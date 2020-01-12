國防部今（12）日表示，為表彰並追思沈一鳴等8名優秀殉職將士，13日、14日移柩暨啟靈時，規劃沿路官兵代表及民眾自發性參與致意。圖／林冠妙

黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴上將等8人不幸殉職，國防部今（12）表示，移柩車隊明天下午5時自三軍總醫院出發，前往公祭地點空軍松山基地指揮部，沿途供民眾緬懷致敬；14日中午12時30分啟靈車隊自松指部出發，終點台北市第二殯儀館。

國防部今天召開「移柩暨啟靈致敬」及「聯合公奠典禮」規劃說明記者會，國防部表示，為表彰並追思沈一鳴等8位國軍優秀殉職將士，1月13日、14日移柩暨啟靈時，規劃沿路官兵代表及民眾自發性參與致意，以彰顯武德典範，撫慰忠靈。

「移柩致敬」，國防部說明，移柩車隊明天下午5時，自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，車速約在10至15公里，行經國防部、空軍司令部、海軍司令部等19處，預計在下午5時50分抵達空軍松山基地指揮部。

移柩車隊行進路線：自三軍總醫院懷德廳出發→右轉成功路二段至三段→左轉文德路→內湖路一段→北安路→國防部(停留30秒)→空軍司令部→海軍司令部→中山北路→左轉民族東路→右轉復興北路→左轉民權東路→最後抵達空軍松指部。

「啟靈致敬」，國防部表示，14日中午12時30分自空軍松山基地指揮部出發，右轉民權東路四段→左轉敦化北路→右轉基隆路三段 →左轉辛亥路三段→最後右轉抵達第2殯儀館，全長約6.5公里，採「慢速引導」，共設置松指部、敦化北路及南京東路口等11處、22點致敬點，沿路採單邊列隊，供民眾緬懷致意，預計下午1點10時抵達二殯。

國防部將在14日於空軍松山基地指揮部（北市松山區民權東路四段121號）辦理公奠儀式，上午7時30時至10點40分開放民眾入場，為8位英勇殉職將士致意。