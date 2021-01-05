歐盟和中國歷經7年談判長跑，這份「難產」的商業投資協議終於在2020年尾簽署了。需要說明的是，雙方都有「必須」在年內簽訂的原因，因而雙方都做了讓步和妥協。如今世界已經形成美國、中國、歐盟的一個三角鼎立關係，俄國似乎已經退居二線。歐中簽約，美國試圖勸阻不克，十分不悅，這會為歐美之間的關係投下陰影嗎？美國倡導的「大三角戰略」是否落到了自己頭上？本文試圖來逐條剖析。

為何來這年尾的一炮

2020年爆發的武漢病毒，席捲全球，衝擊各國的醫療、經濟和社會。夏天開始，德國總理梅克爾擔任歐盟輪值主席，為期半年，這也是她政治生涯的最後階段，她在總理位上15年，已經宣布2021年不再參選。在這半年期間，她為歐盟處理並（部分）化解了一些危機：匈牙利、波蘭牴觸歐盟的民主法治；抵制白俄羅斯盧卡申科做票專權；塞浦路斯跟土耳其為了地中海的石油相互頂牛等等，年末交出的成績單是挺漂亮的。除此之外，另外還有最大的兩項成果：其一，為歐盟的疫情通過了經濟紓困計畫，這是一個比同愚公移山一樣困難的協調周旋項目，其二，就是簽署了這份雙方僵持了七年，輪番進行了36場談判拉鋸戰，最終簽下來的「歐中投資協議」。歐盟27國，各國經濟、國家實力、政黨議會結構不同，利益相左，要取得協調非常困難，梅克爾軟硬兼施（雖然一般認為她不夠硬，比如對付匈牙利的專權總統厄爾班），算是談判高手，她知道2021年葡萄牙接任歐盟輪值主席，是對付不了中國的，所以抓緊談判。每當在最重要的談判桌上，她都很大氣而智慧地把法國馬克宏總統也拉入談判圈中，終於能將這兩項大任完成，梅克爾帶領歐洲軍攻克了世界最大的經濟市場，衝破中國銅牆鐵壁般大陸市場，這無疑是重大勝利。

促成「中歐投資協定」的另外一個催化劑是中國與東盟十國及日、韓、紐澳等十五個亞太地區國家於2020年簽訂了《區域性全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP），這個協定包括的地域面積廣、人口多、經貿規模巨大，讓大西洋彼岸的歐洲國家警覺，再拖延遲疑，將錯失商機了。

中國對武漢病毒開始階段的錯誤處理，遺禍全球。中國政府通過鐵腕控制百姓、壓制了病毒，成功抗疫恢復生產之後，又炫耀己功，驕其鄰國，在全世界吹噓自己的能力，甚至制度的優秀。但是北京的大外宣和戰狼外交在國際上到處碰壁，四面樹敵，又被美國川普政府的一連串制裁圍堵，弄得灰頭土臉，現在急需挽回面子。再者，大選之後，勝選的拜登必然會同被川普得罪遍了的歐盟國家修復關係，重歸於好，習近平怕歐美再度聯合，將三角關係變成兩相對立的局面，所以作出了讓步，趕在拜登就職之前，而梅克爾還在位上之時，將協議敲定。雖然梅克爾9月間在歐盟中國的會議上，很直白地提出香港和維吾爾的人權問題，令他不悅，兩人的友好關係降溫，但是在取捨之間，習近平是識時務的人，現下不簽，更待何時。



作者指出，中國對武漢病毒開始階段的錯誤處理，遺禍全球。加上大外宣和戰狼外交在國際上到處碰壁，四面樹敵，又被美國川普政府的一連串制裁圍堵。習近平怕歐美再度聯合，所以作出了讓步，趕在拜登就職之前，而梅克爾還在位上之時，將協議敲定。圖／擷自DW影片

北京在協議上做了巨大讓步

近些年來，歐盟和中國之間的貿易已經進展到你中有我，我中有你，無法分解的地步。就拿「一帶一路」中的一個環節來看，每天都有長串的中國列車從重慶出發，載滿了中國製造的高科技電子產品、服裝、玩具、家用電器等商品，抵達德國魯爾區的杜伊斯堡（Duisburg）市，然後又載滿德國製造的汽車、蘇格蘭威士忌、法國葡萄酒和米蘭的紡織品運回中國。這個原本不起眼的萊茵河畔的城市，如今成了歐洲物流中樞站。

再說中國已經於2020年成為歐盟最大的貿易夥伴，據歐盟兩週前，12月16日公佈的數據，2020年雙方的貿易額為4777億歐元，已經超過歐盟與美國的數額。而這還是在疫情爆發的年度，一切貿易都在下降的時候。今後疫情平復後，雙方的貿易還會增加是鐵定的事實。

簽署的這個投資協議，主要消除了歐盟國家在中國投資的一些障礙，在歐中合資企業的比例和所有權上，中國減低或取消了某些限制。中國的製造、建築、廣告、電信、航空等企業，以及電動汽車、雲計算服務、金融業和健康行業等等，將向歐盟開放。關於中國國有企業接受政府補貼的問題，將更加透明，也就是不能再暗箱操作來打擊國外的競爭對手。歐盟要求中方開放市場、遵守國際勞工組織的基本公約，以及環境保護達到較高的標準，這些中方都讓步了。

但是勞工權益在中國是個政治問題，國企也是政治問題，中共在這方面放鬆，難道不怕動搖「國本」？共產黨的極權統治有可能會因此動搖的。香港問題及新疆強迫勞動這兩項也被納入了談判，在以前習政權是堅持不讓，而現在也鬆動了。原因何在？國際壓力和美國的緊逼打壓起了重要作用。

美國想要阻止歐中簽約

川普執政四年，提出「美國優先」，實行狹隘的單邊主義，到處剪羊毛搜刮，最近兩年把中國當成靶子來打，也榨取打擊所有的盟友，歐盟一再忍讓。習近平雖然討厭川普，但是也感謝他把民主國家的同盟國全都得罪光，這些國家開始尋找新的夥伴，雖然極權中國不是好的對象，但是在政治和價值觀上不合拍，不表示就不能在經濟貿易上有限度的交往互惠。本來歐美合作可以跟中國在地緣政治甚至經濟上分庭抗禮，但是川普毫無章法的亂來，沒有誠信，把美國在國際上的威望和地位拉到底谷，而且一切是美國第一，美國優先，誰能賣你的帳呢？美國這些年坐失良機，沒有跟歐盟緊密合作來遏制中國的擴張、違規、偷竊，只是拿著棍子亂打一氣，如今被選下台了，無賴的川普還想搞政變，鼓噪那些沒有腦子的人，拿起武器來「捍衛」他的「總統夢」，惹得美國歷任國防部長都出來叫停，簡直是鬧劇一場，貽笑大方，這樣的美國，令人嘆息。

由於川普賴著不走，又給新選的拜登故意製造許多麻煩，白宮的權力交接時期一片混亂，拜登的政府團隊剛搭起架子，還沒有真正運作起來，雖然拜登的國安顧問蘇利文放話，叫停歐盟，等到拜登一月下旬就任之後再跟中國簽約，但是力度自然不夠。以往川普四年，把盟友的信賴全部糟蹋了，再要回到過去，已經時不我予了。世界上很多智庫都預測，中國在未來不久，從經濟的總體力量上會超趕美國，歐盟如何能放棄這樣一個大的世界市場呢？何況拜登入主白宮後，如何清理「美國優先」這種狹隘的民粹主義是個問題。美國的平民百姓被川普洗腦了幾年，要它們開闊眼界和心胸，平等對待其他國家，尊重他國利益和權利，恐怕也會有難度。歐盟要走自己的路，這種選擇是對的。



世界上很多智庫都預測，中國在未來不久，從經濟的總體力量上會超趕美國，歐盟如何能放棄這樣一個大的世界市場呢？圖／擷自DW影片

歐中協定能埋下自由的種子？

毫無疑問的是歐中協定對於雙方來說雖然談不上是雙贏，卻也都是有利的。從歐洲的角度來看，進入中國市場比以前容易，雙方的貿易來往更加頻繁，物流加速，創造了更多的就業機會。從中國的角度來看，放寬了市場，促進商品的雙循環，跟西方世界的科技、商貿交流也能為社會帶進新鮮的空氣。然而這一切並不只是兩個經濟體之間的互動，隨著經濟的發展，也能促進文化和思想的碰撞。上面說過，中方的讓步已經不限於經濟範疇，而是擴展到政治領域和社會生態方面了。保護勞工權益，拒絕強迫勞動，重視環境保護這些環節，都能散布自由思想的種子，都能質疑罩在中國人民頭上那張「一黨專政」的網。政治不能干預經濟，獨立工會才能保護「低端人口」勞工的權益，國企的大鍋飯並不如私營企業的小灶來得可口。中共控制下的極權中國不能也不應該轟然坍塌，應當是悄然無息，點點滴滴，細水長流，釜底抽薪地讓它轉變，這是代價最小而可行的辦法。但願歐「中投資協定」能發揮一點這樣涓涓細流的作用。