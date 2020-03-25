推薦序１／無論在公職與民間，始終一貫的工作熱誠

文／蕭萬長（中華民國前副總統）

趙麟大使1978年以當年外交特考榜首進入外交部服務，是我在外交部的小老弟。

我因在1972年即由外交部轉經濟部國際貿易局服務，所以沒有在外交部與趙大使同事過。不過，我在國際貿易局局長及經濟部部長任內，還有隨後的經濟部同事因負責一年多次的台美貿易談判，經常需赴美國華府與美貿易談判代表溝通；因為談判任務，而與當時我駐美代表處尤其代表處的國會組有很密切的關係。當時駐美國代表處網羅了一批熱情活躍的青年從事國會外交，趙大使即為其中一員並曾擔任國會組組長一職。在他領導下，國會組同仁們跟美國參眾議員及助理們建立了良好的工作關係及溝通管道。

由於當時貿易談判的問題，很多是出自於美國參眾議員因應選區的工商界人士要求打開我們的市場，或要求台灣政府及業者保護美國企業之智慧財產權，而對美國行政部門施壓所產生的，因此談判的壓力來源為美國參眾議員。當時負責談判的經濟部代表，就會求助於我駐美代表處國會組，安排拜會特定的參眾議員，俾解除或舒緩談判的壓力來源。而國會組同仁都會很有效率地安排，致使經濟部的談判人員能夠順利完成談判任務。

趙大使2006年奉派出使史瓦濟蘭（現改名為史瓦帝尼）王國為特命全權大使。2008年我擔任副總統，奉派為特使赴史國慶賀史國建國四十週年國慶暨史王恩史瓦第三世四十歲生日。特使團在史國的行程包括拜會史國國王、王室成員、政要等活動，趙大使均展現他的工作能力及良好的人際關係，令我印象深刻。

趙大使離開公職後於2013年應台灣人壽保險公司之邀擔任該公司大陸事務執行長。當年「兩岸企業家峰會」成立，台方由本人出任理事長，陸方則由前副總理曾培炎先生擔任理事長。該峰會係以兩岸企業家為主體的民間最高層級的經貿交流平台，峰會的活動中，趙執行長從一開始一直到2016年卸任該職前，都熱心參與並在金融合作方面提供建言，那段時間他也多次參加「博鰲論壇」。他對工作的熱誠不管在公職或在民間始終一貫，表現傑出。趙大使撰寫回憶錄請本人書寫序文，謹就我對他的認識及互動略述數語，忝為之序。

推薦序2／一對傑出的外交官夫婦

文／錢復(前外交部部長、監察院院長)

老同事趙麟大使以新著囑為序，深感榮幸。趙麟大使於1980年代中期初次外放美國華府代表處政治組任三等祕書。他的通順文筆、秀麗的書法為徐啟明組長所賞識。當時的公文書尚未電腦化，所以我們報部的重要公文電報都是書寫，趙大使常受命撰寫重要文件，同時代表處每年舉行數次的協調會報也由他擔任記錄。他在外交工作方面也有良好的表現，和美國兩大黨─民主黨和共和黨的負責人都有不錯的關係。

趙大使在1980年代末期調部擔任北美司一科科長，以後又調往連戰部長辦公室工作；不久又奉派去美國哈佛大學甘迺迪政府學院深造，在那裡他和曾任哥斯達黎加農業部長、時年三十餘歲的費蓋雷斯（José María Figueres Olsen）同學，兩人成為通家之好。費氏之父貝貝費蓋雷斯（José“Don Pepe”Figueres Ferrer）曾三任哥國總統，我訪問哥國時曾與他餐敘。費氏之母卡倫女士（Doña Karen Olsen Beck），祖籍丹麥，從事社會服務工作，拓展哥國藝術品。我多次去哥國都曾拜會卡倫女士（其時老費蓋雷斯已逝世），她曾數次贈我油畫。趙大使告訴我他和費氏同學，我就告訴他此人將來前途無量，並將我和其父母交往的情形告知，果然1994年費氏當選哥國總統時年僅三十九歲。

趙大使稍後被派往加拿大代表處負責開館工作，但是當時代表處不是設在加國首都渥太華（Ottawa），而是在商業都市多倫多（Toronto），和加國政府洽公極為不便。趙大使竭盡心智將代表處遷往渥太華後的工作順利完成，不久他也被調回華府先後擔任政治組長及國會組長。

2000年政黨輪替，趙大使返國擔任總統府第一局局長，這是文職人員極為重要的職務。過去半世紀擔任這個職務的黃伯度、陳方、唐振楚、劉垕等先生都是當時的俊彥。一局局長也是總統府的典璽官，所有總統的命令及榮典的授與，除了總統署名，行政院長副署，就是典璽官的簽名章。趙大使稍後又奉派史瓦濟蘭王國大使（史國原名Swaziland現在更名為Eswatini），任內與史國朝野建立良好關係。

趙大使的成功不能不提他的賢內助李茉莉夫人。當我在華府工作時，外交部體恤我內人的辛勞，特准她聘請一位助理，協助她接聽電話、對外聯絡與安排行程。擔任此項工作的先後有李大維夫人、詹秀穎夫人、趙麟夫人和林清修夫人，她們都很辛勞工作無怨無悔。趙夫人和我們全家和官舍服務人員都相處融洽。我們的子女提到茉莉阿姨都讚不絕口，所以說每個成功的男人背後一定有一位賢妻確是至理名言。

作者簡介

趙麟

高雄出生，台灣大學法學士，美國哈佛大學碩士。1978年進入公職，重要歷任：（外交部）北美司科長、亞太司專門委員、部長機要秘書；（總統府）總統英語傳譯、第一局局長；（駐外工作）駐美代表處政治組組長、國會組組長、駐加拿大代表處開館代辦、駐紐約聯合國事務工作小組顧問、駐非洲史瓦濟蘭王國大使。

2013年轉入民間企業，曾任台灣人壽保險公司大陸事務執行長、中國信託集團台灣人壽保險公司常務顧問、前華航集團華夏行科國際（股）公司董事長。