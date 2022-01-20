英國歷史學家尼爾．弗格森（Niall Ferguson），最近再度發出警世名言「得台灣者得天下」，我為這句話，附加一句「失去台灣，這個世界將成為獨裁統治的世界」，尤其是當弗格森親自來到台灣旅行後，更加堅定這句話，並對美國發出警告：不應該放棄台灣。

弗格森的台灣之旅，是在武漢瘟疫爆發，出版《末日》一書之後，弗格森發現，台灣是全世界在幾波病毒攻擊下，依然可以活出精采的國家，驗證古老的啟發，台灣是寶島，不但經濟成長數字驚人，台灣的台積電，已經成為全球進入智能新時代的重要物資，簡單說就是新型態的原油，全球缺貨之下，使台積電更顯重要，從地理來看，台灣位置相當特殊，台灣海峽扼住中國的咽喉，讓北亞洲東海與南海的聯絡暢行無阻，因為這樣的位置，使台灣變成懷璧其罪的國家，引起中共的貪婪，欲取台灣無所不用其極。

武漢病毒打垮一大堆先進國家，使第三世界窮國更窮，只有台灣無須依靠類似中共強制封城的方法，保持旺盛的經濟活力，人民也不像歐盟國家，為了防疫影響自由而走向街頭抗爭，這些親眼所見，都加深「得台灣者得天下」的信念。

弗格森曾經寫過《帝國》一書，他對大英帝國的起源與沒落，知之甚詳，他認為英國之所以沒落，不是因為二戰，而是因為失去蘇伊士運河，這條遠在埃及的運河，才是大英帝國的命脈所繫，就好像台灣雖然遠在美國最遠的西太平洋，卻是美國命脈所繫，美國當然懂，清帝國治理台灣晚期，很多美國商人建議美國政府應該拿下台灣，做為遠東貿易站，其中最有名就是馬修培里，1852年，馬修培里奉命，率領黑船到日本進行開國交涉，要求日本幕府打開貿易之門，讓持續鎖國的日本政府大大驚嚇，培里在回程時，經過基隆港停留十天，探查台灣北部的煤礦場，回國後正式建議美國應該奪取台灣，可惜，美國政府沒有聽進去，卻讓日本獲得先機，利用甲午之戰，逼迫清帝國割讓台灣，如今，曾經建議美國政府應該拿下台灣的馬修培里，已經被奉為先知。

中共很清楚，從太平洋戰爭以來，美國積極介入中國事務，對於曾經革命起家的美國，本來對蘇聯共產黨深具同情，美國認為蘇聯從沙俄手上革命成功，性質與美國脫離大英帝國一樣，對紅色共產思想滲透美國並不為意，畢竟美國號稱民主自由的燈塔，但是，二戰之後，蘇聯已經暴露共產主義擴張野心，迫使美國杜魯門對共產黨發起圍堵，本來，美國認為中共是中國人民支持的政黨，國民政府倒台不足為惜，這種態度也一夕改變，國共內戰中，美國的干預政策造成國民黨由勝轉敗，美國應該負很大責任，但是，韓戰爆發，美國轉而支持國民黨政權，使台灣免於中共侵略，被視為是一種贖罪，卻使台灣實質獨立在中國之外70年，若加上日治時代五十年，台灣實際上已經實質獨立120年。

兩種制度下的中台，實際的距離並非地理距離，而是生活方式的距離，台灣人習慣自由民主，勢必對獨裁專政產生抗拒，這也是歷經30年的中台經濟往來，仍然無法說服台灣人接受中共治理的原因，更何況，中共承諾依照國際條約的香港一國兩制，也被中共一手摧毀，台灣人如何可以相信中共承諾；一旦台灣被中國併吞後，台灣仍然可以保有自由民主生活方式？

美中貿易戰爭到美國脫鉤，已經重傷中國經濟，現在的中國已經來到社會革命的起火點，而這一切的起源，應該歸究於習近平對侵略台灣的野心，習近平很清楚；欲取得台灣，先決條件就是威逼美國不可介入，這也導致美國的反撲，引爆貿易戰爭，現在，事實擺在眼前，一位解放軍參謀不具姓名，在網路上透露訊息說「解放軍質疑習近平的攻台決策」，因為解放軍認為；攻台不可能成功，甚至會造成中共垮台。

習近平如果有自知之明，面對中共經濟危機，只有一個對策，看看自己的國內情勢，瘟疫肆虐，金融風暴，糧荒逼近，人民生活困苦，中國人憤怒之火已經達到頂點，如果革命爆發，那麼亡黨亡國就不遠了，送給習近平一句忠言；放下台灣吧！



弗格森發現，台灣是全世界在幾波病毒攻擊下，依然可以活出精采的國家。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成