2019年的美西台灣人夏令會，由王進賢教授負責規劃，於7月19〜20日在猶他大學舉辦，藉著猶他鹽湖城的地利，安排會後黃石公園和南猶他旅行，多吸引了一些參加者。另外，當時台灣總統選舉即將來到，民進黨內不滿之聲尚未平息，國民黨候選人來勢洶洶，許多關心台灣前途的台灣人，也藉著這難得的機會，來表達個人的心聲，在會中引發激烈的討論。而我，認識王教授多年，畢業於猶他大學，在第二故鄉鹽湖城，住了十六年，可返回母校看看，又可拜訪好友，機會當然不能錯過。大概是和鹽湖城的深厚因緣，王教授派我當招待，負責一些交通細節，和接待大會貴賓。利用在柑縣同鄉會的舞台經驗，和目前居住南加州，畢業於猶他大學土木系，同樣屬雞的學長，演出了「家家（雞雞）鹽湖喜相逢」的短劇。兩年多前的短暫聚會，如今回想起來，還是很甜蜜。

時光歲月去匆匆

甜蜜回憶是朦朧

第二故鄉情誼重

家家鹽湖喜相逢

夏令會結束後隔天中午，到一餐廳用餐，飯後要離開時，看到一對好友夫婦，也正好在那裡，那位太太，已二十多年未見面，這樣的不期而遇，真巧，雖然多年未見面，但是一碰面，仍有聊不完的話題，舒服有趣。再隔天，另一對好友夫婦約午餐，談到他的寫作嗜好，對我來說是個新發現，增加了後續聯絡的題材。誰知道，世事難料，今年暑假期間，那二十多年未見面的太太，因病逝世，這意外的消息，聽了令人傷心，當時聊天的情景，她的笑容，頓時呈現腦海。人，真的很脆弱，很高興那次有見面。聽到這消息後沒多久，和另外一位朋友聊天，發現那寫作的好友，也在不久前，因為突發心臟病過逝，印象中，在回南加州後，曾來回數個電子郵件，更好像才在太平洋時報，讀到他回台灣旅行圓夢的文章，真的難想像，才多久沒聯絡，他就走了。想到沒有多聯絡，有點失落的懊惱。數天前，在報紙上看到，夏令會的貴賓李應元，因為不敵癌症過逝，也是一陣錯愕，想起那兩天的點點滴滴，尤其他在台上分析台灣局勢，希望大家能共體時艱，撇開己見的精彩論述，還是回味無窮，如今，他也離開了人間。

好友聚餐在鹽湖

天南地北聊世俗

不幸離去成千古

把握當下來惜福

李應元先生，對我來說，算是新聞上的人物，我們之間，沒有太多的交集，更沒有所謂的革命情感，但是他的所作所為，令人讚賞，可算是台灣人的典範，相信許多台灣人都有同感。當年冒著生命危險，從美國返回台灣，在台灣從政時，沒有紛爭的議題，擔任各項職位，總是盡本份地在服務。上次總統選舉前，因為許多在美國的台灣人，對總統選舉有意見，尤其不滿民進黨的初選，他扛起重任，在美國各地演講，希望能平息雜音。那時候，如果不是李應元，不知道誰能完成那任務。記得當天在鹽湖城機場，近中午時分，接李應元及其夫人月桂後，開車途中的閒聊，就感受到他的親和力，抵達會場後，看到眾人的熱情，他不斷地微笑招呼，和大家聊天合照，那和藹可親的態度，及真誠的應對，印象深刻，令人欣賞。當他在註冊桌旁，看到我的拙作，隨即買了一本，晚上演講時，還提到書中短詩，令人感到窩心。短暫的接觸，永恒的回憶，確實是個天生外交官，難得的人材。看到他過逝的消息，不禁感慨傷心，因為，故鄉台灣，又少了一個值得景仰的台灣人。來段親切的台灣話吧。

天生人材李應元

一生打拼為台灣

官場舞台輪流轉

眾人思念才永遠