作者指出，倫敦大學在2022 年2月3日給了蔡英文一個新春賀禮，公開聲明：「蔡的論文到底是否曾經交由該校的圖書館典藏，雖仍然撲朔迷離，但是卻和蔡的博士學位存在與否無關。」示意圖／擷自網路，民報合成

針對論文存在與否的質疑，蔡英文在2019年9月20日面對眾多記者詢問時，曾經如此辯解：「有學位就一定有論文」。倫敦大學在2022 年2月3日給了蔡英文一個新春賀禮，竟然公開聲明：「蔡的論文到底是否曾經交由該校的圖書館典藏，雖仍然撲朔迷離，但是卻和蔡的博士學位存在與否無關。」此外，倫敦大學在同一個聲明內進一步此地無銀三百兩地「明確地、直接了當地」否認任何對該校人員涉及違法或欺瞞行為的指控。 表面上看似一個震撼彈的聲明，其實是一個充滿邏輯謬誤的世紀大笑話。

倒果為因的邏輯謬誤是一般未受過嚴格邏輯訓練的人常犯的錯誤。當然，受過邏輯訓練的騙徒也會利用倒果為因的邏輯謬誤來誆騙普羅大眾。 在教導如何辨識邏輯謬誤方面，幾乎沒有人可以勝過以尖酸刻薄、譏諷嘲弄著稱的猶太大師了。 下面就借用猶太邏輯大師的教學例子來闡述什麼是可笑的倒果為因。

一個89歲的老頭子去看醫生拿藍色藥丸的處方簽，順便告訴醫師他的28歲的金髮年輕妻子懷孕了：

醫生：可能的事情！

老頭兒：怎麼不可能？

醫生：讓我舉個例子吧！

有一個人帶著三個侍從去非洲獵獅子。那個人自視藝高膽大只帶著他時常在倫敦小雨、濃霧中撐的雨傘。他的三個侍從則各自攜帶一把獵槍。在狩獵場，突然叢林裡衝出了一頭母獅子，對著那人就撕牙利嘴地撲將過來。說時遲那時快，那人舉起他的雨傘對著那頭母獅子就喊：「乓！乓！乓！」在那同一剎那，獅子應聲倒地。

老頭兒：不可能！一定是別人射的啦！

醫生：那正是我的「重點」啦！

倫敦的紳士認為那頭母獅子死了而且身上有三個彈孔的傷痕，所以死的獅子是那把雨傘和他大吼三聲「乓！乓！乓！」所造成的。去倫敦求學，但是因為財務困難financial difficulties休學離開的蔡英文，也學會了英國人的bloody hell， 竟然也主張：「獅子既然在老人舉起雨傘，口喊三聲『乓！乓！乓！』之後死了，所以那把雨傘等同一把獵槍。」

換言之：死的獅子代表倫敦大學「不知為何」頒發給蔡的學位。獵槍則代表取得學位（造成獅子死亡）的必要條件——也就是合乎學校規定的論文，包括格式、內容和繳交程序都中規中矩的論文。在狩獵現場有一個老頭拿著雨傘對著獅子，口喊三聲無奈的「乓！乓！ 乓！」，然後有證人看到獅子應聲倒地，可以就主張那把雨傘就是一把合格、「致命」的獵槍嗎？

蔡走私進倫敦政經學院婦女圖書館的黑皮筆記不就是那把老頭用的雨傘嗎？倫敦大學的聲明說雖然蔡的論文為什麼不見了還是個撲朔迷離的無頭公案，但蔡的學位沒問題。蔡說：「有學位就一定有論文！」這兩者望著地上不曉得「怎麼死的」獅子，指著那把雨傘說「真好的一把獵槍」，甚至還告訴你LSE倫敦政經學院的網頁有陳列類似的一把雨傘可攻觀賞。

唉！

*江建祥律師1978畢業於政治大學法律系，服完軍法預官役，返回政大取得法學碩士後，於1983移民美國，並在加州首府McGeorge 法學院取得Juris Doctor 學位。曾任南加州聖伯納帝諾郡副檢察官 （Deputy District Attorney），專精刑事訴訟，後轉任律師服務洛杉磯僑界逾三十年。