前言

我這次「白目眉，無人請，家治來（台語）」，參加了加拿大同鄉周昭亮和江文基先生籌辦的第一次「台灣正名制憲國際線上座談會」。此座談會由《政經關不了》主持人彭文正教授主持，由他的《政經傳媒》於台北時間27日晨九時（美東時間7月26日晚九時）以「台灣正名制憲國際線上座談會 Taiwan Independence Movement」為題直播。

第一次座談會，發言的成員很多。我的三分鐘簡短講題「『先建國後制憲』或『先制憲後建國』」，引述紐約 Fordham 大學法學教授江永芳，在他 2018 年出版的 The One-China Policy：State, Sovereignty, and Taiwan’s International Legal Status，Elsevier Publishing 書中陳述「先建國後制憲」的觀點。這個觀點是建立在「中華民國（台灣）」並不是一個國家的事實。不是一個國家，怎麼正名也一樣不會成為一個國家 。

「正名」可用於機關、公司、行號、國際運動賽事、以及官員社交通信，諸如台灣一向努力以求達成的「台灣民航局」、「台灣郵政局」、「台灣石油公司，「台灣世運會」，和 “ On the Passing of Former Taiwan President Lee Teng-hui ” 。但是在建國制憲的層次上，台灣若尚未是一個正常的獨立國家，還沒有一套嶄新實質的憲法，所謂「國家修憲正名」則只是政治操作，虛有其表。

台灣的國家定位，近年來只有故總統李登輝的「特殊的國與國關係」，和前總統陳水扁的「一邊一國」呼聲。此二者同是無實際國名可對上中國的兩國論。這種國家願景，都超越不過 1971 年聯合國大會第 2758 號決議案文中所用的「蔣介石的非法代表」和美國國會 1979 年通過的「台灣關係法」中對台灣所用的「governing authority（統管當局）」的稱謂。

我們決不可承認「一中」，一承認，就會萬年不得翻身。承認「一中原則」和中華民國，就是要被中國利用中華民國當「臍帶」來牢牢牽住台灣，引誘台灣共同認同紀元前 221 年秦始皇時代的那「一個中國」的法統。

建國制憲，是一前一後的計畫。國際多數國家建國，是經過流血犧牲換取得來的。我們必得認清，現在阻擋台灣建立正常國家的是二個中國政府：一個是要竊取台灣的「中華人民共和國政府」，另一個是無心帶領自己人一起奮鬥建國的，而今輪替取代「中華民國政府」(參考〈 探討中華民國在國際法上的政治體制（地位） 〉)的台灣「民進黨政府」。有例可循，日本，中國，美國 (參考〈 座談回饋「台灣如何成為一個國家？ 」〉)，都是「先建國後制憲」。「先建國、後制憲」才是台灣人應努力的目標。

舊友重逢

主題而外，我有幸在連線上，「重逢」多年不見的朋友 S Y 和 P S。以下分別記述留下紀念：

S Y 兄：

算了算，已有二十年未再見面。2000 年前後那些美好的日子，有幾次在北美洲台灣人教授協會（NATPA）年會上見面。很難得的是這次在「台灣正名制憲國際線上座談會」上，看到大名，雖未久別「線上重逢」。

你的書面講題「中華民國憲法的國土原來沒有包涵台灣」，讀文如見其人，哈佛歷史學者研究氣派十足。你的文字陳述，簡明扼要：「中華民國憲法的國土沒有包涵台灣」— 這部憲法就不是台灣的憲法，無庸置疑；「中華民國憲法常被人拿來論證台灣在法理上屬於中國」— 自然是長年謬論。不免令人感嘆，我們台灣人為什麼會在如此長期謊言籠罩下，渡過七、八十年時光；「歷來九部憲草或憲法，從沒有一部把台灣列入中國國土。遲至 1991 年（遷移台灣數十年後），才在《中華民國憲法》增修條文，把台灣添加為中國的自由地區。」— 原來處理這部憲法，這段「自作孽」的經過，使得今日盤根錯節，無法解套。今後只有制定新憲法一條路可走。

P S hiaN：

你在座談會中的講題，注重「台灣人袂團結除了政治利益交纏，較濟是文化語言的混亂」，是我二十年前就知道，是你對台灣願景的執著。你說（台語發音）「中國人來統治台灣，教育並且強迫台灣人著講因的話，這就是台灣人無法度獨立建國真大原因，咱著對這點來開始。」你又說「恁若是欲參考學習台語，請對教會羅馬字開始，真好學，學真緊。請參考阮的網站： www.chhongbi.org 」

我照你的意思，寫以下一段羅馬白話字，讓讀者知道，我們的母語確實可以用羅馬字很快的寫出來：

Lan ma i-keng u 2、30 ni bo koh lian-lok a. Chai-iaN li chit-ma tui Jit-pun tng-lai toa-ti Seattle. M-chai li ti Jit-pun e si, ham Tang-kiaN Tai-oan Tong-hiong-hoe hoe-tiuN, Oh Shoei i-su, u sek-sai bo. I si goa e chek-peh tit-a. Ku-ni 3-goeh-toe goa ham khan-chhiu u khi i toa e so-chai, Meguro-ku e chui-kau piN koan-siuN eng-hoe. Hoe chin ho khoaN, iu-kheh jin-san jin-hai. Ah-koh, Tang-kiaN Takadanobaba Tai-oan Kau-hoe goeh-goa jit cheng ki-heng Chiong Chhiong-hong bok-su hong-bok ham chiu-jim thoan-to bok-su siu-chit kam-un le-pai, goa ma u ki-hoe sia phoe khi chiok-ho i. Ku-ni 8-goeh chhe-4, goa ma khi-koe New York Long Island Lim Sekiong boksu e Tai-oan Kau-hoe ian-kang. Kang-toe si “Bun-hian siong e Tai-Bi Koan-he — Thai-peng-iuN Tiong e Ki-i Tong-phoaN”. Siu-tioh Lim bok-su chin-ho e khoan-thai. Toa-ti New York e Kang Eng-hong hoat-hak kau-siu ma chiu-kin lai phang-tiuN kap cho kiat-lun.

不過，我們目前的語言問題，主要是經過 135 年殖民統治，學校受官方語言政策所糟蹋。此外，怨人也要怨自己。最近 AIT 高雄分處處長歐雨修離任返美，以全程台語影片感性告別 https://newtalk.tw/news/view/2020-07-20/438553。家妹王淑秋三十年來在高雄用羅馬白話字教過無數外國人講台語，歐雨修就是她的學生。她寄來專輯，自然向我感嘆說：「台灣人不汗顔嗎？」我有些不同的看法，台灣人縱無「史命感」，橫無「使命感」，缺此二感恐怕才是真正妨礙母語廣傳的主要原因。

也巧遇陌生人

無巧不成話，線上討論會後探問得知，這位陌生人是我先父朋友的兒子 D G，和我屏東中學初中一年級時，同年不同班。

D G 兄：

看你遠從澳洲越洋傳來的視頻，語帶笑容，不到一分鐘，言簡意賅。你強調說：「我要提醒大家，我們不是要修憲，也不是要正名。我們是要從頭開始，自主建國、制憲。假如我們要修憲，就等於說我們贊同台灣和中國或中華民國有關係。希望大家不要忘記這一點。」真高興知道你我有此共識。同年而在不同環境中長大，離鄉背井分居二國，如今對故鄉願景，竟然如此相像！

我們未曾謀面。二件事令我特別想要和你結識。線上討論會後，經二天詢問屏東中學小時學友，知道我們一同考進屏東中學，初一時，同年不同班。他說從初二起就沒有你的消息。那六年間，屏中的三位校長是：胡秉正、辛仙椿、金樹榮。不知你在哪位校長年代離開屏中？

一件事，年代久遠，會讓你意外：我小學年幼時，去過你家

那是我們小學三、四年級以前的日子。有幾次，家父騎腳踏車載我從萬丹鄉騎到約十公里遠的屏東市，不知進城市後，是否還轉了幾條街道到市郊「頭前溪仔」。我記憶中，令尊和家父相談甚歡，必定是好朋友。那時，在我的心目中，他們是「大人」，很少和小孩子講話。現在回想起來，他們只不過是不上四十歲的年輕人，今日我倆的年歲都已達二倍。不知他們是如何認識的。很有可能是，經由家母屏東蘇家古厝也在「頭前溪仔」的緣故。我的外祖父，名蘇嘉銘，搬進屏東市的住家，位於屏東火車站右前方。不知以上的小故事，是否能喚起你一些類似的記憶。

另一件事，最近才發生，也和令尊有關

我二個月前，在《童溫層》主播童文薰律師的新著《總統青春故事館》書中，寫了一篇推薦文，其中說了這樣的一段話：

「常言道：『君自故鄉來，要知故鄉事』。正因爲有《童溫層》視頻，我在美國五十七年後，才聽到了有關屏東萬丹我以前不曾了解過的故鄉早期政事。童律師不斷揭發二戰後，時值國府威權統治伊始，台灣政治、娛樂界的混雜。在多如牛毛無限繁雜的政治齷齪中，她提到任覺五、伍守恭炒作地皮，變更地號，這些我一無所知；接著旅北屏東同鄉會，首任理事長蔡英文的父親蔡潔生，我當然不曾聽過，. . . 再接著提到屏東萬丹張山鐘，使我頓時鄉情激盪！祖父輩的張山鐘是在我的小左臂上「注射」的鄉梓名醫。他公職先任萬丹區長，後任民選屏東縣長。當年競選期間，鄉民的口號是（台語，「鐘、興」同韻）「張山鐘害死孔德興（屏東市名律師）」。張豐緒（萬丹）、吳振瑞（屏東前溪）、蘇貞昌（屏東市），李武男（萬丹），像整串肉粽露出水面。除張豐緒留學美國一段時間，而蘇貞昌還在襁褓之中，他們都知道萬丹有我這個小男孩。」

以下，我以「簡歷」條列的格式，敘述我退休前後的生活內容，進一步自我介紹：

我 1939 年生於屏東萬丹，萬丹國校、屏東中學畢業，保送台大化學系，取得學士學位（1961）和全額獎學金進美國德州萊斯（Rice）大學，取得化學博士學位（1967）。《綠色逗陣》會員、北美洲台灣人教授協會永久會員、美國木雕協會會員。1977-9 年二任 Cincinnati, OH, 台灣同鄉會會長，University of Cincinnati（辛大）台灣學生會顧問。1990 年王育德教授紀念獎「語文組」得獎人。

研究教職：包括化學合成、生物化學（Transient-state kinetic studies of calcium pumps of different muscle types)

• 1986 - 87 Sabbatical at Vanderbilt University, Nashville, Tennessee.

• 1990 辛大醫學院 Department of Pharmacology and Biophysics 研究副教授自動離職。

1991 - 1999：經營 Little Professor Book Center (franchisee).

現職：

• 2011 -：University of Cincinnati OLLI (Osher Lifelong Learning Institute 松年學院）〈台灣歷史〉主持人。

• 2011 -：Recreation Attendant, Winton Woods - Great Parks of Hamilton County, Ohio.

寫作：

• 著有《母語踏腳行 — Taiwanese Language: An Acoustical Journey》 （前衛 2004）；[/nop]

• 譯作《恫嚇下的民主進展》共同翻譯者: 張喜久。前衛 2007（原著 Taiwan: The Threatened Democracy by Bruce Herschensohn, World Ahead, 2006)。

• 政論文章散見報章雜誌（網路上，點閱王泰澤或 Taitzer Wang，便可閱讀大半拙作及觀看演講影音、報導）。[/nop]

木雕：人像浮雕 — 家人系列；台灣文學家系列（李喬、胡民祥）；台灣自由鬥士系列（史明、彭明敏、鍾逸人 / 未完成）；阿扁阿珍；豬系列；泥塑 — 辛大藝術系裸女。

演講：（台、美各地共約五十五場，講題縮簡）

• 福台語 — 台灣語音教學改革；福台語語音聲調的音樂趣味；

• 雕塑 — 我的木雕情趣；

• 台灣歷史 — 台灣七十年來的實內憂、虛外患；台美誤解 — 半世紀日常觀感；文獻上的台、美關係 — 太平洋上的台、美奇異搭檔。

• 健康講座 — 四期癌症倖存二十六年；（幼時罹患輕度小兒麻痹）做一個有「喜、怒、哀、樂」的病人。

運動：桌球

• 屏東中學校隊

• 美國德州桌球公開賽 Fort Worth (1965) Waco (1966) Houston (1967)

• 美國全國桌球公開賽 B 組，Atlanta, GA (1971)

• 美國 Southwest Ohio Senior Olympics (table tennis) Cincinnati (2010 - 2011) 單、雙打贏得五面金牌

宗教：無

座右銘：

• 決不違背程序正義，決不公器私用。

• 人事紛爭難解，全錯在忽略起始簡易頭一步。

• 不辨是非，就會對好事 — 有意「自我疏離 alienation」；對壞事 — 無心「直球對決 ストライキ」。因之，台灣沈默大眾觸目皆是。

家庭：妻張喜久（嘉義市，崇文國小、嘉義女中、師大生物系學士，美國德州休士頓大學微生物學碩士）、三女、三洋女婿、四孫女。

常嘆不如：我是已屆「老狗學不好新花樣 You can't teach an old dog new tricks」的八一老人。自嘆有「電器 electric」與「電子 electronic」先後時代用品的嚴重代溝。舉一例：今年（2020）五月後，已有四次在不同的場合，勞煩過四位年輕人，細心教導我下載、註冊 Cisco Webex 遠端會議系統。教導過程中，三男一女，無一不心煩意亂，斷定我這未曾謀面的人，不是已經老人癡呆，就是此子天生不可教。所幸每次時至臨門，都有奇蹟，極似有人遞我拐杖，扶我安穩走入線上（virtual）會場。這最後一程，我每次虧當好人必受好報，真是奇蹟。

2020.07.30 寫於美國 Cincinnati, Ohio