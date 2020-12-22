這一次美國總統大選，讓視自由民主制度為理所當然的美國人，開始知道民主不是天上掉下來的。看慣國民黨幾十年選舉舞弊惡行惡狀的台灣人，當然比美國人知道選舉可以有多麼骯髒。美國人終於在這次選舉看到台灣人早就經歷過的邪惡。這樣的邪惡，不但攻陷了媒體、司法的防線，也腐蝕了資本家和政客的基督教信仰。民主黨拜登集團的舞弊手段，也太過大膽而粗糙了。台灣人在這方面應該算是民主的先進吧？！

不專從政黨的鬥爭和舞弊現象來看這場選舉的骯髒，政治評論家吳嘉隆精闢分析，西方資本家先是發現中國大量廉價勞工可以讓他們發大財，所以也需要共產黨專制政府壓制管理這些勞工，提供穩定的『世界工廠』勞力。這就使美國資本家和中國共產黨有了聯手合作的基礎。從這個關係賺到不少外匯的中國，也慢慢地從世界工廠變成令西方資本家垂涎的『世界市場』。華爾街的金融業和資本家，更和中共國營甚至是軍工企業聯結，構成了一個以前不可想像的同夥關係。這樣的金權結構，正好給中國一個可以操作滲透美國的把柄。以賺錢為最高目標的西方資本家，賺到大量財富之後，又全面收買西方的媒體成為他們的傳聲筒。連網路新興的社交平台和傳媒如Google、Facebook、Youtube、Twitter、Amazon等，也從股票、基金等金融市場，得到難以計數的資本。他們也加入了這個不可抵擋的潮流。這些資本家當然不願放棄這樣大好機會，所以也大力支持和他們同一陣線的民主黨政客。2016川普意外當選，打斷了這個將會腐蝕葬送美國的結構性災難。說意外也不意外，受到這個結構所衝擊的美國工業和工人，投了川普一票。言出必行說到做到的川普，扭轉了這個頹勢。2020的選舉，川普勢將連任，這是毫無懸念的趨勢。豈料這個已經盤根錯節的犯罪結構，不甘失去政權，也不甘失去金權，竟然不擇手段，大膽作弊到令人難以相信的地步。並且運用所有掌握的媒體、政客、金融、司法，做出前所未見的偏頗行為。這才讓我們明明白白地看到了那些人的邪惡。光從政黨鬥爭或人性的弱點來看，也不足以解釋這樣的大結構的墮落。當然這也有歷史造成的背景和過程。

美國交往政策讓中共坐大

當初為了聯中抗蘇，美國和中國建交。台灣受到最直接的傷害。之後美國又以一廂情願的戰略，設想中國會因資本主義化而變成民主國家。所以大力扶持中國的工業和資本。鄧小平的韜光養晦，騙過了美國人。直到習近平的野心和中國的威脅暴露出來，美國才發現自己『戰略正確』，卻因『戰術失敗』而一敗塗地。中國並沒有因為資本主義而自由民主化。反而運用網路技術和資本，對中國人民施行更加嚴密的控制。也開始運用資金和美國自由的金融市場，大量吸取美國和自由世界的資金，購買美國的公司以掌握關鍵技術。並且趁機利用美國資本主義結構的漏洞，收買政客（包括民主黨和共和黨人）營造出這樣一個美國人沒有料想到的共犯結構。

現在很多美國人，看到拜登所代表的這個共犯結構的邪惡，站上街頭大聲反抗。但是陰謀作票得逞的拜登陣營，只靠『下流媒體』對資訊的封殺，和少數所謂『深層政府』的大鱷一個個浮出水面，支持共犯結構。就讓川普束手無策。川普好像在跟一個隱形的惡魔做著艱難的鬥爭。

這幾十年，對台灣最友善的總統就是川普。對我國威脅最大的就是中國。美國對中政策的調整，也是對我國最有利的發展。拜登宣稱如果當選，就會改變川普的對中政策。這顯然將再次把台灣推入中美夾縫中，成為隨時會被出賣的籌碼。在這樣的危疑時刻，大部分台灣人不樂見拜登當選是理所當然的事。在美國選舉還沒有分出勝負，川普還在奮鬥之際，蔡英文為甚麼三番兩次急著祝賀拜登當選，實在令人想不透。或許，吳嘉隆所指出的那個結構，也早就在台灣形成了。只是台灣人還渾然不知而已。如果民進黨和拜登所代表的那個結構是同一陣線的話，漂流失落了幾十年的台灣人將何去何從？而台灣的川普在哪裡？



作者指出，拜登（右）宣稱如果當選，就會改變川普（左）的對中政策。這顯然將再次把台灣推入中美夾縫中，成為隨時會被出賣的籌碼。在這樣的危疑時刻，大部分台灣人不樂見拜登當選是理所當然的事。圖／擷自PBS NewsHour