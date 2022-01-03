台灣的經濟實力和重要性已經可以加入G20，國人不可妄自菲薄。圖為2021年在羅馬舉行G20峰會大合照。擷自DW新聞影片

蔡英文總統在2022元旦演說中指出，去年（2021）台灣每人GDP，首次超過三萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已超過許多OECD國家的水準；國際貨幣基金組織IMF也預測，台灣將在明年重返全球前20大經濟體。其實國際貨幣基金組織IMF的預估比較保守，因為土耳其里拉大幅貶值，2021年台灣非常可能已經擠身全球二十大經濟體，需要等到各國統計數據出爐才能確定。

台灣是全球二十大經濟體，並且是重要的經濟體，是製造IC的經濟體，是設計IC的經濟體，是貨櫃航運全球跑的海運經濟體，不是關起門來其他國家也沒什麼感覺，可有可無的經濟體；用台語俗諺來比喻，「台灣是鹿鞭，不是牛玍（音同懶）」；鹿鞭雖小，但可以入藥，是名貴中藥材；牛玍（卵）雖大，但不能入藥，只是一般的食物，所以台灣有一句「牛玍（卵）假鹿鞭」的俗諺；有些國家其實只是大而已，土地大，人民多，所以總量算起來很大，但其實只是虛胖，屬於平庸的大國，事實上其重要性遠不及台灣！如果以大學來比喻，台灣就好像是一間哈佛大學，有些國家充其量只是10間野雞大學，以量取勝而已。特別是現在中共國無所不用其極對台灣發動認知作戰！國人同胞要對自己國家要有信心，切不可妄自菲薄。

以下簡單解說一些新聞報導常聽到的專業名詞：

什麼是G7（英語：Group of Seven，簡稱G7）；常稱為七大工業國，由世界上七大已開發國家組成，簡單來說就是世界上「民主又有錢」的國家所組成的國際組織，成員國包括美國、英國、法國、德國、日本、義大利和加拿大。

什麼是G20（英語：Group of Twenty，簡稱G20）又稱為二十大工業國，由七大工業國（美國、英國、法國、德國、日本、義大利和加拿；金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非），和世界上其他七個重要經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印尼和澳洲）以及歐盟組成。按照慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行亦獲邀列席會議；大家注意了，G20其實只有19個國家而已！

經濟合作暨發展組織（英語：Organisation for Economic Cooperation and Development，OECD）是由全球38個市場經濟國家組成的國際組織；OECD總共有38個國家，台灣經濟的重要性早已超越其中許多國家。

從G20的名單之中，就可以知道台灣在世界經濟的影響力和重要性可能比南非（非洲代表）、墨西哥（中美洲代表），阿根廷（南美洲僅次於巴西）、土耳其、印尼（世界人口最多回教國家）等國家對世界的影響力更大。

過去，台灣也曾經名列世界二十大經濟體，台灣藉由高科技產業，重返二十大乃勢所必然！

2020年，世界前二十大經濟體依序分別為：美國、中國、日本、德國、英國、法國、印度、義大利、加拿大、韓國、俄羅斯、巴西、澳洲、西班牙、墨西哥、印尼、荷蘭、瑞士、土耳其、沙烏地阿拉伯；台灣2020年的GDP總值6685.1億美元，排名世界第21。全世前10名，分別為G7加上兩個人口大國中國和印度，第10名為我們「好想贏」的韓國；排在台灣前面的5個國家分別為印尼、荷蘭、瑞士、土耳其及沙烏地阿拉伯。

台灣的經濟實力和重要性已經可以加入G20，如果撇開政治因素，以現今台灣在高科技產業的重要性和影響力而言，即使獲准加入也算實至名歸！



作者指出，台灣曾名列世界二十大經濟體，如今藉由高科技產業，重返二十大乃勢所必然！圖為2021.10.30-31，於羅馬舉行G20會議。示意圖／擷自布林肯推特