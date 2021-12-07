祙少無實踐台灣民族主義的台灣人，本身無努力個人思想解殖，陷在落伍反動的民粹主義濫土窟，祙得擺脫奴才順民思維，竟然認為：無管蔡英文過去外白賊，現在外濫權掩蓋白賊，外破壞民主法治，外迫害追求真相的彭文正教授等，追求「論文門」真相的民間人士，只要蔡英文將台灣主權顧予好，怹無管如何攏支持蔡英文。

這寡情緒地反現代進步社會價值的民粹主義者，除了自己封鎖自己對「論文門」真相的瞭解，事實上，嘛封鎖自己對所謂「蔡英文顧台灣主權」真相的瞭解。

蔡英文堅持將台灣綁死在赤藍權貴建構的假「支那民國」民族壓迫體制，著是在法理上堅持台灣是「大支那」的一部分，著是堅持台灣人文化上是支那人，著是文字上宣示台灣前途由全體支那人決定。這是背叛台灣民族、出賣台灣主權，呣是顧台灣主權。

若認為維持目前台灣無受支那共產黨綁匪直接控制的現狀，著是顧台灣主權。按呢，蔣介石爸仔子上認真顧台灣主權囉！按怎台灣人過去反蔣家政權的支那黨統治哩？照這寡錯亂反現代進步社會價值的民粹主義者的歪理，既然蔣介石爸子遐「顧台灣主權」，按呢，予怹專制獨裁、破壞民主法治閣迫害人權哪有要緊哩！「台灣主權」顧予好上要緊啦！

另外嘛有無知的民粹主義網軍，在網路媒體四界放話講：蔡英文予國際社會重視支持台灣，提升台灣前所未有的地位，所以，無學位無要緊啦，有能力做代誌較要緊啦！事實是，當今主要民主國家為著積極壓制支共綁匪的擴張主義，建構印太同盟的政治和軍事戰略環境，連帶提升台灣的戰略地位。蔡英文完全處在被動，呣情呣願看民主國家創造機會鼓舞台灣人。台灣人呣通無頭無腦黑白解釋講，嘿是蔡英文的「施政」成果。

顛倒蔡英文是在國際局勢對咱上有利的時陣，不斷阻擋台灣人「正名制憲」的努力，破壞咱在法理上切斷假「支那民國」糾纏咱台灣主權和領域的支那關係，害台灣無法度順勢開創有利推動台灣獨立的環境，嘿是伊極大的反民族惡行。

蔡英文因為是勾結赤藍權貴詐騙學位竄升的黨國之女，祙過得一直重用赤藍權貴佔國防和國安單位，閣假無看著赤藍反動勢力反「轉型正義」，國防部公然拒絕徙走和蔡英文仝款「顧台灣主權予支那」的蔣介石的銅像。蔡英文的施政，實質上幾乎斬斷台灣社會正常化的生機。

波羅地海國家在1985到1991努力恢復國家獨立的關鍵時刻，三國人民團結在民族主義的號召下，不斷開創有利恢復國家獨立的政治環境，削弱、排除蘇聯在政治上、法律上和文化上的控制力。

愛沙尼亞最高議院根據人民公投結果，在1991年8月20，一致通過向國際社會宣佈獨立。每一個舉手贊成的議員攏可能著面對十冬的「叛國」刑期，若呣是民族主義的精神支持，無可能所有的議員攏有彼種集體性的勇氣。為鎮壓「叛亂」，蘇聯戰車真緊隔日著開到愛沙尼亞首都塔林。尤里助斯德（Juri Joost）是當時駐守電視發射塔的二個少年警察之一，伊在獨立成功後有講：「當我在收音機聽著最高議院通過宣佈愛沙尼亞獨立，我逐激動歡喜，因為我知，隨落我是在為保護自己的愛沙尼亞而戰。」就按呢，怹二人覺悟犧牲性命守護發射塔。

當蘇聯兵仔要進入攻佔發射塔，怹二人發出警告，怹要啟動拍火裝備抽掉塔內所有的氧氣，和所有進入塔內的蘇聯兵仔作伙死。這種威脅真成功地拖延蘇聯兵仔的佔領行動，予處在危機中的愛沙尼亞人，能當繼續自電視得到正確的資訊。各地民眾自發地採取防衛行動，空拳赤手擠做人牆阻擋蘇聯戰車的前進，拖延並阻擋蘇聯兵仔佔領最高議院等重要政府機構。民眾是哆位來的勇氣哩？是民族主義信念和領導階層清楚宣示的民族獨立目標。

當美國、日本和歐洲主要的民主國家，攏在擔心2027以後的台灣安全，咱台灣人當前上重要的民族任務是：推動在2027以前完成廢除外來非法的假「支那民國」體制，正名制憲公投獨立，向國際社會明確宣示斬斷支那糾纏，建立真正屬咱台灣人的獨立國家，予台灣人真清楚知影，咱抵抗支共綁匪侵略，是為著守護咱自己的台灣而戰。

咱無時間予無台灣民族意識的蔡英文，繼續流失台灣人爭生存的機會！思想錯亂的台灣民粹主義者啊，好好研習台灣民族主義，清醒自己做有尊嚴的台灣人吧！