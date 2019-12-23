從人民幣上的毛像，到天安門城樓上的毛像，無所不在的毛像明明白白揭示，曾經造成4、5,000萬中國人慘死的毛澤東，迄今仍支配中國人的思言行為。整個中國大地，仍然處在毛澤東腳下被蹂躪的狀態！圖／取自維基百科

中國（China）這個自秦始皇以後，2,200多年來，執政者一向靠暴力革命產生，一向靠暴力鎮壓來維持，若按照現代的政治學理論，可以說從未產生過合法政權。

時至今日，眾所皆知，共產黨是以階級鬥爭起家，首要核心就是強調仇恨，鼓動仇恨，提倡階級鬥爭。而毛澤東式的中國共產黨，更集合了中國歷代統治者陰毒於一身，仇恨心自然變本加厲。

在中國，由於沒有西方基督教眾生平等愛人如己的背景，致使毛澤東在奪取政權後，可以毫無顧忌地發起一系列「鎮反」「肅反」「反右」「三面紅旗」「大躍進」「人民公社」乃至「文化大革命」等，一個接著一個血腥無比的群眾運動，將普通人內心裡潛藏的陰暗面，發揮得淋漓盡致，達到史無前例登峰造極的地步！

毛死後雖已少見群眾運動，但過去反覆強調仇恨的種子，已然深植人心，餘波盪漾下，使現在的中國人仍然極度缺乏安全感，猜忌仍然是人與人之間的常態。而猜忌與仇恨，乃一體兩面。

這就像已經暴斃2,200多年的秦始皇，所留下的惡表，迄今仍籠罩中國人頭上，無法擺脫，多數人也毫無感覺。自稱超過秦始皇百倍的毛澤東，所遺留下的惡劣影響，還用問嗎？

從人民幣上的毛像，到天安門城樓上的毛像，無所不在的毛像就明明白白揭示，比起那些被掃進歷史垃圾堆的同時代暴君：蘇聯的史達林，納粹德國的希特勒，這個曾經造成4、5,000萬中國人慘死的毛澤東，迄今仍高踞中國神壇，直接間接支配中國人的思言行為。

換句話說，現今的中國就本質意義來說，不單單是在中國共產黨一黨專制之下，而且是在毛澤東特有的共產黨專制之下。簡言之，整個中國大地，仍然處在毛澤東腳下被蹂躪的狀態！

本書收錄的，是筆者過去數年間發表的一些時評和演講，儘管主題各有不同，但無非都是希望讀者能從其中，認清秦始皇大一統以後，中國掌權者對內高壓對外侵略的本質，以及此一本質在毛共統治下的今天，更是多麼變本加厲！

毛共毒素污染西方優質文明

在秦始皇高壓殘暴統治下，秦始皇墳墓裡數達十萬的兵馬俑，其實正是秦王朝百姓的縮影。而當代毛共極權統治下的中國人，說實在，和秦始皇墳墓裡的兵馬俑又有什麼不同？

更精確來說，比起奧威爾的諷刺小說《動物農莊》和《1984》裡所描述的情景，毛共中國實實在在的現實卻是，恨不得將治下的每一個子民，都捏塑得像兵馬俑一樣，有軀殼而無思想，有軀殼而無靈魂，這才是毛共中國統治者的初心！

1995年筆者出版「亂 - 惡性循環的中國文化」一書時，曾經在序裡提到：「……尤有甚者，由於中國人口的眾多，假以時日，在今天這種交通發達，中國人大量外移的情況下，我真的擔心，有一天，甚至連西方的優質文明，也會被咱們這個毒素文明給污染，給破壞，那該是全人類何等的不幸！……」

如今事實證明，這種現象正在猛烈發生。對內，從天安門廣場公然屠殺手無寸鐵的青年學生、血腥迫害西藏僧侶，到壓榨億萬農民工、將上百萬維吾爾人關進集中營等等；對外，從無恥盜竊西方知識產權、擾亂破壞世界貿易行為準則，到南海大搞軍事化威脅周邊國家、威脅海上航行自由等等，不一而足。

更叫人難以接受的是，在毛共中國的洗腦宣傳教育下，絕大多數中國人對這些行為非但不知自我反省，反而顛倒黑白，動不動倒過頭來怨怪別人「打壓」、「圍堵」、「反華」！

為什麼會出現這種反應？這種蠻不講理的反應究竟源自何處？相信是所有讀者共同的疑惑。

本書即在此現象和基礎上，期盼與讀者共同探討，毛共中國在現今世界舞台上，如何以其自秦始皇大一統以後所傳承的特質，毒害現代西方優質文明，毒害自由、民主、法治、人權 - 此一現代文明格外推崇的普世價值！

心理學上的名言：「要解決問題，得先認清問題所在。」但願本書能有助發揮這樣的功效，是為現代文明人之大幸！

（2019年8月）