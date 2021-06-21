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每日國際焦點

波音將使用以色列Elbit的反干擾系統用於F15戰機。

伊朗布什爾核電廠遭遇「技術問題」停擺。

法國地方選舉馬克宏的共和前進一如預期未能在地方紮根，但雷朋的極右派得票較2015年下降7%，使其挑戰馬克宏的可能性也下降。

緬甸軍政府領袖敏昂萊前往俄國參與國際安全會議，政變後第二次出訪。

日本

東京都等9地區緊急事態解除，僅剩沖繩因疫情較嚴重仍處於緊急事態。

計畫於暑假為12~15歲青少年施打疫苗。

中國2艘海警船隻20日侵入尖閣群島(釣魚台)海域。

南韓

將於7月1日起放寬社交距離管制。

將於未來10年內發展100顆迷你衛星，建立國家安全監測網並測試次世代通訊。

中國

5月自沙烏地阿拉伯進口原油年減21%，自第二大進口國俄國進口原油也減少，總體原油進口減少15%。

印度

儘管員工疫苗接種率僅1/4，泰米爾納德邦允許福特、現代、雷諾日產工廠產能全開。

阿富汗

總統 Ashraf Ghani因與塔利班交戰不利死傷大增，撤換國防部長、內政部長、參謀總長。

菲律賓

簽約購買輝瑞BNT共4,000萬劑疫苗，9月開始出貨。

馬來西亞

預計至8月提升每日施打疫苗量至40萬劑。

越南

收到中國50萬劑國藥疫苗。

緬甸

軍政府領袖敏昂萊前往俄國參與國際安全會議，政變後第二次出訪。

澳洲

全球木材短缺，澳洲營造業景氣大好卻苦於木材不足。

英國

蘇格蘭政府宣布停止蘇格蘭到曼徹斯特與索爾福德市之間不必要的旅行，大曼徹斯特市長Andy Burnham嚴重抗議。

法國

地方選舉馬克宏的共和前進一如預期未能在地方紮根，但雷朋的極右派得票較2015年下降7%，使其挑戰馬克宏的可能性也下降。

德國

左派黨決定大選政策，竟主張退出北約，停止德國對外駐軍，以及停止所有武器出口。主張區域大眾運輸免費，鐵路降價，禁止500公里內的國內航線。

瑞士

瑞士將開始為12~15歲青少年施打疫苗。

西班牙

大加那利島海岸救起45名偷渡客。

葡萄牙

里斯本新增病例有60%都是印度變種。葡國北部則大多是英國變種，佔80%，里斯本英國變種佔30%。

美國

熱帶低壓Claudette侵襲阿拉巴馬州造成12死。

智利

總統Sebastian Pinera表示制憲大會將於7月4日開議。

祕魯

Pedro Castillo與藤森惠子的支持者都上街示威。

古巴

稱其國產Soberana 2疫苗施打第二季後效力62%。

以色列

波音將使用以色列Elbit的反干擾系統用於F15戰機。

伊朗

布什爾核電廠遭遇「技術問題」停擺。

沙烏地阿拉伯

工業部長表示工業執照年限將從過去的3年延長到5年。

埃及

總統塞西與外長20日接見馬來西亞外長，強調兩國經濟合作與共同反恐，將彼此交換情報。

利比亞

哈夫塔將軍派軍往南，關閉與阿爾及利亞的邊界。

烏干達

奧運代表隊抵達日本後，教練確診。全隊成員都完整接種2劑阿斯特捷利康疫苗。

民主剛果

表示以色列投資者Dan Gertler旗下公司對烏干達邊界附近兩處油田的授權已過期。

南非

挖鑽石熱潮所挖出來的礦石經鑑定後僅是石英。亂挖民眾從3,000人減少到500人以下，但已經對當地造成嚴重破壞。

福和會官方網頁：www.fratwn.org