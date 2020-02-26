陳永興表示台灣人自發性推動正名的公投，希望在國際社會用台灣的名義參加奧運、世界衛生組織或其他相關聯合國轄下國際組織，民間非常的努力，結果，雖然執政黨是本土政權，竟也不敢支持，連東奧正名公投也未通過。圖／張家銘(民報資料照)

古早人講：「人生七十古來稀」；當今現代人則說：「人生七十才開始」。人生到七十是該好好反省的重要關鍵時刻。

古早人活到七十已是不簡單，現代人到七十才剛要開始，我今年進入七十歲。所以對自己的人生也要來做個反省。到底已過的這七十年生命歲月發生過甚麼重要值得留給以後的人來做參考的代誌。

或者說，以後咱去天堂遇到上帝能有所交代，值得咱感覺有所安慰的代誌發生過。

我自認自己是相當認真打拼，想要做一個有良心的台灣人的醫生。我是一個精神科醫生，醫學系畢業至今，除了擔任45年精神科醫師外，對台灣社會、政治、文化、教育與人權也有很大的投入。但是否說我的人生這樣就是成功，值得紀念的人生？我自己倒不覺得。我自認是很有理想、有原則、有良心的台灣人。但是我想要追求的人生的目標，或說我的願望，直到現在並未實現。我應該是一個「失敗的理想主義者」或者說站在整個台灣人的歷史來看，我感覺我所想要追求的是台灣人共同一百年來的夢想。

這一百年來台灣的讀冊人、知識份子所要追求共同的夢是甚麼？就是盼望將台灣建立成一個獨立的國家。做一個有尊嚴的台灣人、能在世界上被尊敬的民族。而這個國家是一個自由民主尊重人權的國家。而且是一個社會有公平正義能照顧弱勢的國家，在文化與文明的水平上能在全世界為人所尊敬的國家。

這個願望、這個理想在台灣日治時期1920年代台灣的知識份子已經開始提出說：「台灣就是台灣人的台灣」的訴求。

1920年代，台灣出現台灣文化協會，有出現「台灣民眾黨」，有出現《台灣民報》，甚至後來也出現「台灣共產黨」，有很多台灣人的工人運動、農民運動與學生運動。所以1920年代可以說是台灣人在世界現代思想影響之下覺醒，開始要追求民族解放或說建立自己的國家，以及追求社會公平正義、自由民主等各種思想組織行動蓬勃發展的年代，但是很可惜日本人發動大東亞戰爭，將台灣人前輩所有的努力都加以鎮壓，也讓他們的努力無法實現。

二戰後，日本人戰敗。台灣被國民黨政府接收，蔣家這個政權派陳儀來台時，台灣在1947年就不幸發生二二八。在1950年代台灣第二代的知識份子因為對陳儀政權貪污腐敗的失望，發現這個「祖國」是不能寄望的政權，所以起來反抗，引發二二八大屠殺與接續的戒嚴，在1950年代白色恐怖進行大逮捕，使有良心的台灣知識份子受到一次很大的打擊。所以如同1920年代，那一代知識份子要追求台灣前途與願望理想的夢，全部都破碎了。甚至台灣進入戒嚴長達39年。雖然這當中有部分反抗或說黨外的民主運動，但都無法形成很大的氣勢，再經過近30年的社會變遷，直到1980年代台灣的民主與經濟才慢慢開始再成長起來。

在1980年代，台灣社會再一次看見如同1920年代同款，經過60年一甲子的時間，黨外運動慢慢成熟，在那時可以看到很多黨外雜誌如《美麗島雜誌》、《八十年代》、《深耕》、《關懷》、《前進》、《自由時代》那時可說言論要開始突破禁忌。除了民主運動之外，也開始有社會運動，如1987年我推動二二八平反的公義和平運動、520農民運動農民走上街頭，隨後台灣勞工形成很多組織、學生運動甚至婦女與原住民運動，當時的台灣社會出現一個很大的變化，最重要的成就，就是打破戒嚴。國民黨經過三十多年獨裁極權統治，終抵擋不住台灣人追求民主願望的打拼，國民黨不得不在1987年宣布解除戒嚴。台灣自此進入一個所謂能組織反對黨，能辦報紙，設立電台、電視自由開放的年代，最後甚至出現政黨輪替。

接著，從1980年代到2010年代，這期間台灣雖然有政黨輪替，李登輝結束國民黨一黨專政，阿扁總統也是民進黨第一次取得執政，台灣本土政權首次執政。惟從1980至2010這三十年間，雖然表面上台灣民主化自由言論取得很大進展，但是對中華民國這個外來政權仍留在台灣「中華民國」這個殼，無法拿掉。所以台灣要變成一個獨立國家、主權要獨立的夢想還是未實現。

百年不懈追求建國夢

在世界上，「台灣」還是無法獲得承認，而且，民進黨即使執政還是不敢講要改國號、或實施主權公投，甚至民進黨執政以後，卻一樣在維護「中華民國」這個體制，所以到2010年代雖然有「太陽花學運」這個世代，也就是新一代的少年人去佔領立法院，甚至阻擋國民黨與民進黨通過「服貿」這款法案。當今中國成為世界強權，中國主張台灣是中國的一部份，這種論點影響力越來越大時，台灣年少的一代開始起來反抗，使得國民黨下台，民進黨再度上台執政，但到2020年，還是無法打破過去國民黨所留下來的體制。蔡英文總統「維持現狀」的政策之下，台灣人的夢與一百年前1920年代的台灣知識份子所追求的理想，看起來還是無法度真正實現。

台灣人自發性推動正名的公投，希望在國際社會用台灣的名義參加奧運、世界衛生組織或其他相關聯合國轄下國際組織，民間非常的努力，結果，雖然執政黨是本土政權，竟也不敢支持，連東奧正名公投也未通過。

我七十歲，從1950年出世，參與1980年代黨外運動一直到2010年代，甚至投入辦《民報》提倡正名公投，雖然盡很大的努力打拼，但是可能短期內還是看不見我所說百年來台灣人的夢，是否能實現，我抱持著非常悲觀的態度。

值此我邁入七十歲的時刻，希望將自己人生經歷過一些比較重要的事情，特別是現在看起來，表面上有點成功、有點突破，但是實質上，為何仍無法改變大局，或無法完成台灣人所追求的夢，有自我的反省與檢討。說不定，可以給少年的一代有所參考；或說與我同世代現在還在台灣社會有點氣力能再有所努力的所在，在眼睛閉上前是否能為共同理想與願望做最後奉獻的機會，這是我出版這本書或在民報影音口述歷史的根本動機。