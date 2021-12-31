高敬遠1983年出生於台北的景尾（今之景美），日治時代景尾公學校畢業，後入總督府醫學校1915年畢業，是抗日名醫蔣渭水的同學。畢業後他先在台北醫院的婦產科服務，當時民風保守，許多婦女還不習慣找男性婦產科醫師看診，而公立的台北醫院婦產科也多是日籍醫師從事教學和診療工作，1920年高敬遠決定自行開業，他選擇了台北大稻埕六館街，開設了台灣第一家私立婦產科醫院（高產婦人科醫院）。開創時期許多婦女還不習慣接受內診，他經過不斷的努力解決了不少婦女的疑難雜症，1922年當時他一年已服務超過6000名病患，甚至有遠從台灣中南部而來求診的病人，民間也流傳「生產有困難就要去找高敬遠」而他對貧困的患者也常給予免費義診，深受民眾的好評。1926年他在永樂町一丁目21番地（今之塔城街和南京西路口）建設了三層高樓的醫院，設備完善且可收治20名病患，落成啟用時，日期醫學校校長高木友枝還親臨祝賀，可見其受到醫界的肯定。

為了提高婦女的生育安全及減少嬰兒的死亡率，高敬遠聯合了台籍前輩醫師呂阿昌、陳春坡等人，於1929年向總督府臺北州廳提出申請籌設「台北看護婦產婆講習所」，這是訓練助產士的機構，該所於同年5月15日開辦典禮時，日籍醫學校校長崛內次雄和台灣人第一位醫學博士杜聰明都出席與會，也招募到第一屆27名的講習生，給予現代化婦產科保健和接生的訓練，許多台籍前輩醫師也參與教學的課程。高敬遠在1932年參與杜聰明的藥理學研究室，提出了「臍帶荷爾蒙的生物作用」的論文，1934年獲得日本岡山醫科大學的博士學位，之後他又前往歐美考察婦產科學的進展並出席以女性荷爾蒙為主題的國際學術會議，1937年又出任台北市的衛生委員創立了「台北產婆會」並擔任會長，1939年他又發起「台北臨床醫師會」，可見他不只是臨床開業的婦產科醫師，同時也熱心醫學研究、教育推廣及公共事務，因此在1939年底他也被選為官派的台北市議員。

二次戰後高敬遠積極推動「中華民國婦產科學會」的成立，但1947年爆發的二二八事件，他的親家陳炘是日治時期台灣金融的先驅，當時擔任台北信託的董事長，卻在事件中被陳儀的憲警情治人員帶走一去不回。高敬遠的媳婦高陳雙適是陳炘的女兒，當時和家人遍尋不著陳炘的屍骨，真相也無從得知，一直到2015年2月28日她才發表口述歷史《靜待黎明》這本書，追思她的父親陳炘和公公高敬遠，她說這是兩位對台灣近代史有重要影響力前人的故事。高敬遠逝世於1983年，享壽90歲，他的後半生在不同政權的統治之下，相對的沉默和安靜，這豈不是台灣人宿命的縮影？