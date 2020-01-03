陳水扁前總統今（3）日在記者會上激動掀開衣服，讓大家看他的槍傷，說他每天看到這傷口心都在淌血，韓國瑜竟為了選舉利益在他傷口上灑鹽。圖／林冠妙

中國國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上指控，319槍擊案是總統府前秘書長邱義仁一手導演，陳水扁前總統今（3）日在記者會上激動掀開衣服，讓大家看他的傷口，長11公分、寬深2公分，痛批韓國瑜在他傷口上灑鹽，為選舉利益消費他，「忍無可忍！不告不行，把屬虎的我當死老鼠」、「不怕死最大，有什麼好怕的？總統選後被抓回去？阿扁等你！」，他若不告韓國瑜、馬英九及陳文茜誹謗、妨害名譽，他死不瞑目。

「一邊一國行動黨」今天召開記者會，發表由不具名的支持者自製的《台灣國家與台灣總統命運》動畫，呈現陳水扁在黑牢的境遇，也談及陳水扁8年國家路的點滴；記者會一開始，先為昨天黑鷹直升機意外罹難將領默哀，希望不要再發生不幸的憾事。

總召楊其文表示，今天召開記者會是因為看不下去了，台灣這麼優秀的前總統，15年後還這樣被糟蹋，陳水扁執政是台灣最為光榮的 8 年，為台灣國庫省下 16,000 億，用在台灣建設、人民福利，是人民最快樂的時代，卻被中國國民黨糟踏，民進黨還繼續，讓很多台灣人看不下去，才有「一邊一國行動黨」的成立，他呼籲人民看清楚，要站起來捍衛國家、台灣總統，對不公不義、韓國瑜一再的侮辱絕不容忍，會後將赴地檢提告。

陳水扁表示，今天心情非常複雜，原先規劃是和大家分享支持者製作的動畫，他看了好幾次，每次看完都忍不住落淚，不料昨天發生讓大家難過、無法接受的事件，那麼多位優秀的高級將領，卻為了要執行春節慰問發生不幸事故，他當過三軍統帥，這些都是他永遠尊敬、感恩、感謝的部隊幹部，尤其是參謀總長沈一鳴資歷完整，發生這麼大的遺憾，身為前三軍統帥，他心情特別複雜悲痛。



與會者為黑鷹直升機意外罹難將領默哀。圖／林冠妙

陳水扁提到，韓國瑜說，台灣三任台大法律系的總統做不好，這種說法讓人聽了難過，看到支持者做的動畫，他要向人民道歉，他做的不夠多、不夠好。

他說，他受到的政治迫害，已講到不想再講了，轉型正義？別說扁案，只談319槍擊案，15年了，轉型正義轉到哪去？有個交代嗎？專案小組召集人、特偵組發言人朱朝亮結案，當時的刑事組長、現任新北市長侯友宜也參與調查，大家認可的不起訴處分書也清楚說明，319槍擊案是真實的案件，排除陳水扁自導自演，兇手就是陳義雄，民間真調會總結報告也說，不是陳水扁自導自演，官方、民間、藍營的報告都一致公認，319槍擊案不是陳水扁自導自演。

他痛批韓國瑜為了選舉利益，竟在電視辯論上指控是他當總統時的府祕書長邱義仁一手主導，是陳水扁自導自演來打擊他，這是很嚴厲的指控，他若沒站出來，「我是屬老虎的，一隻活虎，被人當成是死老鼠，我忍得下去嗎？」

陳水扁激動的說，他被縫了30、40針的槍擊傷口會好，但他每天都在淌血，被槍擊沒有死，竟說他自導自演，有必要為了選舉利益在他傷口上灑鹽？也在宋楚瑜傷口上灑鹽（韓在辯論會提及宋夫人陳萬水），15年來，每次選舉一到，就在他傷口上灑鹽，他要如何忍下去？他決定要提告，並當場掀開衣服，讓大家看他肚子上的槍傷，長11公分、寬2公分、深2公分，傷口會瘉合，但他的心每天都在滴血，他實在忍無可忍。



韓國瑜指控319槍擊案是自導自演，陳水扁前總統激動痛批「把屬虎的他當死老鼠」、「不怕死最大」，他若不告韓國瑜、馬英九、陳文茜，他死不瞑目。圖／林冠妙

他說他說，第一個說他自導自演的是馬英九和陳文茜，還開記者會將319槍擊案定位是陳水扁自導自演，「我自己開槍打自己嗎？」還有「奇美小護士」」檢舉說事先就說好阿扁要送奇美醫院，後來陳文茜接受中國週刊訪問時才承認，這是他們事先就說好的，黑臉、白臉一起演戲。

陳水扁怒批，15年後韓國瑜又拿出來講，可以開這樣的政治玩笑？他每天洗澡看到這傷口，心都在淌血，他要呼籲社會大眾，真的不要病得這麼嚴重，所以今天他一定要提告，「余豈好告哉？余不得已也」，他很少提告，長年來都是被告，但今天他要當原告。

他說，對他的政治迫害不會因選舉而結束，但共產黨都不怕了，還有什麼好怕的，他說，自己被關7年沒死，人若不怕被關、不怕死最大，還有什麼好怕的？怕總統選後被抓回去？阿扁等你！」，他一定繼續走一邊一國、正確的台灣國家路。

記者會後，陳水扁隨即前往北檢，告韓國瑜、馬英九、陳文茜誹謗、妨害名譽，他說，他從來沒告過人，他都是被告的代理人、辯護律師，但這次他實在忍無可忍，不告不行，他也不信公義喚不回，他若不提告，死不瞑目。