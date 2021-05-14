2021年5月在倫敦舉行的G7會議，共同把中國定位是粗暴的霸凌者。圖／擷自美國國務院flickr

老共百年黨慶到了，G7國家罕見對老共說重話，把老共定位是粗暴的霸凌者，全球的反共氛圍也更高漲。

今天你在地球上放了毒，還躲起來作生日慶祝，行徑實在很過份，面對國際反共聲浪四起，老共又想到找台灣人傻瓜解套。

協助老共，企圖侵吞台灣的「在地協助者」也蠢蠢欲動，開始寫作文，慶祝黨慶了，已經被拖到焚化爐的「九二共識」死而復生，被老馬哥搶救回來，硬生生改成「九二原表」，可能又要粉墨登場，可惜93年後出生的年輕世代，還是不清楚，到底92發生什麼表事？

老共和戰兩手，從來不會停止，一邊封殺台灣進入WHA大會，還顛倒黑白羞辱台灣，憑良心說：台灣防疫表現不差，沒有一絲一毫是來自中國的幫忙，中共不對台灣落井下石，就已經阿彌陀佛了。

老共晚上在聯合國組織打壓台灣，白天隔著海峽，向台商招手，為了歡迎台商，把冷凍庫的「海峽論壇」再度擺上桌，冷灶熱炒，營造中台一家親假象，藉此矇騙國際社會，告訴世界：有很多台灣人熱愛中國，因為台灣內部還有一小撮高興被「捅一刀」的人，這些人也是「被統一利益集團」，想必官位已經排好，這群內賊更是第五縱隊成員。

前幾天，福建不斷要求台灣應該趕快恢復小三通，金馬老百姓超過七成認為：防疫重於經濟，結果台灣突然疫情升高，小三通還是暫時作罷，老共急著要通「馬桶」，原因是要緩解國際上反中情緒，國際上反共有兩種因素，被疫情搞垮只是其一，其二是：中國長期霸凌小國，讓人看不下去，所以，老共拉住台灣，企圖迎造中國和台灣關係好得很假象，只是演給老外看。

其次，老共也真的需要台灣，因為反中氛圍下，外資離開中國，是現在進行式，能夠填補資金空虛，穩住就業，也只能靠台灣。

美商正在撤離香港

5月12日，香港美國商會對外表示，港版國安法施行以來，目前所知，45％美商正在撤離中國，多數美商都在香港設立公司總部，一旦撤離，勢必影響香港樓市，加拿大駐港澳總領事南傑瑞坦言：國安法不只限制中國人自由，外國人人身安全已經失去保障，離開中國是早晚事情。

德國學者本納（Thorsten Benner），他擔任德國智庫全球政策研究所所長，經常旅行中國或參加研討會，5月8日刊登於《大紀元》時報文章，題目：〈我為何不再去中國旅行〉，文章中說：中國對外國人敵意越來越深，使用外國護照無法保障安全，他說，加拿大學者外交官科夫里奇（Michael Kovrig）也是智庫成員，2019年突然在北京被逮捕，而且沒有理由，因為老共要用他交換孟晚舟，目前，本納發動1300名學者聯署，要求老共釋放肉票人質，尚未成功，本納也抨擊梅克爾對中共太軟弱，才造成歐洲被老共壓迫局面，德國墨卡托研究所（MERICS）是中國問題研究中心，因為撰寫維吾爾族被迫害報告，兩位研究員岑茨（Adrian Zenz）和耶爾登（Björn Jerdén）還因此遭到老共制裁，但是梅克爾卻沉默不語，令人痛心。

本納的文章正在鼓勵歐洲資金脫離中國，直接影響歐中貿易協議的進行，目前歐洲議會已經中止談判。



德國智庫全球公共政策研究所（GPPI）所長本納（Thorsten Benner）5月8日在《大紀元》時報發表〈我為何不再去中國旅行〉。圖／擷自GPPI網站

13日剛出爐的中國人口普查，證實中國推動經濟成長的人口紅利已經消失，中國經濟下滑是常態，停滯性通膨正在路上，老共缺技術、資金，而大量失業勢必帶來社會動盪，老共比過去更需要台灣幫助，反過來看，引台商進中國也是窮台政策之一。

這也是老共向台灣一手持大刀導彈，一手向台資招手原因。

前陣子，一堆紅色學者和紅色媒體恐嚇：只要老共中止ECFA，台灣經濟死翹翹，去年，中國瘋狂進口台灣零件材料囤積，一下子，台灣從中國賺到八百億美元，多數是來自中國向台灣進口生產工具機和半導體以及電子零件，如果中台生意中止往來，老共損失比台灣嚴重，這才是事實。

目前陷在中國的台商有三種，其一、大型國際化企業集團，第二、中等規模上市公司，第三、小型台商，武漢瘟疫爆發，很多台商選擇回家，所以在中國台商企業數字正在減少，可是投資金額並未降低，因為，部分台商跟隨局勢和市場，仍然獲利。

老共引台商築巢，要的是錢和技術，藍營迫不及待呼應一中原表，國民黨智庫又開始展開兩岸經貿研討，白天打著燈籠，明白鼓勵高科技企業趕快進入中國卡位，到底為誰忙碌，明眼人一看便知。

當然，世界局勢日漸複雜，我們還是要提醒台商，錢固然要賺，人身安全為重。