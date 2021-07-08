康貝爾（Kurt Campbell）美東時間6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會說，華盛頓支持與台灣發展牢固的非官方關係，相信台灣應該發揮國際作用，而不應被國際社會摒棄。但是他強調說，華盛頓不支持台灣獨立。圖／擷自Asia Society影片

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）說，維持台海和平穩定事關美國極其重要的利益，其他國家也正在認識到台海和平穩定的重要性。

康貝爾美東時間6日參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會，和亞洲社會政策研究所（ASPI）主任陸克文（Kevin Rudd）及副主任羅素（Daniel Russel）、柯特勒（Wendy Cutler）討論印太地區面臨的挑戰。

他說，華盛頓支持與台灣發展牢固的非官方關係，相信台灣應該發揮國際作用，而不應被國際社會摒棄。但是他強調說，華盛頓不支持台灣獨立。

他說：「我們完全認識到並理解這裡所涉及的敏感性。」他還說，維持有關台灣的和平與穩定是一個「危險的」平衡但必須予以維持。

「這是非常微妙的。這是一個危險的平衡，但這是一個必須維持的平衡。維持和平與穩定事關美國極其重要的利益，但其他國家也正在認識到這一點。」

不過，康貝爾說，中國應當從美國和國際社會對北京鎮壓香港民主的回應中認識到，對台灣採取這類行動將是「災難性的」。

他說，華盛頓希望中國能夠有某種認識，知道印-太地區足以容下兩大強國，但是他補充說：「我們從習主席和他的同事那裡看到的一些事情示意，中國的目標超越了這點。」

康貝爾說，華盛頓還希望在諸如氣候變化等問題上能夠與中國形成某種一致，但是，在抗擊新冠疫情問題上進行合作的可能性已經變得「相當令人失望」。

被問到川普政府退出多國跨太平洋貿易協定後，拜登政府在貿易接觸問題上有何計畫？康貝爾說，拜登政府今年的側重點是國內復甦、疫苗和與盟友接觸。

康貝爾說，這可能會涉及「開始較小的、開始某些我們可以明確展示效果的事情，並支持美國的中小型公司和勞動民眾」，但是他沒有詳細說明。



2021.7.6美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會，參加者有康貝爾（Kurt Campbell）（右下）和亞洲社會政策研究所（ASPI）主任陸克文（Kevin Rudd）（左下）及副主任羅素（Daniel Russel）（左上）、柯特勒（Wendy Cutler）（右上）。圖／擷自Asia Society影片