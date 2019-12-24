李登輝先生在《餘生─我的生命之旅與台灣民主之路》自序指出，超過8成國人希望台灣與中國的關係是「維持現狀」，何謂台灣的現狀？就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，台灣的中華民國，與中華人民共和國，都是個別的「存在」。圖／民報資料照

桑品載先生於22日發表「中華民國 藍綠各自表述」一文，指出國民黨的「中華民國」概念，比民進黨混亂。大約有3部分：1是1912年誕生的中華民國；2是「92共識」後的中華民國，以「各自表述」為軸心，向統一邁進，現在沒有條件，但求兩岸維持和平穩定。學者黃介正闡言「統一在天，和平在己」即是此意；3是傾向中共的「一國兩制，台灣方案」，認為以中華民國在台灣的實力，內不足消滅台獨，外不足以與中共抗衡。消滅台獨，中國統一，唯賴北京出手。

前述概念1認為目前在台灣的中華民國是1912年誕生的中華民國，難以讓人認同；因為歷史的演進及變化，1912年中華民國被喻為「秋海棠」，後來外蒙古獨立出去，就變成了被喻為「老母雞」，中華民國已經發生「質變」了，此為史實。在台灣經過7次修憲及6次人民選總統，「秋海棠」與「老母雞」與在台灣的中華民國無關，也是事實。

台灣與中國個別「存在」

前述概念2所稱「向統一邁進」與目前國人希望的「維持現狀」不一致。按李登輝先生在《餘生─我的生命之旅與台灣民主之路》（2016年出版）自序指出：登輝提出「脫古改新」的新思維……現在超過8成的國人希望台灣與中國的關係是「維持現狀」，何謂台灣的現狀？就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，台灣的中華民國，與中華人民共和國，都是個別的「存在」。

前述概念3所稱「消滅台獨，中國統一，唯賴北京出手」。如此霸權國家使用武力手段，將會破壞區域及世界和平，根本不符合國際法原則，且違反聯合國憲章，世界人權宣言以及「人權兩公約」，尤其是「自決權」原則等。台灣人民有權決定自己的命運，是天經地義的事，不容外力干涉。

目前在台灣的中華民國已經不是以往的中華民國，台灣人民選擇民主、自由、法治及人權，厭惡專制、獨裁、極權的統治體制。混亂的「中華民國」概念，讓人民混淆不清，應該早日予以釐清。2020年總統及立法委員選舉，台灣人民要充分發揮智慧，才不會落入政客們「混水摸魚」的欺騙伎倆。