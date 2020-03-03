全球感染武漢肺炎的人數已高達9萬，世衛祕書長譚德塞有點憂心的表示，全球確診人數是中國境內的9倍，其中又以伊朗、日本、韓國及義大利疫情最令人擔憂。圖/擷取自譚德塞推特

全球武漢肺炎疫情非常險峻，目前全世界感染人數高達90305人，美國還傳出6個死亡案例，韓國、義大利、伊朗、日本疫情更不容小歔，世界衛生組織秘書長譚德塞表示，依據過去24小時內的通報狀況，中國境外的確診數量相當於是境內的9倍，他直言，現在全球各國的共同敵人，就是新冠病毒。

根據最新統計數據，中國（不含香港、澳門）感染武漢肺炎的確診人數已達80028例，死亡2912例，全球則有90305例確診，3085例死亡。

其中，美國疫情似乎有延燒趨勢，目前美國已有102例肺炎確診病例，且有6人死亡，確診病例中有48例為撤僑公民，54例為美國境內病例，境內病例遍布11州，其中加州及華盛頓州人數佔多數，分別為20例及18例。而6名死者全和華盛頓州金恩郡柯克蘭市的「Evergreen」健康醫療中心有關。金恩郡當地政府決定買下一家汽車旅館安置病患。

由於全球疫情沒有和緩狀態，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞2日在瑞士日內瓦召開記者會，中國的確診病例呈現持續下降，本月1日僅通報新增206例，是1月22日以來的最低紀錄，現階段中國已通報的病例約為8萬例，但其他61國的確診病例共8739例，其中有81％集中在4個國家，從過去24小時內的通報狀況，中國境外的確診數量相當於境內的9倍。

譚德塞強調，除了中國之外，最令人擔憂的國家包含韓國、伊朗、義大利和日本，對抗病毒是目前全球所有國家的首要大事，全球各國共同的敵人就是新冠病毒，希望全球團結對抗。