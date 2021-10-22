韓良誠教授主講「文協時代至今之《人文精神》與醫學關係」。右圖韓內科「韓石泉故居」於2016年3月17日 由賴清德親自掛牌列為歷史名人故居。(圖/陳俊廷)

「從我還是囝仔時，蔡培火就常在我家出入〜他常唱一首歌給我聽，那首歌影響我對台灣的感情很大。」韓石泉子、權威教授韓良誠醫師哼唱讀蔡培火1929的作品《咱台灣》。他說：這首歌我從小就在唱，越唱越對咱台灣的感情….

「台灣、台灣咱台灣 海真闊, 山真高，大船小船的路關 遠來人客講汝美，日月潭、,阿里山…..」。文協百年在高雄舉辦的「台灣文化協會百年紀念研討會」由台灣醫學史學會、杜聰明博士獎學基金會合辦，台杏文教基金會、中研院台灣史研究所、台灣高雄醫學大學全球校友總會協辦。韓良誠教授主講「文協時代至今之《人文精神》與醫學關係」時也有感地哼唱起《咱台灣》。

韓良誠與談「文協時代至今之《人文精神》與醫學關係」，陳永興先引言說明韓石泉事略，韓良誠則以其父韓石泉與蔣渭水、林獻堂、蔡培火等因常出入其家，他較熟悉者做為主題演講文協活躍人物代表的介紹並旁及該四人的街頭演講主題大綱。

1920年代，台灣人平均壽命不到或大約50歲，韓良誠指出，當年參與台灣文協老中青，以年齡而言林獻堂41歲為老輩，蔣渭水蔡培火31歲屬中輩，他的父親韓石泉為25歲屬年青輩。

美國威爾遜總統1918年發表「民族自覺」、「民族自治」；愛爾蘭1919年發表「獨立宣言」與高麗(今韓國)1919年掀起獨立運動都是文協成立前的時代思潮。韓良誠說：「1921年以醫師為主的台灣知識份子組成台灣文化協會，這可說是台灣脫胎換骨的大事」。當年關心台灣的知識份子已經強調衛生、科學與進步的西方文明思想。

韓良誠進一步指出，惟早在文協成立之前，台灣留學生1920年初在日本成立「新民會」以求台灣文化知發展與革新；台北醫專學生吳海水、李應章等六人組成「文化運動團體」…；吳海水並說，每當我父親韓石泉去參與政治事務，攏是吳海水到他家代診，也因此從囝仔時就對「海水叔」很熟悉。

1928年創立的韓內科是文化協會重要的聚會場所及資金支援處。韓石泉在演講中也提及做囝仔時，常見蔡培火去找他父親，韓石泉常是大筆金援，他長大後才知道父親是做「對台灣有意義的代誌」。

「早上出去，晚上不知能否回來」！韓良誠進一步指出，母親知道父親是做「對台灣有意義的代誌」所以從未反對並常講「聽天由命」老天自會安排，尤其國民政府來台後，很多人向其母親表達並要其阻止，惟母親總是抱持「聽天由命」的態度並認為是做「對台灣有意義的代誌」因而從未阻止父親韓石泉…

1947年爆發二二八，韓良誠說明其父韓石泉在擔任二二八處理委員會南市分會主委一職時堅守的原則：「不擴大」、「不流血」、「不否認現有行政機構」、「政治問題用政治方法解決」。韓石泉當時在「兵荒馬亂」、「喊打喊殺「的時刻站出來是有很大的道的勇氣，他認為父親很勇敢，這一如他在文協時期與林獻堂「非暴力反日」與「台灣議會設置運動」的精神。二二八台南死傷人數最少，韓良誠娓娓道來二二八爆發後，他囝仔時在家中感受到的那股肅殺氛圍….

尤值一提的是1928年創立的韓內科「韓石泉故居」於2016年3月17日由賴清德親自掛牌列為歷史名人故居。為紀念南市歷史名人，副總統賴清德擔任南市長大力推動〈南市歷史名人〉故居掛牌，列為南市醫療類歷史名人的韓石泉故居當時是台南2016年開春後第一處掛牌的歷史名人故居。

賴清德當時致詞表示，身為韓石泉醫師長子韓良誠醫師的學生，很榮幸能有機會以市長身分代表市民為韓醫師故居掛牌，並致上最高敬意。賴清德推崇韓醫師一生，除奉獻予醫療外，也致力投入政治運動，雖曾經因治警事件被捕入獄，仍於228事件發生時勇敢與當時政府協調，使臺南傷亡降至最低。

列為南市醫療類歷史名人的韓石泉先生(1897～1963)，臺南人，1918年自臺灣總督府醫學校畢業，翌年任職於台南醫院內科，為該院內科第一位台人「醫官補」。1928年韓醫師於民權路現址開設「韓內科醫院」，後赴日於1940年取得熊本醫科大學醫學博士學位。返台後續於原址執業….

※完整內容上網影音：回顧2016年列為南市歷史名人的韓石泉故居與獨家閱聽韓良誠醫師哼唱讀蔡培火1929的作品《咱台灣》。日治時期1933年至1934年期間，本曲由古倫美亞唱片灌製並發行，演唱歌手為林氏好；黨外衝民主的年代，邱垂貞也曾傳唱《咱台灣》大時代歌聲寫歷史…..

※南市歷史名人韓石泉故居掛牌(2016/03/17)

https://www.peoplenews.tw/news/44a91859-dd4e-4fe5-929b-dcee5ea738f4

※【專文】啟發民智追求和平的良醫「台南市歷史名人」韓石泉故居掛牌儀式致詞(文/韓良誠2016/06/07)

https://www.peoplenews.tw/news/96651b8f-07c7-4e7b-b027-be2dcd2da926