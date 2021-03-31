2021年3月2日陳文成博士逝世四十週年，位於台灣大學內由民間籌資建立的「陳文成事件紀念廣場」正式啟用，卻淪為有碑無文的荒誕，廣場前的石台，上頭寫著「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，3月5日字即被拆除，石台如今已一片空白。圖／林世昌

近日蔡政府與民間真相與和解委員會對促轉會是否應停止，有不同看法，民間真相與和解委員會認為轉型正義的工作可以常態化，耗費力氣在檔案搜集和整理、建置資料庫上面，可能模糊轉型正義真正目標。

「轉型正義」其核心精神在於「體制」的翻轉、「價值」的形塑與「信任感」的重建。在台灣當民眾對「轉型正義」大都沒有深刻認識時，或者過去政府從未用心論述，過往那種集體宰治的力量自然是凌駕於個體的理性思考之上，在台灣確實有一群不理性的反抗者如當代義和團般，將「轉型正義」視為中國的「文革」再版。

這是一個台灣近代最艱鉅的歷史工程，轉型正義機構的核心目標是帶領社會進行對話和討論。蒐集證據，整理歷史檔案是過程，目的是審判、和解與對話，然而沒有相當證據，無法對加害者以應有的審判及歷史評價，這種轉型正義只做半套，意義有限。但曠日廢時的整理資料，或認為「檔案沒有蒐集完就無法重建事實」，是否偏廢於紙上作業？檔案上面沒有記載，或檔案已被銷毀，難道迫害就不存在嗎？而檔案記載的內容難道就全然是真實的？又檔案解密、整理後，真相大白卻沒有勇氣向加害者追究，或進一步進行社會討論，以翻轉價值，那麼曠日廢時的建檔恐失意義？別把手段當目的，手段與目的必須分清楚，需要相當的政治智慧與勇氣。

只是137萬頁國家檔案全面解禁，轉型正義仍是舉步維艱，盤根錯節的舊勢力難以清理，眼前3月2日陳文成博士逝世四十週年，位於台灣大學內由民間籌資建立的「陳文成事件紀念廣場」正式啟用，卻淪為有碑無文的荒誕，廣場前的石台，上頭寫著「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，字卻是以保麗龍製成，5日字即拆除，石台一片空白。因為校方對「國家暴力」四字有意見。「對話？」何其艱難？

引領社會進行「對話」與討論，促轉會背後還需要政策的支持，檔案解禁後應進行歷史評價，通盤制定相關政策。如智利將過去的刑求場所或秘密監獄等列為不義遺址；德國在首都柏林設置大型人權博物館（個人在柏林也參觀過幾處極具創意融合數位互動的人權教育場址，感動）……這都需政治的助力。此時不必過於苛責促轉會這非常設機構，轉型正義尚未功成，談廢掉促轉會，個人以為不可。但若要完成轉型正義的歷史使命，促轉會背後需要更明確、整體的大戰略及精密的政策之支持，才可能翻轉體制、形塑價值，達到族群的和解與共生。



作者指出，若要完成轉型正義的歷史使命，促轉會背後需要更明確、整體的大戰略及精密的政策之支持，才可能翻轉體制、形塑價值，達到族群的和解與共生。圖／擷自google地圖