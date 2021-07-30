當我們看到東京奧運「舉重女神」郭婞淳拿下金牌的那一刻，內心有多興奮！然後當您知道她的成長歷程後會感動的流淚。郭婞淳，這因「倖存」而活下來的女嬰，曾經在臍帶繞頸、體重過輕、胎位不正中掙扎，看起來是危機四伏。小時候家境並不富裕，沒有見過親生父親，加上母親忙著賺錢養家，是由外婆一手帶大，甚至曾因住處被法拍連夜搬進工寮或輾轉不同親戚家。高中起，郭婞淳再也沒跟家裡拿過錢，後來甚至靠比賽獎金養活全家。

「倖存(婞淳)」有時是靠運氣，但大多數靠意志力才活下來，萬一中途放棄戰鬥意志而放棄，那麼東京奧運這塊閃閃發光的金牌即將被埋沒而不會出現。相對的在加拿大一對愛心夫妻收養一名棄嬰，20年前出生中國的女孩，為加拿大奪得東奧首金。加拿大華裔瑪姬．麥克尼爾（Maggie MacNeil ）在女子100米蝶泳比賽中為加拿大摘下東京奧運會的首面金牌，也創下加拿大最佳紀錄。

除了有中國出生的麥克尼爾以外。這屆奧運中也有另一名隸屬美國體操隊，出生韓國的領養兒備受各界關注。那就是不到1歲就從首爾被送至美國，今年24歲的尤．摩度亞（Yul Moldauer）。

另一名1998年在柬埔寨出生的孤兒溫杜（Jordan Windle）則是美國代表隊中的跳水選手。溫杜1歲時父母就不幸去世，送往首都金邊的孤兒院，後來被美國男同志傑利．溫杜（Jerry Windle）收養。

筆者舉出東奧選手台灣的郭婞淳，加拿大華裔瑪姬．麥克尼爾（Maggie MacNeil），還有出生韓國的領養兒尤．摩度亞（Yul Moldauer），柬埔寨出生的孤兒溫杜（Jordan Windle），他們的幸與不幸，讓他們都體認到一件事，所有的挫折，都是上天最好的安排，聖經這樣說到：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要使許多人存活，成就今日的光景。」多麼正向思考，這就是積極的人生!

我們從選手的不幸中發現國外有那麼多愛心的人收養棄兒，而我們也發現台灣竟然是政府機關不良官員或稱流氓官員，為了業績不惜犧牲人民賴以為生的住處被法拍，害人連夜搬進工寮或輾轉不同親戚家。這兩相對照猶如天堂與地獄，郭婞淳因拿下金牌為台灣爭光，而讓她的故事被曝光，而台灣還有更多不幸的稅災戶仍被稅暴力迫害著，我們呼籲政府愛民如子，發掘更多的「倖存們（婞淳）為國爭光」。