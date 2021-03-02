全世界那麼多的晶圓廠，美國政府會看上台積電，顯示台積電是目前世界「晶圓廠的龍頭」，這是台灣的「榮耀」，連我們在美國的台僑都臉上有光。示意圖／Pixabay，台積公司網站，民報合成

日前，日媒《日刊工業新聞》報導，稱台積電的亞利桑那州工廠似乎會非常辛苦，光是「建設成本」就比台灣高6倍之多。另外，美國當地法規與各種管制與台灣、日本不一樣，台積電恐將難以把原先的「供應鏈」整套搬過去。再者，美國工資高、工人效率低、勞工法很嚴格，會推高產品的成本而失去競爭力，因此台積電在亞利桑那州建廠計畫可能很難實現。

日媒的報導是根據「一般商業模式」所推論的結果，但是忽略了一點，就是台積電在美國設廠是應美國國防部的邀請，主要是生產「軍事武器」上的晶片。因此亞利桑那州廠的「經營模式」與一般的商業晶圓廠完全不一樣，不能以「一般商業模式」來推斷。

沒錯，美國的「建設成本」很高，因為美國的建築規格很嚴，建築工人工資比較貴。但是美國政府和亞利桑那州政府一定會「大力補助」。其他如「供應鏈」及「高工資」等問題，影響到的是「高成本」，這個缺點美國國防部可以彌補。國防部在採購方面，尤其是用在武器製造方面，價格比一般商業用品要高很多。因為國防部的供應商必須通過「國安審查」，要求的品質很嚴格，採購價格自然會高很多。國防部也不會虧本，因為他們賣武器的價格也是很貴。總而言之，成為美國國防部的供應商，不會是無利可圖。

軍用晶片在美生產 勢在必行

美國一直致力於開發最先進的武器，如飛彈、軍艦、軍機、無人機、無線通信、坦克、軍用衛星、導航等，這些現代的高科技武器都使用大量的晶片。但是現在許多美國國內的晶片生產線早已轉移到海外，因此美國國防部擔憂一旦出現軍事衝突時，「晶片供給」可能遭遇中斷的問題。尤其在「美中對抗」日益緊張情勢之下，軍用晶片在「美國生產」已經是勢在必行。

日媒的報導顯示，目前正是台積電與美國政府「討價還價」的時候，希望台積電可以多要一點，建議必要時可以聘請「公關公司」幫助，以利於協商。

台積電應美國政府的邀請在美設廠，是「榮耀」也是「義務」。首先，幫助美國發展的高科技武器，是用來「保衛自由世界」，對抗如中國、俄國、伊朗等集權國家。台灣是自由世界的成員，自然有「義務」協助美國發展武器。再者，在全世界那麼多的晶圓廠，美國政府會看上台積電顯示，台積電是目前世界「晶圓廠的龍頭」，這是台灣的「榮耀」，連我們在美國的台僑都臉上有光。

台積電是台灣的「護國神山」，已經是台灣人的共識。日媒的報導可以看到另外一面：「台積電離開台灣就會失去競爭力」。台灣人個性正直、勤勞、友善，學生數理的成績很好，可以培養出很多優秀勤奮的工程師，這就是台積電發展的基石。



作者指出，台積電應美國政府的邀請在美設廠，是「榮耀」也是「義務」，幫助美國發展的高科技武器，是用來「保衛自由世界」，對抗如中國、俄國、伊朗等集權國家。示意圖／擷自台積公司網站