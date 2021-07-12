如果你問我：中共是什麼？或許有人會如此回答：「中共既是台灣敵人，也是朋友」，其實，這種回答太過膚淺，中共在中國武裝革命，建立政權以來，形狀就像武漢病毒不斷變化，所以我找到比較好的答案：

第一、中共是政府，擁有控制管理中國十四億人權力，他看起來像是人民團體，但是所有法律管不了，他無需進行政黨登記，黨主席不換屆，這樣的權力未經人民賦予，所以中共也不需下台，永保黨子黨孫持續執政；第二、中共也是黑幫，他習慣用綁架、恐嚇、暴力、金錢監禁、處罰對他的行事不滿的人；第三、中共也是議會，他沒收屬於人民對政府問責權力，第四、中共也是傳媒，他可以隱藏真相，傳播謊言，洗腦人民，總之，中共集這四種角色於一身，他可以讓你發財，也可以讓你一夕破產，簡單稱呼：中共是邪惡的宗教，任意變化自己，他不是魔鬼，卻距離魔鬼不遠。

加拿大人類學家山姆庫柏所寫《刻意無視》這本書歷經十年調查：中共利用黑幫賭場洗錢，在加拿大控制房產，滲透議會，這是第一本揭露中共利用黑幫犯罪網路的專書，其實中共在中國革命，利用黑幫相當普遍。

而另一本揭露中共如何改變世界的書是《黑手》，這本書作者是漢彌爾頓和胡曉月，漢彌爾頓曾經寫過《無聲入侵》，他的書在澳洲準備出版，才發現處處阻礙，可見黑手在澳洲已經滲透社區。

對中共威脅刻意無視

揭露中共對世界野心，破壞西方和追求民主自由國家的專書作品，越來越多，例如《熊貓的爪子》，《中國贏了嗎》，這些書所揭露事實，並不可怕，可怕的是：多數享受西方自由民主生活方式的人，對已經發生在生活周邊的威脅，多數採取「刻意無視」，這句話的意義就是看到危機，也感受危機，但是卻假裝看不見，假裝危機不在或不會來臨，才是自由社會最大危險。

川普是發現美國被滲透危機，並對中共反擊第一人，即便川普的發現如同吹哨者，造成本身連任的阻礙，因為中共利用所有手段阻止川普連任，包含只圖在中國謀利的華爾街同路人，成為川普連任絆腳石，但是，繼任的拜登也無法否認：在中共攻擊下，美國已經處於危機的事實，而反擊是最好的防守。

當川普奮力獨挑戰狼，歐盟還在酣睡，中共在歐洲各國的滲透擴張，比在美國有過之而無不及，真正使歐洲警醒的並非拜登，而是澳洲。

中共對澳洲的貿易懲罰，手段鴨霸，徹底使歐盟驚醒，凍結「歐中貿易投資協議」，象徵歐洲對中共交往重新定位，只是開端，畢竟歐盟是分散聯盟，如果無法強力團結，很容易被中共各各擊破，也因此，英國保守派倡議「北約貿易」就更加重要，把經濟工具軍事化，並邀請台灣加入，一但這個組織成形，對中共的反擊才有力量。

畢竟，中共不是蘇共，他的經濟實力遠遠超過當年蘇共，他用金錢或竊盜創新科技，變成世界工廠，當年蘇聯為首華沙集團，經貿自成體系，但是中共和民主國家經貿來往密切，切割困難。

全球化主義之下，中共獲得利益，但是中共卻實施國家保護主義，違背全球化主義宗旨，如今，西方國家才查覺中共政權不會放棄獨裁，中共反普世價值意識形態不會改變，只要中共持續壯大，世界就永遠處於非和平狀態。

武漢病毒漫延全球，中共自認經濟受害最輕，始作俑者卻拋棄國際道義責任，令受害諸國難以接受，如今，中共滲透擴張紅黑兩手策略，已經被國際看穿，紅色惡龍不會就此投降，魔鬼是否持續殘害世界，要看正道者是否團結對抗了。



中共對澳洲的貿易懲罰，手段鴨霸，徹底使歐盟驚醒。示意圖／Pixabay，民報合成