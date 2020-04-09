昨日確診的案379據悉是一名酒店公關，自述無業待在家。指揮中心發言人莊人祥說，個案一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，目前已進行透過足跡及通聯進行疫調。圖/取自疾管署直播

台北知名酒店公關驚傳確診，且疑似在出現症狀前後還有去上班，該名公關就是案379。指揮中心基於隱私不願證實，但為了防堵疫情破口，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

北部30多歲女性有輕微發燒、流鼻水，8日確診武漢肺炎（案379），現傳出身份為酒店女公關，該案4月4日發燒自行就醫，第一次就通報採檢確診。

個案自述沒有任何出國史，也沒有上班，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡，這名酒店公關(案379)是否隱匿行蹤?指揮官陳時中表示，昨天個案自述自己無業，平時都待在家中，「但我們疫調人員不太相信這樣的講法」，展開調查，從足跡與通聯資訊發現確實有難言之隱，才進一步掌握到身份。

據悉該酒店公關不只在一家酒店任職，足跡是否公布?陳時中說明，我們透過資訊系統，足跡上蠻清楚的，也有相關匡列，若匡列查不到的部分，不排除公布。

發言人莊人祥說明，案379是在醫院接受採檢，當時是因為她2月初有去柬埔寨旅遊，醫護人員不放心，就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是幫其採檢，至於一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，疫調上會先從他可能的接觸者進行匡列，從4月3日發病前去釐清。

有關酒店公關的感染源？莊人祥說，當然可能跟工作型態有關係，所以指揮中心才剛開始做進一步了解，在她發病前狀況會從可能接觸者去釐清，昨天有些狀況無法跟她直接做疫調，獲得資訊有限。目前此案匡列的接觸者共35人，包含居家隔離30人、家人4人、診所接觸者1人，莊人祥還問記者若有小道消息可以提供。

至於其他娛樂場所是否跟進管制，副指揮官陳宗彥表示，目前還沒要求夜店和酒吧停業，但要求店內做好安全社交距離，但也列入觀察對象，如果店家無法做到保持社交距離，會進一步考慮。