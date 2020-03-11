中央流行疫情指揮中心今（11）日公布，國內新增第48例武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）確定病例，為北部30多歲女性，2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後出現症狀至診所就醫，在今天確診，是英國境外移入首例。

指揮中心今天召開記者會說明，案48返國後於3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗在今天確診，目前收治負壓隔離病房治療。

指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高；個案同住家人目前皆無疑似症狀，將進一步調查個案在英國期間之旅遊行程，並持續追蹤其同住親友、英國當地友人、同機旅客及就醫接觸者等健康情形。

此外，指揮中心指出，昨天新增342例相關通報，截至目前，累計1萬4,970例(含14,525例排除)，其中48例確診(今天新增案48)，分別為26例本土病例及22例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、17名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，針對曾來台的澳洲音樂樂家確診個案，目前已掌握接觸者共418人(146人需居家隔離)，已採檢48人，其中44人陰性、4人檢驗中。針對群聚案件，案34群聚，掌握接觸者共447人，共採檢399人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、389人陰性，其餘檢驗中；另案39群聚，掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性(案43)、14人陰性。