《台灣醫界人物百人傳》在二二八前夕出版，讀者不難從書中發現台灣醫界在二次大戰前因為抗日、二次大戰後又因為反抗國府統治的二二八事件及白色恐怖期間，許多優秀的醫界前輩遭受殘酷的打擊和犧牲，讓台灣社會痛失許多優秀的人才。

作為1987 年推動二二八公義和平運動的主要發起人，出版此書也算是對書中所有曾經為台灣這苦難島嶼奉獻生命、拋灑熱血的台灣醫界靈魂，致上最高的感謝和敬意，祈願台灣醫界熱愛鄉土貢獻人類的精神永遠和受苦的台灣人民長存！

台灣這塊美好的土地上曾經有許多優秀的醫師貢獻他們的生命與才華，留下許多美好的腳跡…

《台灣醫界人物百人傳》暨「台灣醫界與228」專題演講。全台舉辦三場新書發表會：台北場明25日（四）下午2：00〜4：00在二二八國家紀念館展開；

台中場-2月27日（六）下午2：30〜4：30地點：台中市中央書局；高雄場-2月28日（日）下午2：30〜4：30地點：高雄市立歷史博物館

報名網址:http://auto.52salon.com/736/define?new_sn=8675

※上網影音3分50秒《台灣醫界人物百人傳》「陳永興：向熱愛台灣的醫界靈魂致敬」影音版。

附註：台灣醫師早期投身許多改革運動，扮演「上醫醫國」的角色。國家人權館2017年3月曾在高醫大舉行「醫人治世-白色恐怖時期醫師群像工作坊」，邀請陳永興醫師主講「臺灣人權發展進程與轉型正義」主題講座，陳永興在講座中指出，台灣民主歷史發展過程中，臺灣醫師不但沒有缺席，而且都扮演「讓我們敬佩景仰的角色」，在白色恐怖時期，犧牲的醫界前輩，他們受到很多冤枉與迫害的經歷，他們的經歷與家屬都承受一世紀的苦難….(陳俊廷)

【專欄】向熱愛台灣的醫界靈魂致敬

《台灣醫界人物百人傳》陳永興自序2021/2/23

https://www.peoplenews.tw/news/f4490a3f-1c49-4f77-87e2-b86eb813e2f3

文/陳永興

台灣現代醫療的發展，始於大航海時代歐洲國家的東方探險、貿易與醫療傳道者，有明白記載的英國、蘇格蘭長老教會自1860年代起陸續有馬雅各醫師、馬偕牧師、蘭大衛醫師……等持續前來台灣宣教、建立醫院、服務病患，播下現代醫療的種子，也開始有台灣子弟跟隨這些傳道者學醫；1895年日人治台後發現台灣傳染病橫行，公共衛生落後，又缺乏現代醫療設施和人力，始由政府力量推行衛生行政、公衛防疫，設置公醫，並設立醫學校培養本土台灣人醫師；當時出現第一位台灣人醫學博士杜聰明，也是唯一的台灣人教授，從此，台灣醫界人才輩出，在各方面嶄露頭角，大大影響了台灣社會的進展！

本書原訂目標是寫一百位台灣醫界重要的人物，這些人物對台灣的現代醫療發展、醫療傳道、醫學教育、醫學研究、衛生行政、公共衛生、基層醫療、社會運動、政治改革、公益事業、藝文活動、醫學人文關懷……各方面對台灣社會和歷史的進展有重大的貢獻。但是，等到要出書交稿前夕，發現還是有很多不能不寫的重要前輩，確實無法割愛，只好又加到一百零八位人物，限於篇幅，不得不暫時打住，心中想說這不就變成台灣醫界108條好漢的台灣水滸傳了嗎？或許還得出續集才能解決台灣醫界人物輩出的難題，只好請讀者見諒！

事實上，確實還有很多對台灣有重大貢獻的醫界人物尚未納入本書的範圍。首先要說明是本書的來源起初是筆者擔任高雄市衛生局長時，於2003年成立了台灣第一座「台灣醫療史料文物中心」，當時選了三十六位醫界代表性人物，於史料中心之內展示他們生平貢獻，供民眾參觀，同時也出版了《台灣醫界傳奇人物》這本小書。後來陸續又在《高雄醫師會誌》（醫師公會發行的刊物）的封面，發表更多的台灣醫界人物介紹，並於高雄醫學大學通識教育講授相關課程，教導學生認識台灣醫療史與重要台灣醫界前輩的貢獻。之後筆者到台北醫學院的醫學人文研究所，陸續又開了「台灣醫療史」、「醫學與文學」、「台灣醫界人物傳記選讀」等課程，並重新出版相關的書籍。之後筆者創辦《民報》，在《民報》闢有「人物」專欄，介紹台灣政治、社會、文化、經濟、科技、產業、醫療……各領域有重大貢獻的人物，其中又陸續寫了一系列醫界人物的介紹，這樣累積了多年來的成果，終於有這本《台灣醫界百人傳》的問世。但要強調的是本書所寫都是已過世的醫界前輩，目前在世的醫界許多有重大貢獻的人物尚未入列，將來應該會在續集中再為大家介紹！當然也包含不少因為筆者孤陋寡聞而遺漏的醫界先賢，將來希望有讀者能再提供線索資料，俾為台灣醫療史料增添人物傳記！

本書出版，承蒙賴其萬醫師、盧俊義牧師、劉景寬醫師賜序，鄭志勤小姐、陳惠卿小姐協助尋找照片及打字校對，杜聰明博士獎學基金會的獎助，玉山社的不吝出版，特此謹表謝意。

本書選在二二八前夕出版，讀者不難從書中發現台灣醫界在二次大戰前因為抗日、二次大戰後又因為反抗國府統治的二二八事件及白色恐怖期間，許多優秀的醫界前輩遭受殘酷的打擊和犧牲，讓台灣社會痛失許多優秀的人才。作為1987 年推動二二八公義和平運動的主要發起人，出版此書也算是對書中所有曾經為台灣這苦難島嶼奉獻生命、拋灑熱血的台灣醫界靈魂，致上最高的感謝和敬意，祈願台灣醫界熱愛鄉土貢獻人類的精神永遠和受苦的台灣人民長存！