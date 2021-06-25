2021年6月23日（周三），美國、德國、瑞士、加拿大、阿根廷、澳大利亞、紐西蘭、日本和瑞典等國家，全球 50 多個城市舉行了示威抗議活動，呼籲全球抵制2022 年北京冬季奧運會。

各國各地的人權組織共同發起了這次全球覆蓋面很廣的活動，旨在懇請世界民主國家領導人和各國奧委會組織，堅決抵制冬奧會。

下面是德國記者雷米夏（Michael Leh）的實況報導：

柏林反對2022北京冬奧

6月23日各種國際人權組織分別於所在國舉行抵制北京舉辦2022年冬奧的活動。柏林布蘭登堡城門前，援助受脅迫民族協會（Gesellschaft für bedrohte Völker, GfbV）、西藏倡議（Tibetinitiative）、世界維吾爾大會（The World Uyghur Congress, WUC）、德國香港人協會（Verein der Hongkonger in Deutschland e.V.） 、德國與香港站在一起Germany stands with Hong Kong）、依里哈木協會（Ilham-Tohti-Initiative）、國際聲援西藏組織（Internationale Kampagne für Tibet）、蒙古人在德組織、和國際人權組織（Internationale Gesellschaft für Menschenrechte ,IGFM）等,共同舉行了大型的抗議集會。

議員邁克爾．布蘭德（Michael Brand基民盟）、彼得．海特（Peter Heidt自民黨）和瑪格麗特．鮑斯（Margarete Bause綠黨）也在集會上發言，他們三人都是聯邦議院人權和人道主義援助委員會的成員，布蘭德議員也是國際人權協會成員, 他說：「體育界決策者經常讓專制國家舉行大型運動競賽，這種做法必須結束。決不能讓中國、卡塔爾、俄羅斯等踐踏人權的國家利用運動會美麗的照片來粉飾自己。」既然已經公布了這樣的東道國，那我們就應當「亮劍」，明確表示不同意。德國應該向中國發出「外交抵制」的信號。在奧運會上，「聯邦政府和聯邦議院的政府代表不應該出現在觀眾席的前排」，布蘭德提出了這樣的要求。



國際聲援西藏組織負責人Kai Müller發言。圖／Michael Leh

中國人權狀況急劇惡化

綠黨的鮑斯女士表示，將 2008年奧運會舉辦權授予北京是錯誤的。「這可能會改善人權的所有希望都破滅了。相反地，情況甚至急劇惡化」，她說。她公開表示支持對冬奧會進行「政治抵制」，民主國家的政客不應當幫中國做宣傳：「那將是場盛大的表演」。鮑斯還呼籲進行經濟抵制，企業界和贊助商不應成為專制政權的幫兇。



綠黨議員瑪格麗特．鮑斯（Margarete Bause）發言。圖／Michael Leh

自民黨議員彼得·海特表示，我們不僅要做政治抵制，也不排除還要進行「全面抵制」的可能性。 「全面抵制會非常有趣」，因為在冬季奧運會上，歐洲和北美國家是大多數運動項目的主要參與者。「想想看，沒有瑞士、奧地利、美國和加拿大人參加的高山滑雪，那可就沒什麼看頭了。」抵制真可能會產生重大影響，海特說，我們現在應該向中國方面明確表示：「如果你不改變，我們將要求這樣做」。



基民盟議員邁克爾．布蘭德（Michael Brand）發言。圖／Michael Leh

奧運會為北京宣傳服務

來自德國香港人協會的Amy Siu在她的講話中表示極權統治的中國「竊取」主辦 2022冬季奧運會，並希望將之用作「政治宣傳工具」，以掩蓋其多方侵犯人權的行為。北京申奧後未兌現承諾堅持尊重人權，而是繼續大規模侵犯人權。 她說：「這與奧林匹克精神和促進世界和平完全背道而馳。奧運聖火是光明、和平、團結和友誼的象徵，但中國共產黨卻是這個神聖像徵的真正破壞者。他們的極權統治只會給受害者帶來黑暗、恐懼和痛苦。」

Siu女士說，國際奧委會不敢正視自己的「錯誤」，它對人權組織和任何維護普世價值並試圖向中國共產黨施加壓力的呼籲充耳不聞。「我們呼籲大家、呼籲所有國家抵制、拒絕這個不顧人權的北京冬奧會。一個國家的某個地方在慶祝奧運會，而另一個地方正在對百萬少數民族進行系統性鎮壓，有正義感的人能熟視無睹嗎？ 中共政權應立即停止對維吾爾人、藏人、蒙古人和香港人的迫害，立即停止對台灣的持續威脅和政治騷擾。」



世維會日內瓦的抗議活動。圖／世維會提供

在西藏推行全面漢化

國際聲援西藏組織和「西藏倡議」宣稱：「在 2008 年夏季奧運會之後，改善人權狀況的承諾並未實現。 2008年對西藏抗議的暴力鎮壓沒有得到處理。如今監視、馴化和『漢化』無處不在。不應該讓北京舉辦運動盛會，外國的政府官員一定要遠離奧運會」。西藏倡議的執行主任丹增佐克．鮑爾（Tenzyn Zöchbauer）還閱讀了西藏酷刑受害者僧人果洛晉美的證詞。



世維會日內瓦的抗議活動。圖／世維會提供

世界維吾爾代表大會主席多利坤在日內瓦、柏林代表海玉爾·庫爾班則在柏林參加活動，他們說：「奧林匹克本應是慶祝多樣性、和平、友誼和尊重的日子，但作為下一屆冬奧會主辦國的中國，對維吾爾人進行種族滅絕，並對藏人、蒙古人、香港人和其他人實施嚴重的人權侵犯。我們敦促：各國政府、國家奧林匹克協會、贊助商和運動員利用奧林匹克日承諾不支持中國令人發指的侵犯人權行為，並對北京 2022 說不！」



世維會主席多利坤在日內瓦集會上發言。圖／世維會提供

台灣需要德國更多的支持

受脅迫民族協會指責德國國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）對中國政府嚴重侵犯人權的行為保持沉默。「德國與香港站在一起」的代表宣稱：「1936年發生的事情不能重演。如果我們繼續無視事實，安撫獨裁統治，我們將走上前人侵犯人權的道路，我們不能這樣做。」



國際人權組織董事會成員也是本文作者雷米夏（Michael Leh）（右）。圖／Michael Leh提供

國際人權組織董事會成員雷米夏（Michael Leh）在講話中指出，剛才聽聞，批評中國的親民主報紙《蘋果日報》剛剛被迫停業。「這是另一個重大打擊，雖然這是可以預見的發展，但情勢這樣急轉直下，令人痛心。勇敢的73 歲出版人黎智英已經入獄，如今《蘋果》企業的總編輯和總經理也被逮捕，對黎智英將有進一步的法律訴訟，他可能被判重刑。」

雷米夏說，七國集團首腦在公報中首次明確提及台海兩岸和平與安全的重要性。「公報發布兩天後，28架中國軍機突然進入台灣航空識別區。對台灣持續性的暴力威脅違反了國際法和聯合國的暴力禁令。 」但到目前為止，德國幾乎完全保持沉默，雷米夏說：「這必須改變！台灣是東亞自由民主的燈塔，急需更多國際支持。」