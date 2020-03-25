中國疫情趨緩，湖北及武漢陸續解封，疫情中心指揮官陳時中說，樂見中國疫情趨緩，但必須有更多情報，必須持續觀察。圖為漢口火車站正為解封進行消毒/取自長江日報

針對中國持續宣稱疫情趨緩，重災區湖北及武漢陸續解封，媒體問及此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「你剛才提到的那個國家，不會有衛生部長坐在這讓大家這樣子一直問」，如果中國疫情趨緩我們很高興，但還必須要觀察。

指揮中心今天下午召開記者會說明武漢肺炎疫情，媒體問及台商指中國疫情相較歐美已減緩，詢問指揮中心看法。指揮官陳時中表示，每個國家國情不一樣，公布資訊的尺度分寸也不同，「我相信其他國家，或你剛才提到的那個國家，不會有衛生部長坐在這讓大家這樣子一直問嘛」，如果中國疫情趨緩我們很高興，但還必須要觀察。

陳時中表示，去年12月17日在華南海鮮市場傳出死亡案例時，中國一開始說不清楚原因或是可能是動物傳染等，直到今年1月15日才認為病毒可有限度人傳人。

陳時中指出，在這樣的情況下，時序往前推算，該死亡案例可能不是全世界第一起，先前就掌握到資訊的人或許為了很多國情關係沒讓其他人知道，這種情況以前會有，未來就不能保證沒有。

陳時中說，我們樂見中國疫情減緩，但警覺要維持一段時間，得到更清楚情報，更清楚的了解，等到有更清楚的資訊。

陳時中強調，指揮中心目前了解到的就是武漢恢復有序交通，屬點對點、侷限性的開放，後續情況還需更進一步掌握。