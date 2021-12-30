高雄市運動發展局發表「2022運動月曆」贊助及補助單位長明診所陳國昭院長受邀出席致詞。(圖/陳俊廷)

高雄市運動發展局「2022運動月曆」精選今年在國內外賽事表現優異的莊智淵等27位高市籍國手、金牌選手與其勵志座右銘，並融入高雄運動場館，兼具實用與收藏性，備受好評。

2022虎年！虎虎生風。熱愛桌球的長明診所院長陳國昭本身也開設長明兵乓球館，他也是台灣高雄醫學大學全球校友總會理事，他說，把體力發揮出來，越練越強壯，強身建國，歡迎大家來長明乒乓運動揮汗，讓自已更健康，2022迎向健康！

高雄市運動發展局發表「2022運動月曆」贊助及補助單位長明診所陳國昭院長受邀出席發表會。陳國昭在致詞特別感謝蔡貴蘭教練，他說，因為蔡教練無時無刻的付出，一直到住院還在為選手著想，讓他深受感動就一路跟其走！

陳國昭說，未來跟著高市運發局長侯尊堯、高市體育總會許文宗理事長一起來努力，盼讓高雄所有運動都發光發亮！此外，提及運動往下扎根，陳國昭有感建議教育局處、甚至教育部針對運動防護員的進駐是否能有所著墨，這也是他一直努力的方向。

高雄市運發局局長侯尊堯表示， 2022運動月曆以「萬眾矚目、英雄榮耀」象徵高雄運動人才輩出，形塑運動城市意象。此次除了收錄每位選手運動風采、親筆簽名、亮麗事蹟外，也首次收錄他們的人生座右銘，讓民眾在欣賞運動明星風采時，也能感受選手們在接受嚴苛訓練、不畏挑戰，進而締造佳績過程中的人生體悟，動感中增添了知性的溫度。讓大家平常關注選手亮眼的運動表現的同時，透過兼具收藏價值及實用性的運動月曆行銷高雄，推展運動風氣，也幫助選手開啟斜槓人生之契機。

2022運動月曆明星包含奧運五朝元老桌球國手莊智淵、兩屆奧運標槍國手黃士峰與東京奧運舉重國手高展宏，以及東京帕運游泳國手陳亮達、桌球國手田曉雯，全國運動會4金泳將陳思安和鐵人三項張綺文、郭家齊、黃于嫣，田徑黃祥維、胡家蓁，射擊施榮宏、李沛晴、蘇淙元，滑輪溜冰陳映竹、跆拳道黃品潔、纜繩滑水鄧佩珊、舉重胡俊祥，網球林以誠、黃奕翔及邱祐辰，以及台電女子排球隊與中油足球隊等。

尤值一提的是月曆設計呈現高雄運動場館多元豐富的樣貌，包括鳳山運動中心、高雄國家體育場、蓮池潭水域運動中心、國際游泳池、大寮靶場、國際滑輪溜冰場等，傳達高雄運動城市意象。並以運動地圖的設計巧思，讓民眾依自身需要及所在區域找到運發局管轄的運動場館，讓更多人認識高雄市的優秀運動員及運動場域資源。