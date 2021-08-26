8月23日，蔡總統率先接種高端疫苗，仍然無法平息來自藍營的攻擊，國民黨以及附屬名嘴，紅色媒體很清楚：「打垮民進黨政府的戰略，就是言論傳銷戰」，抓緊議題，亂槍胡打，瞎搞爛纏，讓擁有言論免責權的民代立委當前鋒，接著由親中媒體接力發酵，有了言論出處可以引用，這些所謂紅色媒體，就可以避免吃官司，政府為了打口水官司，打擊假訊息，更是疲於奔命，這是從5月疫情爆發以來，疫苗之亂的起源，把疫苗到貨延遲，說成政府不買疫苗，扶植國產疫苗，可以免受外國宰治，國民黨一再背書支持，現在卻反過來雞蛋裡挑骨頭，努力打擊高端疫苗，而民進黨的反擊，顯然無法抵抗紅色媒體，紅色網路舖天蓋地的洗腦攻勢，過去，有識者多次建議：應該學習美國，把危害台灣社會的媒體加上中共代理人，作為媒體識別，民進黨在立法上卻猶豫不決，擔心阻礙言論自由，現在才吃到苦果。

客觀分析：藍色政客很多言論內容既不理性，又離譜，理性正常人不會買單，問題在於台灣社會本來就不正常，你會奇怪，難道藍色立委不知道自己言論歪樓嗎？卻日以繼夜傳播，他們當然心理知道，這些歪樓的話，只是說給固定媒體同溫層聽的，然後等待這些人網路傳播出去，這些人肯定是國安單位所描述：「潛入在台灣的五千人第五縱隊成員，以及恨民進黨政府的人」，我把這些人稱為台灣的內憂，這些人已經中了紅色毒素，從最近揭露的軍隊共諜案，高級將領也涉案，可以看出中共對台灣統戰滲透，才是台灣國家最大內憂。

反制紅色螞蟻的啃咬，所帶來內憂，需要法律，不是簡單愛台灣口號就可以改變，國民黨失去中國土地之前，就是失去這些人，這些人相信老共統治會更好，這些人到目前，仍然相信沒有共產黨就沒有新中國，就像國民黨一樣糊塗，嘴裡說著虛假口號：「沒有國民黨，就沒有台灣」一般。

年輕人對蔡政府支持大幅滑落

這波疫苗之亂攻擊之下，政府威信受損，從前天台灣民意基金會所發佈民調結果可以看出：紅藍陣營已經有所斬獲，蔡英文和蘇貞昌支持和反對明顯翻轉，形成五五波態勢，最令人擔憂的是年輕人（二十歲到二十四歲）對蔡英文支持大幅滑落，從去年同期93％支持度，降低到46％支持率，一口氣減少一半，這才是莫大警訊。2020年大選投票，蔡英文拿到首投族支持，年輕人大舉返鄉，才能打敗韓國瑜，如今鐵桿票房大量流失，最怕波及明年地方選舉，從民調也看出台灣年輕人「鯛魚性格」，只會要求，不願付出，也看出紅色媒體網路洗腦的效果並未降低。

客觀來說，台灣抗疫成績有目共睹，不敢說全球第一，至少名列前茅，亞太地區持續在變種病毒肆虐下，封城封市持續上演，台灣疫苗覆蓋率也超過四成，雖然還在二級警戒，餐飲也有條件開放，但是，確診率大幅降低，解封時間已經逼近，比較其他國家，台灣既幸福也幸運，台灣人集體認同感，更是超過任何時代的政府，所以，相對也受到中共更大力打壓，因為中共最害怕：在中共或台灣兩者間，多數台灣人選擇台灣，台灣人應該更堅強認知：可以使中共害怕的，自己的選擇就是正確的。

看看立陶宛，為了挺台灣，被老共中斷商貿，但是立陶宛仍然不屈服，這才是國家的氣魄，看看澳洲，只是發出調查武漢病毒起源之音，就被老共商貿制裁，但是澳洲沒有屈服。

面對中共強權惡霸，台灣人只能更堅強，政府施政要拿出魄力，對製造內憂者，該抓就抓，不是放任觀察，輕輕帶過，否則國內騎牆派就會見風轉舵，以巴結紅色中共為高尚行為，台灣內憂外患就永遠沒完沒了。



澳洲，只是發出調查武漢病毒起源之音，就被老共商貿制裁，但是澳洲沒有屈服。同樣的，面對中共強權惡霸，台灣人只能更堅強。示意圖／Pixabay，民報合成