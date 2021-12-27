一、戰狼外交之我見

習近平的外交一般被稱為戰狼外交，其實我們看的出來的是，中國在經濟上成為世界第二大經濟體之後，中國會強調中國應在世界盡其大國應有的責任，但是我們所看到的是它不斷以其財富對許多國家做威脅利誘的手段，而看不到近代文明社會之下的國際規則會被中國遵守的現象，三不五時就炫耀其軍事武器如何高度發展，威嚇全世界。如果分析其中原因，作者個人認為有四個原因：

1、中國文化傳統上以「禮教」為基準，將國家與人分為華夷，不把外國人當人來看，而是當作沒有文化的畜生來看，

2、中國共產黨自成立以後，在蘇聯的援助之下，第一次懂得如何團結，而且知道團結可以發揮無比的力量，

3、中國自鴉片戰爭之後，因為被列強欺負，一旦強大就以報復的心理處理、展開對外的外交（尤其在潛意識裏，很容易以對方為非人的夷狄而以對待畜生的方法來對付外國，要求非華之外國要服從），

4、在近代史的發展中，歐美所發展出來的人文思想，中國很容易用馬克思主義的角度將之貶為是「資產階級的上層文明」，認為其本身就是欺負窮人的意識形態，因此，除了國際法之外，近代歐美所產生的文明對中國人幾乎沒有影響，什麼多元文化的尊重，根本聽不進中國共產黨的耳中。

因此，中國共產黨的知識分子在五四運動的新文化運動當中，雖然大肆批判儒家、批判傳統文化，但是在中國共產黨行動當中，幾乎可到處看到中國模式。作者最近在整理中國思想史與中國史的發展，希望能找出中國發展可能產生的危險性（包對台灣、對世界與對中國人）。作者發現在中國近代史的發展過程中，想要救亡圖存的中國知識分子就藉著蘇聯所提供的援助，以武力的方式去統一中國，並統治中國。這種模式其實與中國的王朝交替一樣，不同的是知識分子自己拿槍幹掉異己。這種模式或許可溯源自中國與外國不同的特殊統治結構模式——知識份子即是官吏。

二、中國官吏的特殊性—知識份子即是官吏

從歷史來看，中國官吏的選任一開始時是透過地方官的推薦（漢代），其後透過科舉與學科考試來進行，這種選任的範圍原則上是廣泛地及於一般平民。而且，官吏的身分原則上限於一代，而且屢屢會被命令不斷轉任，這是基於不讓官吏具有封建勢力的考慮。至於官吏選任的方法 ，在以推薦為主的時代與專門依科舉產生的時代，情況會稍有不同

但官吏的選用不是以法律知識之有無為基準，而是以儒學與文學之修習為條件。會作出傑出的文章與詩之能力的人就會被任命為官吏。因此，中國很早就確立了「官吏=知識份子」的公式。

不只如此，「知識份子=官吏」這個中國人獨特的公式也會成立。何以會如此呢？這是因爲官吏的身分具有很大的魅力。獨裁國家的官吏通常都會擁有權力與名聲，但中國有另一個大的特色，那就是官吏的身分會伴隨莫大的收入。當然，這並不是說中國官吏的薪俸很高，因為俸給既然是透過國家的稅收來支付，自然有其限制，有時不如説其俸給是低於一般的水準，因此把這個不足部分加以補足的就是不正當的收入。有句諺語：「當官三年，子孫遊、吃三代」。由於中國土地過於廣大，中央的監督無法很周密，而且只靠正式的俸給無法生活的情況下，這種貪污就成為半公開的秘密被加以默認。



透過科舉與學科考試來進行的選任範圍是廣泛地及於一般平民。圖／明代繪畫中所描繪的殿試。擷自維基百科，公有領域

從這種現實面來看，中國的官吏除了權力與名聲以外，就被保障任何實業家也不及的莫大收入，可說是好條件齊備於一身。如果從現在的經濟學來看，這不外是追求最大利潤的表現，在古代，要獲得高所得沒有比當官更好的機會。因此，中國當然就產生能夠讀寫文字、能夠唸文字的所謂「讀書人」全部都想當官的風潮。在「唐詩選」中出現的詩人們幾乎沒有例外都具有官吏的經歷，不然就是科舉失敗的人，因此，知識份子是官吏、官吏是知識分子的公式在中國會成立，我們就可由此清楚知道。

這種知識份子被官吏吸收的結果，會產生什麼結果呢？那就是官吏獨占了文化，中國的官吏，亦即士大夫不只是擔任文化而已，而且也獨占了文化。中國文化深受政治的影響乃是當然的結果。中國產生問題時，很自然地，共產黨就以政治手段推翻國民黨的統治，並以中國歷史上所看不見的近代極權手段要把中國人的儒家意識型態改成共產黨的意識形態，也因為這個緣故，古代王朝所留給一般庶民的不被管自由（帝力於我何有哉的自由）完全消失，因此就造成許多中國人不想再當中國人，各位不知是否知道許多非紅二代而去日本留學的中國學生絕大部分都留在日本不想回中國。