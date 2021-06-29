從2000年開始，中國經濟崛起的勢頭，誰都可以看得出來。也開始引起很多政治經濟學者的注意和研究。就現實面來看，早在1989六四天安門事件前，很多中小企業主就已經『大膽西進』。天安門事件也沒有嚇倒這些人。金錢的味道，顯然蓋過血腥味。章家敦在2001年所出版的《中國即將崩潰》，是當時最大膽的預言。章家敦是美國的華裔學者。他有自由世界資訊、思想和發表的自由。這是他的優勢。他的預言最大膽的是，他認為中國在五年到十年的時間內就會崩潰。理由是中國的政治制度和經濟開放的資本主義市場經濟，有根本上的矛盾。有兩個重要因素被他低估了，一是中國共產黨的控制力，其二是中國人民的奴性和動物性。而第二點也正是中共控制力的基礎。不要說五年十年，到今天二十年都已經過去了，中國並沒有崩潰。台灣中小企業主，身處戰場最『錢』線，他們才是火中取栗『現在進行式』的見證者。憑他們靈敏的嗅覺和對經營環境高度靈活的適應力和滲透力，他們寧可相信自己根據實際接觸的經驗和直覺的判斷，不會相信學者根據研究資料和理論所做的預言。經濟上的大趨勢，誰都看得到。但那不會在很短的時間內出現翻天覆地的改變（比如說五年或十年）。而台灣中小企業冒險家應變的靈活性和對企業經營的思想（比如說永續經營的觀念），並不是這些學者可以理解的。根據意識型態來決定企業經營的人，不會是多數。因為你的錢如果是共產黨賜給你的（比如說政商勾結），如果有一天中國真的崩潰，那你也只好跟他走到底，沒有甚麼選擇，也沒有甚麼好抱怨的。有能力有遠見的企業主，誰都懂『狡兔三窟』的道理。他們早就嗅到了危險的氣味，也深謀遠慮地在東南亞國家設廠。甚至也有到伊索比亞設廠的。規模比較小的冒險家，有的賺到錢，見好就收，不陪他玩到底，也沒有本錢跟他玩到掛。他們三十年前還是年華正盛，有幹勁有夢想的中年人，現在也到了退休的年齡。不談國際政治不利的局勢，單就經營環境來看，進退的拿捏，實在不需學者預言，自己應該很容易下判斷的。甚麼《中國陷阱》2001、《中國熱》2002、《慾望中國》2005、《謊言帝國》2006、《野心時代》2015等等，主要是學者的學術研究，或記者的親身經驗。其實台灣的商人都是在虎穴裡親自經歷過來的見證人，無需學者多說。

台灣國家命運面臨關鍵時刻

我們無需替台灣商人擔心。但是我們卻有更大的問題值得關注。那就是台灣國家的安危和發展。為了這個緣故，我們仍然需要去注意學者的研究和觀察，畢竟那是他們的專業。他們會根據很多資料和數據，提出他們獨到的見解。最近因為中國對台威脅，情勢日益嚴峻，國際外交對中國圍堵的局勢，卻對中國十分不利。台灣國家的命運，似乎走到了一個關鍵時刻。中國既然是個大敵，那麼如果中國崩潰，對台灣的威脅不是就自然會解除了嗎？最近我看了在美國的華裔政經學者何清漣和程曉農2017年在台灣出版的《中國潰而不崩》。在中國這是禁書，因為該書有太多有憑有據的資料，是中共害怕人民看到的。即使根據的資料非常詳實，研究態度也少有意識型態的偏見，但是我們也不必一定要相信他們最後的結論：中國潰而不崩。他們的理由是，支撐社會的四根支柱：經濟秩序和就業、生態系統、道德倫理、政府控制力，前三者已經潰爛，但是共產黨集權的控制力卻能維持中國不崩。書中對這這些有詳細的論述。對中國未來解決這些矛盾的可能性之一，地方治理（有點像地方自治的影射），也不敢樂觀。因為程曉農曾在網路媒體採訪中，談到他在中共中央辦公廳當過差，對中共軍委會最高層對中央辦公廳訊息傳遞嚴密的控制，以及所有政治局委員和其他要員的醫療健康和近身衛隊，都由中央軍委會統一派任指揮。因此等於說所有的政治要員，都在中央軍委最高層掌控之下。民間網路控制和維穩經費超過國防經費，把人民的思想控制得死死的。這就是他預言中國在未來的十到二十年不會崩潰的理由。



華裔政經學者何清漣（右上）和程曉農（右下）2017年在台灣出版的《中國潰而不崩》在中國是禁書。圖／擷自維基百科，博客來，民報合成

但是如果硬要批評這本書立論的弱點，第一是國際局勢外在的壓力和危機沒有被考慮進去。而經濟政治全球化，中國無法不受國外壓力和影響。本書出版於2017年，2021年自由世界先進工業強國對中國圍堵的態勢，在那時也還沒發生。或許這是作者始料未及的吧。有沒有可能因為中共領導人的愚蠢和錯誤，引起世界強國的政治經濟甚至軍事的攻擊，最後引發中國內部的革命，讓中國在短短的一兩年間就土崩瓦解？從現在局勢看來，好像正朝這個方向發展。第二個弱點，或許很關鍵，也或許不是很確定，那就是立論出發點，比較『唯物』了一點。數據和資料都是很『唯物』的。中國人民雖然奴性很重，也很『唯物』，思想又受到很嚴密的控制。但是，這樣的控制看起來很嚴密，人民的奴性和動物性看起來也很容易控制，但是人民受教育越來越普遍，網路翻牆越來越難以控制，幾十年來中國翻譯西方自由世界的著作幾乎沒有限制。最近才開始清查限制。我認為中國知識份子的思想，如果沒有被影響的話，那就等於說中國沒有知識份子。我認為政治革命肇始於思想革命。人心早已思變，革命只待一根點燃的火柴而已。或許因為這個因素很難明確斷定，所以他們不想憑空臆測。這一點可以理解。但要斷言中國十到二十年之內，不會崩潰，我就沒有這樣的信心。

中國崩潰對世界好還是不好？說法不一。其中以歐巴馬的說法最為偏差。他認為「一個衰落的中國比一個崛起的中國更可怕。他害怕會因而無法避免和中國衝突。也害怕美國會因而面臨更多的困難和挑戰」。現在事實證明，這是錯誤的想像和推論。中國崛起變成世界和平最大的威脅不說，中國肺炎更禍害全世界，造成一億八千萬人以上的確診，三百八十五萬人的死亡。這是中國衰落造成的，還是中國崛起造成的？我說歐巴馬胡說八道，絕對不會錯。美國差一點就被這些左傾的政客害死。

對台灣來說，我認為一個自由、民主、平等的中國，會對台灣有利。一個獨裁專制的中國，崛起絕對比衰落對台灣不利。這是普通常識和邏輯就可以推斷的。台灣人要做好思想的準備。以前台灣人的命運被帝國主義所擺布，是因為沒有國家意識，沒有主張自己命運的意志。如果碰到關鍵時刻，台灣人應該懂得怎麼做。