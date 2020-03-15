台北市一名婦人日前赴藥局購買口罩，因藥師不小心還錯健保卡，竟然要求藥師下跪磕頭道歉，事件曝光後，引發輿論批評；轄區警方循線通知李婦到案，她供稱因當下很生氣，坦承自己口氣不好，警方今（15）日依兩罪名函送台北地檢署偵辦。

台北市一名60歲李姓婦人，11日前往南港藥局購買口罩，藥師因忙中有錯，誤把他人健保卡發還給婦人，雖然有請對方核對正確與否，但婦人當下並未表明異議，隨即離去。

婦人返家後隔天，發現手上的健保卡有誤，返回藥局理論，不僅批評藥師賣口罩方式有瑕疵、沒有解決問題的誠意，還命令藥師下跪磕頭道歉，藥師以和為貴，不願擴大事端，為了降低婦人怒氣，竟真的下跪磕頭道歉息事寧人，事後還表示不追究婦人行為。

藥師接受媒體訪問時說，他們從一開始就一直被罵，但有些事不是他們能夠解決的，雖然表示很難過，但不願追究，只希望民眾在這非常時期能更理性。

檢警獲報後隨即派員偵辦，經詢問受害人相關細節並調閱資料，迅速循線查獲婦人身分並通知到案說明，婦人到案時供稱當下很生氣，因幫朋友的小孩排隊領口罩，但藥師拿錯健保卡，急著要拿回來，也知道防疫期間，醫護人員都很辛苦。

警方訊後，依違反強制罪及醫療法對醫事人員強暴或脅迫等罪嫌，將李婦函送台北地檢署偵辦。

南港分局呼籲，防疫期間醫師、護士及藥師等醫療相關人員都非常辛苦，發生衝突時大家更應該要理性對話、互相包容，若醫療人員面對民眾不理性的作為，只要通報警方就會迅速派員警到場維護秩序，以防止民眾脫序的行為。