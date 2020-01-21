加拿大溫哥華當地時間20日上午10點左右，中國電信巨擘華為CFO孟晚舟（中）腳上帶著追踪器，出現在卑詩省最高法院20號審判庭，出席引渡聽證會應訊。圖／畫面翻攝自Martin MacMahon推特直播影片

中國電信巨頭華為首席財務官孟晚舟的引渡聽證會周一在溫哥華開庭。副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）將審查孟晚舟案是否符合加拿大引渡法規定的「雙重犯罪原則」，即她的行為必須是在加拿大以及尋求引渡的美國兩國都屬於非法。

當地時間上午10點左右，腳上帶著追踪器的孟晚舟出現在不列顛哥倫比亞省最高法院的20號審判庭。在幾小時的辯論中，辯方的核心觀點是孟晚舟被控行為在加拿大不屬於非法，因為加拿大官員授權啟動引渡程序的時候，加拿大當時並未對伊朗實施制裁。

辯方律師戈塔爾迪（Eric Gottardi）在法庭上說：「在加拿大沒有類似的制裁意味著對匯豐銀行沒有風險。對於欺詐罪，你必須有面臨損失的風險。」

不過，聯邦檢察官則稱，孟晚舟案關乎欺詐，而非制裁。孟晚舟之所以被引渡是因其誤導匯豐構成欺詐，美國制裁伊朗可以被視為孟晚舟欺詐行為發生的一個法律背景，而非其被引渡的理由。

孟晚舟被指控在2013年與匯豐銀行（HSBC）會面時，就華為與星通（Skycom）的關係說謊，導致該行面臨違反美國制裁的風險。星通是一家華為在伊朗開展業務的子公司。

在美國的要求下，加拿大於2018年12月1日逮捕了華為創始人之女孟晚舟。華盛頓希望將孟引渡到紐約接受審判。

分析認為，如果法庭認為孟晚舟存在欺詐或者虛假陳述的行為，很有可能認定她符合引渡條件。在加拿大收到的引渡請求中，約90%得到批准。

加拿大亞太經濟會學者斯蒂芬斯（Hugh Stephens）告訴美國之音：「一般來說，在引渡案件中，批准引渡的障礙相當低，基本上是確定是否存在犯罪的可能性，然後讓請求國的法院做出決定。然而，鑑於這個案件的政治化，法院無疑會對更廣泛的問題敏感。」

孟目前已獲得保釋，居住在其家族位於溫哥華的豪宅。她否認了這些指控。她的辯護團隊表示，美國總統特朗普的言論表明對她的指控是出於政治動機。

針對孟晚舟的訴訟被視為中國與西方關係的一個關鍵時刻。華為代表了中國在成為技術強國方面的進步，一直是美國安全擔憂的對象。北京方面將該案視為遏制中國崛起的一種嘗試。

中國周一敦促加拿大盡快釋放被拘留的孟晚舟。外交部發言人耿爽在周一的新聞發布會上表示，加拿大應糾正錯誤。

中國還以涉嫌間諜罪逮捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），使北京和渥太華之間的關係陷入冰點。

值得注意的是，在加拿大召開的聽證會不是決定孟晚舟是否有罪的審判。相反，霍姆斯法官必須決定孟是否應該被送往美國接受審判。

控辯雙方針對「雙重犯罪原則」的交鋒將至少持續至週四（1月23日）。但此案或進一步擴大，引渡程序可能會持續數年。

孟晚舟引渡聽證會的第二階段定於6月進行，法庭將聚焦孟在溫哥華機場被捕並接受問詢時，是否受到了公正對待，以及此案是否存在政治動機。