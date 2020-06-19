親中舔共且被喻為「韓草包」的高雄市長於6月6日被罷免成功了！也創下了台灣選舉史上第一位被罷免的民選市長，寫下了台灣民主政治光輝的一頁，這是民主的真諦，更是高雄人的勇氣與驕傲，也是台灣人的光榮！

有誰能預測「台灣」民意的變化嗎？強烈的「韓流」，於2018年時襲捲全台灣，不只讓韓國瑜大贏民進黨的陳其邁約15萬票而當選高雄市長，更讓中國國民黨在縣市長大勝而且取得了15席，而民進黨大敗只剩六席，這真是民意如流水，短短不到兩年，這股急速強烈的「韓流」，卻消失在六六「罷韓」的民意「熱流」𥚃！在「罷韓」成功之後，蔡總統回應的真好，她説：「這是給所有政治人物《最大的警惕》，人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回 」。

讓我們也來好好檢視執政的蔡總統及民進黨政府，第一任完全執政的四年𥚃，什麼重大政見都沒有兌現甚至沒做，經濟、教育尤其是司法的改革、轉型正義、維持「中華民國」黨國體制的現狀、放任金融大弊案（兆豐金、慶富獵雷艦案），將「明顯違法在先且利益勾結」放水接「管」為台大校長、反東奧正名、修訂了沒有公投的鐵籠公投法、壓制喜樂島聯盟的「正名制憲」運動... 真是不勝枚舉，蔡總統修改甚至破壞民進黨內總統初選的已訂規則，及被質疑有初選作弊的嫌疑，她還可以破紀錄的817萬高票當選連任，而民進黨立委席次也再度過半，繼續完全執政，這究竟是民主選舉的意義或諷刺呢？若是在真正的民主國家，她早就應該主動下台，甚至根本難以繼續參選，卻還會連任啊！

如果罷韓的理由是舔共、無心、無能、話唬爛、就任一年半來重大政見未兌現，而罷韓的成功，是台灣選舉史上的第一次，是高雄人的勇氣與驕傲，是台灣人民的光榮，或是什麼偉大民主的成就？那麼蔡除了無法拿出令人信服的證件，來平息她被質疑的假學歷、假論文之外，四年來重大政見都沒有兌現、還封鎖金融大弊案、維持「中華民國」的一中原則及黨國體制、壓制台獨、反正名、修訂了違反人權及民主的公投法等，那麼蔡不是應該早要被罷免嗎？台灣人民怎麼不生氣呢？台灣人民真的只是為了「恐韓抗中」，而無奈所做不得已的選擇嗎？如果這不是「兩套標準」？那麼什麼才是「兩套標準」呢？

民意期待「華航」及「護照」正名

目前多數的台灣人將蔡總統視為「保台抗中」的英䧳，「自由民主」的女神，加上這近半年來，行政院蘇院長的積極主動、勇於承擔，及陳時中部長的任勞任怨、防疫績效表現優異，因此，也連帶使她的滿意度高達75%，但截至目前，我們仍然看不出她在「保台抗中」上，除了口頭上的嚴重抗議外，有什麼任何實質的動作？看看目前世界上尤其是美國在「中國病毒」的嚴重肆虐下，普遍掀起了「反中抗中」的浪潮，也迅速促成了台灣人民的「台灣意識」高漲，有高達85%的台灣人民，希望「華航」及「護照」正名，免於在國際上或旅遊上遭受「中國—CHINA」病毒的侵擾，雖然正名的提案已經在立法院於4月28日快速逕付二讀並交付協商，如今事隔已經近兩個月，我們衷心盼望蔡政府應該順應高民意，儘速完成「華航」及「護照」三讀的正名工作，邁向「台灣」「國家正常化」的第一步！

「罷韓」的成功，顯示人民有權給予並收回縣市長或民代的權力，這的確是台灣「真正民主」的第一步，但如果總統缺乏誠信，重大政見都沒有兌現，甚至違反多數民意，而一意孤行呢？但遺憾的是：「中華民國」黨國體制下的總統，掌控整個國家機器包括五院 - 行政、立法、司法、監察、考試，及國安、軍情特，甚至易於利用或收買媒體，況且現在「台灣」最大的在野黨 - 中國國民黨，由於承認「一中的九二共識」及「親中舔共」，已經漸漸遠離民意，並深陷在極低民意的支持，也更明顯地完全缺乏政黨政治的精神，及監督總統的機制，如欲罷免總統，則是難上加難！

因此，「台灣」有必要重新制定新憲法，以釐定「總統」權責相符的民主體制，否則，「台灣」仍在「中華民國」的黨國體制𥚃，及「一個中國」原則的毒窖陷阱𥚃！也唯有制定合法合理合時屬於台灣人民的「憲法」，才能使「台灣」走上「權責相符」及「國家正常化」的真正民主國家之路！