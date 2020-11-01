逍遙園為日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，大古光瑞的妻子九條籌子是貞明皇后之姊(大正天皇的皇后)，逍遙園在昭和15年(1940)落成啟用，後經時代變遷，2010年登錄為「歷史建築｣，今年是逍遙園開園80週年紀念。2017年啟動修復工程，歷經3年於今年10月竣工.....

睽違80年逍遙園修復重生，高雄市府向日本九州大谷紀念館，商借「逍遙園紀念瓷盤」來台展示。該瓷盤為逍遙園1940年11月1日開園式時，大古光瑞贈送給與會來賓的「逍遙園開園紀念瓷盤」該瓷盤由清水燒名工森野嘉光製作，主題為「台灣島與物產」。

此外，逍遙園1940年落成啟用，大谷光瑞在廣間與車寄二處設置大谷家紋作為大谷家產業的象徵。今也重新放在逍遙園內展示，文化局指，這可能是全台唯一留下的西本願寺大谷家紋。日本大谷紀念館掬月誓成則在影片說：「逍遙園是大谷光瑞(日本外)東亞最後居住的宅邸，期盼朋友們務必來此一訪或進行研究」。

(附註：1908神戶二樂莊、1917旅順大谷邸、1922上海無憂園、1924爪哇環翠莊、1934大連浴日莊、1948別府鐵輪別莊。)

另值一提的是逍遙園內也陳列有台灣八景、十二勝與主要的山日治時期的書籍。

高雄市長陳其邁說，西元1920年高雄改制設州，1937年日本政治擴大高雄都市計畫，將新市街從高雄川以西再延伸到高雄川以東，1941年高雄火車站遷至大港埔，吸引大量人口移住，大港埔正是當時都市計畫的明日之星。坐落於大港埔80載的逍遙園，既見證二戰時期高雄「新南向前進基地」的戰略地位，也見證了高雄這座城市行政經濟中心擴張，及從農業型態轉變為以港灣、鐵路、工業為主的港灣城市。他感謝文化部經費支持，及社會各界與日本友人的協助，逍遙園才得以重現昔日風華，今年適逢高雄設州改制百年紀念，逍遙園重新開園是送給高雄市民最好的禮物！

文化部長李永得表示，逍遙園修復過程納入台日匠師技術交流、公民參與見學修復過程，顯見市民高度重視文化議題，逍遙園修復重生，古蹟就在生活中，成為市民生活的一部分，展現高雄宜居城市文化環境。

加藤英次所長表示，今年受限新冠肺炎疫情影響，日本眾多關心逍遙園代表不克前來，逍遙園牽起台日友好情誼，不因疫情而中斷，透過視訊跨海祝福，就由在高雄生活的日僑學校師生、家長親自出席歡慶開園，期待逍遙園開園後，雙方有更多文化交流，厚植台日情誼。

此次策展以七大單元為脈絡介紹逍遙園，包括「大港埔歷史沿革」、「陸軍八〇二醫院與行仁新村」、「逍遙園建築之美」、「逍遙園搶救保存過程」、「逍遙園創建背景」、「大谷光瑞生平」及「現地展示」。而展示實體中，「大谷家徽」、1935年出版「台湾島の現在」，還有市松紋壁面及網帶天井等特殊的建築工法，亦是不容錯過的觀賞熱點。

1940年11月1日逍遙園開園紀念盤，2020年11月1日逍遙園修復再生，80年瓷盤重回舊地，為慶祝逍遙園修復重生，文化局特別向日本九州大谷紀念館，商借逍遙園紀念瓷盤，格外具有歷史意義，日本九州大谷紀念館與龍谷大學還特別拍攝影片獻上跨海祝福。

今開幕式由陳其邁市長及日本交流協會高雄事務所加藤英次所長開箱紀念瓷盤揭開序幕，象徵逍遙園重新開園，文化部長李永得、民意代表、民間社團及眾多貴賓也共同參與啟用典禮。

※台日祈福！高市歷史建築「逍遙園」修復開工「起」！

【影音】高市歷史建築「逍遙園」 現狀實境(2017/0814)

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