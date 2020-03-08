現在中國國民黨和江啟臣最大的敵人和包袱，就是中國國民黨內外充斥著舔共賣台的藝人台商和政客。圖／取自中國國民黨官網

江啟臣剛當選中國國民黨主席，用中國國民黨的名言：「做官的莫進來，發財的請出去！」期勉中國國民黨，也為江啟臣指點明燈！

現在中國國民黨和江啟臣最大的敵人和包袱，就是中國國民黨內外充斥著舔共賣台的藝人台商和政客！

中國國民黨最無恥、最令台灣人民痛恨、最喪失黨格、淪喪創黨理想與理念 、最悲哀又完全不值得台灣人民同情的就是：曾幾何時，中國國民黨變成中國共產黨的馬前卒、小跟班、又紅又統，幾乎從黨主席以下充斥買辦文化。

其實，中國國民黨內的所謂青壯派或改革派比什麼人都更清楚：過去20年來中國國民黨內有多少黨政要員及其親屬到中國要好處，並且也真的拿到許多好處，其嘴臉連中國共產黨的黨政官員都瞧不起，被共產黨駡爛泥扶不上牆。

舔共的、賣台的、人生以賺錢為目的的、凡事以錢來衡量的、本身在中國有龐大商業利益的、家人親戚在中國有龐大商業利益的、想要「買」個國民黨中常委職位到中國可以撈好處好辦事的、內心服膺民主不能當飯吃的、意識形態背離台灣價值的；他們和中共比較親，和台灣反而比較遠；這些全部都是江啟臣的豬隊友，未來要看新任黨主席的智慧與勇氣。

「黃復興」已經日薄西山，如果國民黨未來仍受黃復興掌控，是國民黨的悲哀；黃復興是全台灣最反動的少數力量，他們已經是中國國民黨的包袱，希望不要成為台灣人民的負擔。

「做官的莫進來，發財的請出去！」其實適用所有政黨，台灣各大小政黨應自我要求自我警惕，並且要告訴舔共賣台商人和政客們，把你們的髒手從政界移開。