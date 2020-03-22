全球感染武漢肺炎確診人數破30萬，許多國家紛紛祭出禁足令，約9億人被要求宅在家，原本熱鬧非凡的街頭冷清清。圖/取自阿辰師youtube

根據最新統計，全球確診感染武漢肺炎的人數已經達到302839例確診，高達12970例死亡。歐洲成為目前新冠病毒疫情的重災區，義大利累計死亡病例已超過中國，許多歐洲國家紛紛呼籲民眾主動宅在家，美國也有7州對民眾下達禁足令，全球有大約9億人被要求待在家裡避免外出。

武漢肺炎疫情燒全球，總計全球共302839例確診，12970例死亡。中國（不含香港、澳門）累計確診病例達81013例確診，死亡3255例。香港累計有273例，其中4例死亡；澳門17例。

歐洲疫情持續大爆發，義大利確診人數53578例、西班牙24926例、德國22101例、法國14459例。美洲部分，以美國情勢最險峻，美國24148例、加拿大1330例。

綜合外電報導，目前美國有7個州頒下「禁足令」，涉及全國3.28億人口的約1/3，大約1億人口被限制出行，民眾禁止非必要外出或商業活動。其中災情最嚴峻的紐約州，美國總統川普批准作出「重大災難宣告」（Major Disaster Declaration），以取得聯邦撥款援助。

德國之聲引述法新社統計指出，全世界目前有35個國家的大約9億人口被要求留在家裡，其中有6億人被政府下達封城命令禁止外出。

德國之聲報導指出，世界衛生組織秘書長譚德塞說，「今天我有句話想要告訴年輕人：你們不是百病不侵的。這種病毒可能會造成你生病住院數周--甚至有可能會奪去你的生命。」「即使你自己不生病，你是否出門、要到哪裡去的個人選擇，可能會對別人造成關乎生死的影響」。

譚德塞呼籲，雖然老年人和患有基礎病的人群是受到武漢肺炎病毒威脅最大的高危人群，也再次警告年輕人不要輕視病毒。

由於歐美疫情大炸鍋，海外華人遭歧視的處境層出不窮，德國之聲在臉書貼文指出，「這個段子近日頗為流行：新冠疫情阻擊戰，中國打上半場，外國打下半場，海外華人打全場。」自嘲中透出無奈和艱辛，某種程度上也體現出海外華人、尤其疫情嚴重地區的華人目前有些尷尬的生活現狀。

PO稱，在中國疫情最嚴重之時，海外華人為中國的家人朋友牽腸掛肚，一些人還要面對在所居住國可能被歧視的問題；在歐美疫情愈演愈烈的當下，很多身居疫區的海外華人，同樣要面對被污名化和來去兩難的困境。這不是「打全場」，而是「全場被打」。