，不要再有第五波的出現。短期內要達到此結果，中央、地方的分工，衞生、醫療的合作以及全民自我禁足，減少人與人不必要的接觸遠比疫苗更加重要。

雖然長遠來看，未來一定要靠疫苗的群體免疫，民眾才能擁有正常生活，感謝日本和美國及時的疫苖贈送，但目前別無他念，只有靠公共衛生作為的群體免疫，才能讓台灣防疫警戒降級。



2021.6.6中央疫情中心公布之疫情統計表。圖／擷自衛福部臉書