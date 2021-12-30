尼加拉瓜總統奧蒂嘉，因為選舉作弊，迫害人權，因此受到美國為首的西方國家制裁，憤怒之下，宣布與台灣斷交，並在三小時後，宣布與中共建交。圖為2017.1總統蔡英文出訪中南美洲時與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會晤。擷自總統府flickr

尼加拉瓜總統奧蒂嘉，因為選舉作弊，迫害人權，因此受到美國為首的西方國家制裁，憤怒之下，宣布與台灣斷交，並在三小時後，宣布與中共建交，既報復美國，台灣也受到附帶傷害，美國與中共在中美洲的鬥爭，台灣背後就是美國，國際皆知，台灣更是獨裁與民主雙方陣營指標，台尼斷交，使世界兩強在中美洲局勢突然逆轉。

對於台灣而言，這種事件未來還是無法避免，因為台灣身上有兩種身分，一個是台灣治理當局，另一個是舊中國流亡政府，這兩者就像一個醫學上的連體嬰，擁有兩個頭，卻共用一個身體，醫學或政治學上，至今尚未嘗試切割這種連體嬰，因為沒有人知道；一旦進行切割手術，到底會造成那些後遺症？所以，從國民黨到民進黨，執政者都無法下定決心，把舊中國這個連體嬰送進開刀房，只好持續維持兩個頭一個身體的生活。

所以，舊中國流亡政府（中華民國），世界上只剩下14個小國邦交，或者說，找沒有力量的國家做朋友，很多小國寡民還不及台灣一個城鎮，這種事或許尷尬，但是，台灣人對這種斷交事件，已經司空見慣，也不感覺疼痛，疼痛當然是外交部官僚，因為失掉一個國家，就表示可以出訪或者派駐邦交國，機會又減少了。

更痛的不只是斷交，奧蒂嘉搞革命出身，與老共一拍即合，所以，一斷交就宣布趕人，不給大使館一個月時間打包行李，更絕的是，竟然把台灣的財產直接送給中共，還落井下石宣稱；台灣就是中國一部分，把吳部長氣到大罵土匪。

其實，部長也別生氣，這種買來的朋友，付錢之後，本來就要等待背叛，問題不出在台灣，而是出在舊中國流亡政府，外交的現實主義就是如此，1992年，台韓斷交，也是韓國在半夜宣布，令台灣措手不及，韓國還把台灣在首爾等地資產送給中共，李登輝還痛罵韓國背信忘義，但是，痛罵又如何？

台美斷交發生在1979年，美國還算客氣，先前以通過《台灣關係法》保護了台灣，並且把雙橡園資產用象徵性20美金，賣給自由中國之友協會，三年後，台灣又以200萬美元買回來，才沒有落入中共手上，至於所謂台灣外匯存底，存款人已經不用國家名稱了，否則也會被老共吃掉。

美國蘭德智庫的高級分析師葛羅斯曼（Derek Grossman），在《日經亞洲》寫了一篇文章說，台灣與其等著被斷交，還不如痛定思痛，乾脆自己先行斷交，打著無邦交國的國家名號「台灣」重新出發，目標必須鎖定國際上中等以上國家進行經濟，政治，旅行，學術等等交流，例如立陶宛就是很好的開始，目前很多無邦交的歐盟國家紛紛到訪，替台灣打開知名度，台灣與其把有限的兩百億台幣外交預算，用在維持顏面的小國邦交，等著遭到背叛，不如把錢用在刀口上，例如日本，韓國，和歐盟國家，美中交惡以來，歐洲國家也走向抗中路線，這些國家才是台灣機會。

根據統計；台灣在防疫成績相當可觀，經濟發展也相當耀眼，2025年，台灣經濟將成為世界第二十大，越來越多國家想認識台灣與台交友，當下願意和台灣做朋友交往國家，也全部稱呼台灣，沒有人稱呼舊中國流亡政府，所以，切割舊中國的手術刀，已經落在台灣人身上。

不知道葛羅曼斯的建議，台灣人是否認真考慮，拋棄舊中國之前，台灣人必須先從堅定自己，熱愛台灣開始。



美國蘭德智庫的高級分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）在《日經亞洲》寫了一篇文章說，台灣與其等著被斷交，還不如痛定思痛，乾脆自己先行斷交，打著無邦交國的國家名號「台灣」重新出發。示意圖／擷自USC U.S.-China Institute影片，民報合成