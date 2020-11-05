作者認為2020美國大選空前激烈，全世界關切，包括台灣，因為這次美國大選，等於是一場中共滲透美國勢力，在美國和川普的較量示意圖／擷自BBC影片

如同我的預言，美國大選前出爐的各種民調，無法反映事實，左派媒體高估了民主黨，卻低估了沉默的藍領，有人說很多川普支持者面對民調訪問，保持沉默，所以無法知道真實意圖，這次選舉投票已經驗證：川普和拜登兩人的票數，差距相當接近，雙方廝殺重點也在搖擺州。

拜登選票突然超車

一直到台北時間11月4日午夜，拜登直線超車，拿下密西根，威斯康辛兩個搖擺州，以264票超過川普214票，川普陣營已經提出訴訟，包括賓州的票箱必須驗票，因為前面這三個搖擺州的後階段，拜登直線超車方式太詭異，從計票的上升趨勢圖來看，川普選票本來一直穩定領先，但是，到後段開票卻出現拜登直線上升圖，好像全部選票丟給拜登，這種現象太奇怪，很顯然有無法解釋的奇蹟，如果進入打官司，那麼美國總統寶座必須拖到明年1月才會揭曉。

美國大選空前激烈，全世界關切，包括台灣，因為這次美國大選，等於是一場中共滲透美國勢力，在美國和川普的較量，三個影響大選的因素：經濟發展、武漢瘟疫疫情，黑命貴族群運動，三者全部和中共在美國的暗中活動有關，投票前已經傳出，中共把大筆資金透過華人在美國的組織，奧援民主黨，左派團體更是揚言：如果拜登失敗，將會引爆左派激進團體的暴動，昨天開票時間，華府很不平靜，四位支持川普的年輕人，穿著明顯川粉衣服在街上被刺殺，其他地方也陸續傳出暴力事件，尤其是左派聚集的波特蘭，更是一片肅殺，家家閉戶。

對於這次美國大選，中共所有文宣機構被限制發言，但是，中共相當在意拜登的當選，這股期待也感染到台灣親中的政黨和媒體，幾乎相當一致看好拜登，似乎認為：只有拜登可以加快中共併吞台灣的野心。

與中共高層關係匪淺的拜登上台，加上親共的賀錦麗，是否可以扭轉當下美國「抗中政策」，目前無法驗證，但是，從華爾街支持拜登來看，拜登上台，很顯然會進一步鼓勵華爾街大咖，再度把美金投進中國，如此一來，才有可能挽救瀕臨倒閉的中國經濟，尤其是避免金融風暴的發生，這一點才是中共支持拜登的主要因素。



2020美國大選開票結果在11月4日止，拜登得票領先川普。圖／擷自維基百科，Pixabay ，民報合成

藍領和白領對抗

從目前投票的情況來看：支持川普的地區以藍領農村地區較多，這些沉默的底層大眾，過去是民主黨支持者，現在卻反過來支持共和黨，支持民主黨的選票反而是高科技和白領城市人口，簡單說，美國因為中國因素的滲透，經濟下滑以來，從中產階級變成窮人的人生失敗組，希望看到川普上台，把工作機會從中國要回來，而高科技和金融業的人生勝利組，希望拜登上台，可以讓事業擴展到中國，勝利組和失敗組把美國分割成兩個世界，這是這次大選的現象，如果用台灣的選舉來看，底層的農村企圖包圍城市，而城市企圖從農村包圍中突圍。

2016年，川普上演一場逆轉傳奇，主角是藍領鐵鏽區支持，圍繞五大湖的幾個州，就是所稱傳統汽車、鋼鐵、石油相關產業，這些產業因為中國的搶食，造成嚴重失業，川普在2016年成功吸引這幾個州的選票，才能獲勝，四年後，決戰還是這幾個鐵鏽區。

選前，很多專家預測：武漢瘟疫疫情造成大量死亡，會影響川普選票，但是，川普任內的經濟數字相當亮眼，彌補了疫情控管不佳的缺憾，而「黑命貴運動」蔓延半年，確實使川普的執政受到質疑，但是，越來越多證據顯示：民主黨在「黑命貴運動」中扮演影武者，也降低人民對川普執政的質疑，最後要分析拜登家族醜聞的影響，因為左拜媒體的掩蓋，加上距離投票太近，醜聞無力發酵，反而沒有顯示出對拜登陣營的殺傷力，尤其是，聯邦調查局的內鬼，極力拖延對拜登醜聞調查，因此醜聞並沒有給川普帶來太大優勢，問題是，選後就難說了。

如果司法單位對拜登的「中國門」啟動調查，那麼就算拜登當選，總統之位可能坐不久，如果拜登因為弊案下台，賀錦麗將是受益者，一個充滿左派思維的賀錦麗上台，我只能說：「美國危險了」。

但是，還有79天的司法煎熬，美國總統才會產生，這兩個多月時間，川普將對中共做出甚麼動作，才更令人關切。