德國總理梅克爾星期三強調了跨大西洋關係的重要性，表示美國將永遠是歐洲最重要的合作夥伴。圖／擷自DW影片

德國總理梅克爾星期三強調了跨大西洋關係的重要性，表示美國將永遠是歐洲最重要的合作夥伴。

梅克爾在她的德國議會聯盟主辦的網絡外交關係會議上發表講話時，暗指美國總統拜登的當選讓跨大西洋的合作「重新發揮了作用，如果你想這麼說的話。」梅克爾承認，與川普政府的關係並沒有像可能的那樣良好。

梅克爾總理和川普總統之間的關係因俄羅斯和北約經費等議題而出現緊張。

梅克爾同時表示，「重新發揮作用」並不一定意味著「一切照舊，」因為近年來發生了很多變化。但梅克爾說，她在「艱難的」歲月裡一直明白一點，就是「我們只有在更密切的合作中才能找到共同任務和未來問題的答案。」

梅克爾說，雖然德國對世界像冷戰時期那樣劃分成不同的陣營沒有興趣，但歐洲「最重要的盟友」美國在與中國和俄羅斯的競爭中能夠站在歐洲大陸這邊是很好的。

梅克爾並說，沒有與中國的良好關係，貿易和氣候變化等全球議題也不能得到解決。

梅克爾還說，她支持歐盟與美國之間簽署雙邊貿易協定。她說，「我們與世界很多地區都有貿易協定。在這裡發展一個類似於我們與加拿大那樣的貿易協定，就十分合情合理。」

梅克爾擔任德國總理13年了。她已經宣佈在今年晚些時候的國家選舉中不再尋求連任。