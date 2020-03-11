美國約翰霍普金斯大學設立全球即時疫情地圖，但將台灣納入中國疫區，把「台灣」名稱改成「中國台北及周邊地區」。圖／擷自JHU全球武漢肺炎疫情圖網站

中國武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情在全球延燒，美國約翰霍普金斯大學設立全球即時疫情地圖，但卻將台灣納入中國疫區，把「台灣」名稱改成「中國台北及周邊地區」，美媒指稱，就連中國國家主席習近平都不會使用這個稱呼。

美國新聞網站Axios報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的全球疫情地圖，將「台灣」名稱改為「台北及周邊地區」（Taipei and environs），該報記者貝書穎（B. Allen Ebrahimian）與校方聯繫後，校方表示會改回「台灣」。

但不久後發現，校方又把「台北及周邊地區」（Taipei and environs, China）放在「中國」之下，和之前把「台灣」放在國家或地區的欄位不同，同時，香港和澳門也從國家／地區被移到中國之下。

貝書穎表示，約翰霍普金斯大學回應，是最初的聯絡人員「搞不清楚」，現在則是按照世衛的方式列出，但貝書穎認為，根本沒有人會用「台北及周邊地區」這種稱呼，連中共官員都不會用，甚至連習近平都沒有用過這名稱。

《德國之聲》報導，聯合國下的世界衛生組織，在有關武漢肺炎病毒最新報告中，將台灣列為「台北及周邊地區」，之前則用過「中國台灣」、「台北」等名稱；台灣在聯合國被列為中國的一部分，不過實際上，中國共產黨從未統治過台灣，但中國聲稱台灣是中國領土的一部分。

對此，外交部表示，已責成駐美代表處立即向約翰霍普金斯大學展開交涉，並要求更正。