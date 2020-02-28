蔡英文總統今（28）日出席「二二八事件73週年中樞紀念儀式」時表示，轉型正義的工作必須繼續，未來已解密並移轉檔案局的政治檔案，將以「最大開放，最小限制」的原則，開放給社會大眾閱覽和運用，要求國安局在一個月內完成解密工作。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、台北市長柯文哲、內政部長徐國勇、文化部長鄭麗君、促轉會代理主委楊翠、二二八事件紀念基金會董事長薛化元、總統府國策顧問張富美等人出席二二八事件73週年中樞紀念儀式，蔡英文代表獻花致意，並頒發「回復名譽證書」給潘英仁、潘信行及陳淑華等3位受難者家屬。

蔡英文致詞時表示，隨著政府致歉態度的確立，教科書裡面有越來越多二二八的內容，也有越來越多的檔案出土、越來越多的新受難者被發現，並恢復名譽，給予平反。新的著作、新的發現，讓受害者和加害者的面貌更加清晰。就在今年，二二八基金會出版了3本新書，也剛完成「二二八事件真相與轉型正義報告稿」。

蔡英文指出，成立促轉會的目的，就是為了要發掘歷史真相。但她要強調，政府是一體的，轉型正義不只是促轉會的業務，每一個政府機關，都要充分理解轉型正義的內涵，共同參與轉型正義的工作，國安單位更不能例外。

她說，自從去年《政治檔案條例》實施後，政府加快腳步，依法完成許多檔案的徵集、整理、保存和開放應用工作。但是，任務還沒完成。轉型正義的工作必須要繼續，宣示三個原則。

第一，促轉會所優先調用的政治檔案中，已經解密並且移轉檔案局的部分，包含林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，來開放給社會大眾閱覽和運用。

第二，她說，國安局已經向她報告，為了配合促轉會的調查工作，半年來加速進行政治檔案的解密作業。她也要求，現階段配合促轉會調查而受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密工作。

第三，持續推動人權教育。過去幾年，國家人權博物館的貢獻有目共睹；這星期，促轉會的「台灣轉型正義資料庫」也已經上線。未來，監察院的國家人權委員會成立後，也會做到更多的把關，讓人權觀念，可以在臺灣更加落實。

蔡英文強調，我們應當共同省思極權政治帶給人民的不幸，省思自由民主必須捍衛與珍惜。二二八的悲劇，不應該在這世上任何一個角落發生。毋忘二二八，毋忘人民對反抗威權、爭取自由民主的最深願望。