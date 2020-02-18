護理人員不論在任何國家都是提供民眾健康照護的主力，護理與社會有著密切關係，護理人員於社會領域存在價值，立基於醫護與護病關係，但亦端視醫療團隊與社會大眾如何看待護理專業的本質與意義。圖／Pixabay

「護理專業」是科學與人文的結合，而「護理教育」則重視實務的經驗，所以護理學校的學生在完成基礎學科教育後必須進入實務現場學習，了解如何在臨床實際情境中融入護理專業知識。隨著時代的變遷，醫療環境生態的改變，現今學生接受的教學模式與過去大相逕庭，護理教師們不斷的自我學習，思考並善用實務經驗，承先啟後的誘發護生的學習興趣，不斷且持續在教學的路上帶領一批又一批的護理新鮮人朝專業邁進。

學生在護理教育環境下耳濡目染對護理使命的熱情，帶著祝福寄望離開校園、踏入職場；然而在職場與校園間卻發現畢業生對於護理職業有著高自我期許、低士氣的矛盾現況。每每聽到當初在校園躍躍欲試的學生們，初到職場不到三年就離開護理領域，總是感到痛心疾首！護理專業養成非一朝一夕可以達成，其中不論是教師或學生投入的資源、精力、時間都是無法計量，想當然爾要放棄護理的專業訓練、完全離開護理職場其中的掙扎是不言而喻，到底是什麼原因扼殺了護理的幼苗、澆滅了護理的熱忱？

護理的未來已經不是專業發展的問題，而是護理人習得的無望感

愛情在婚姻墳墓裡被柴米油鹽醬醋茶給消磨殆盡，從醫病平台一系列的文章發表中我們不難發現，讓護理人員熱情衰退的原因是什麼。臨床上像陀螺般打轉一整天的生活不提，自假進階課程、不在上班時間內的品質報表、超時申覆只能寫個人因素、意外事件登錄/預防、PTCA品質圈、ISO文件更新這些平行上班時空下的工作，還有顛倒世界裡分不清的急救鈴、服務鈴，更是十八般武藝都要會的服務禮儀、專業換尿布、修理電燈電視馬桶水龍頭、餐點不好吃要換麵要換五穀飯……相信讓護理人員來說，大大小小的事情說上三天三夜也講不完，不過從大環境的面向看來，我們的護理正向職場確實出現了四大改變，耗損護理人的熱情。

病人太多，護理人力太少：WHO在2006年就確認健康照護人力為重大之全球危機，其中護理人力嚴重短缺更被列為優先解決項目。前幾年嚷嚷上口的醫界五大皆空，護理喊不出來，因為每個護理領域都有缺口!台灣護理人員平均執業七年現況導致護理人員年資斷層，護理人員流動率高，原是承先啟後的中堅份子消失，剩下在第一線的的護理人員除了臨床業務外，還要背負訓練新人的重擔。而護理人力缺口在戴上護病比的透視鏡後被赤裸裸地呈現出來，2016年衛生福利部中央健康保險署首度公開全台各醫院護病比數據，全台最血汗醫院護病比連續9月飆破1：21，一度高達1：24.9，等同一名護理人員就得照顧25名患者。

從志業變成飯碗：護理本是一份崇高道德的職業，進入職場前的護師服授服，秉持著我們的護理專業精神，許下的《南丁格爾誓言》宣示：「余謹以至誠，……宣誓……忠貞職守、盡力提高護理專業標準……」對於護理的認同是一項志業。但如今，不管護理本身還是外界人眼中，護理工作內容複雜、繁瑣、強度高，生活作息不規律，醫護與護病關係緊繃、報酬福利待遇差、缺乏職業成就感、對於生涯規劃的無望感，還有無法滿足的自我實現感，導致護理工作從志業變成飯碗。

恐龍家屬的出現：護理人員不是病患的家人，但我們願意視病如親，不過這可不代表可以被家屬差遣、為所欲為。遙控器掉了，按緊急鈴叫護理師撿；為了不叫醒睡覺的家屬，按鈴叫護理師關燈；天邊孝子質疑的一句話打翻顧疾病顧睡眠顧飲食顧情緒的護理師的噓寒問暖；正規教育下的專業知識比不過網路上無所不知搜尋大神的鄉民網頁；對醫師與護理師態度迥異、三人成虎的思維凌駕專業、出爾反爾讓護理師無所適從，這總總要如何使護理人員繼續視病猶親？

護理人員職業尊嚴低落：護理是一份救死扶傷的神聖職業，但壓死護理人員對護理熱情的最後一根稻草是什麼？我覺得就是醫療團隊、社會大眾對護理專業、護理職業的不重視、不尊重。在醫療體系中，護理人員所佔人數最多、提供最大量的醫療業務，但是低專業地位、無法執行專業角色，再再打壓著護理人員的健康與熱情。從很多護病關係中的實例分享中發現，病友或病友家屬說護理人員是陪伴病友時間最長、最了解他們需求的人，護理人員的照護陪伴、衛教說明、心靈撫慰都是支撐病友堅強度過的重要後盾；然而在未接觸疾病照護前，在很多人的理解中，護理只不過是打針抽血、發藥換藥、量完體溫血壓之後就坐在電腦前面之類的簡單工作，風不吹、日不曬、雨不淋，標準冷氣房的工作，哪裡辛苦？在白色巨塔裡，護理人員從養成教育開始就在最底層，當醫療團隊成員都是大學畢業、師級證照，他人看我何需專業？何來尊嚴？

營造護理善的循環

當全世界都正視護理人力不足的危機，世界衛生組織更宣告2020年為護理之年，難道我們要放任台灣護理專業發展直至發生無可挽回的情事嗎？護理人力短缺的程度因地區性、科別分類及業務領域不同有不同程度的缺口，但顯而易見的是照護需求不停地增加，護理人員不論在任何國家都是提供民眾健康照護的主力，護理與社會有著密切關係，護理人員於社會領域存在價值，立基於醫護與護病關係，但亦端視醫療團隊與社會大眾如何看待護理專業的本質與意義。若護理與團隊間能有一個正向、合理的互助互補關係，社會大眾亦能溫馨地感受到與護理間的美好與感動，除了給予廣大護理人支持與勇氣外，亦能帶給社會於維持、預防、促進健康福祉，相信多給予護理人員各種面向的支持會是解決護理人力缺乏的關鍵所在，也希望不論身在何處心中抱有使命的護理人，請別退出、也別猶豫，最壞的時機也可能是改變的契機，讓我們相互鼓勵、全力投入、互相扶持，共同來為改善護理環境而努力！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台